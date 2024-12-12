Những lưu ý về trang phục và tác phong khi đi phỏng vấn tìm việc

Trang phục khi đi phỏng vấn và những điều bạn nên biết

Chúng ta không thể phủ nhận rằng năng lực của ứng viên mới là điều thuyết phục các nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, nếu bạn có được sự chỉn chu từ vẻ ngoài thì đây chính là điểm cộng, giúp bạn dễ chinh phục các nhà tuyển dụng hơn.

Thế nhưng không phải ai cũng biết nên mặc gì khi đi phỏng vấn. Và đâu là những lỗi khi chọn trang phục phỏng vấn xin việc mà các ứng viên dễ mắc phải.

Các tiêu chí chọn trang phục khi đi phỏng vấn gồm những gì?

Với bất kỳ khâu nào trong quy trình tuyển dụng cũng sẽ có các tiêu chí riêng. Nó sẽ giúp ứng viên có thể chuẩn bị chu đáo hơn trước khi tới phỏng vấn, trao đổi trực tiếp tại doanh nghiệp.

Hiểu được điều này nên nhiều ứng viên cũng cân nhắc các tiêu chí chọn trang phục khi đi phỏng vấn tìm việc. Và dưới đây là một số tiêu chí mà các ứng viên chuẩn bị đi phỏng vấn có thể cân nhắc.

Chọn trang phục phù hợp với môi trường cũng như văn hóa của doanh nghiệp

Không nhiều người biết rằng, việc chọn trang phục khi đi phỏng vấn là một trong những cách giúp bạn gây ấn tượng nhanh nhất với nhà tuyển dụng. Vì nó cũng là điều cho thấy bạn có tìm hiểu trước về công ty hay không.

Ứng viên nên chọn trang phục phù hợp với văn hóa của công ty

Nếu đó là một môi trường thực sự nghiêm túc thì bạn nên cân nhắc những set đồ công sở nhẹ nhàng, lịch sự. Còn nếu là một môi trường năng động, thiên về sáng tạo thì bạn cũng có thể thay đổi cách ăn mặc, thể hiện được cá tính của bản thân mình.

Ưu tiên các loại trang phục lịch sự, đơn giản nhưng đảm bảo sự gọn gàng

Buổi phỏng vấn sẽ là lúc bạn gây được những ấn tượng đầu tiên với nhà tuyển dụng. Vì thế nên thay vì chọn những trang phục có phần rườm rà, cầu kỳ thì bạn có thể cân nhắc các trang phục đơn giản hơn, gọn gàng hơn nhưng vẫn đảm bảo sự lịch sự.

Hạn chế việc sử dụng nước hoa có mùi nồng, nhất là vào thời tiết nóng

Nước hoa là một trong những yếu tố thể hiện sự thu hút, nhất là đối với phái nữ. Tuy nhiên, trong một buổi phỏng vấn thì đây lại là yếu tố không quá cần thiết.

Thậm chí, nếu bạn sử dụng nước hoa có mùi quá nồng trong thời tiết nắng nóng thì sẽ rất dễ khiến mọi người xung quanh khó chịu. Thay vào đó, bạn hãy cân nhắc lựa chọn những mùi hương dễ chịu và thanh mát hơn.

Không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện cầu kỳ

Phụ kiện cũng là cách thu hút người đối diện. Tuy nhiên, trong một dịp như đi phỏng vấn xin việc thì ứng viên không nên sử dụng quá nhiều phụ kiện cầu kỳ và rườm rà. Thay vào đó hãy tiết chế, sử dụng vừa đủ để đem đến một vẻ ngoài phù hợp.

Không cần quá cầu kỳ nhưng nên gọn gàng, lịch sự

Nên để đầu tóc gọn gàng, không che mặt

Dù bạn là nam hay nữ thì khi đi phỏng vấn tìm việc, hãy giữ cho mình một diện mạo chỉn chu. Thay vì để tóc rối hay tạo kiểu quá cầu kỳ thì bạn chỉ cần để một kiểu tóc gọn gàng, không che mặt là đủ.

Một số lỗi chọn trang phục khi đi phỏng vấn mà bạn nên biết

Ngoài một bản CV thực sự ấn tượng thì trang phục khi đi phỏng vấn cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các ứng viên. Và cũng không ít người đã gặp phải các lỗi khi chọn trang phục khi đi phỏng vấn. Vậy đâu là những điều mà bạn cần phải tránh?

Chọn trang phục quá qua loa, xuề xòa dẫn đến một hình tượng kém gọn gàng

Dù không cần cầu kỳ nhưng phỏng vấn là những thời khắc đầu tiên khi bạn tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp. Nếu bạn ăn mặc quá xuề xòa, mặc đồ cũ hay nhàu đến phỏng vấn thì sẽ khiến doanh nghiệp cảm thấy mình không được tôn trọng.

Bên cạnh đó, dù không cần quá lồng lộn hay cầu kỳ nhưng bạn cũng nên chăm chút cho trang phục đi phỏng vấn tìm việc. Nó có thể chỉ là bộ đồ công sở đơn giản nhưng hãy là cho phẳng phiu, gọn gàng để đem đến hình ảnh một ứng viên chỉn chu và có sự chuẩn bị.

Nên tránh chọn các trang phục quá rườm rà, sặc sỡ để đi phỏng vấn

Trang phục không phù hợp với môi trường và văn hóa công ty

Mỗi công ty, doanh nghiệp lại có những văn hóa rất riêng. Chính vì thế mà việc chọn trang phục sao cho phù hợp với môi trường doanh nghiệp là rất cần thiết.

Ví dụ trong một môi trường chuyên nghiệp, đề cao sự chỉn chu và tinh tế nhưng bạn lại quá xuề xòa hoặc chọn đồ quá sexy, hầm hố thì cũng sẽ không được đánh giá cao. Hoặc nếu với những môi trường trẻ, năng động, đề cao sáng tạo mà bạn chọn đồ quá nghiêm túc thì cũng không gây được quá nhiều ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.

Trang điểm quá đậm

Bên cạnh việc chọn trang phục thì nếu bạn trang điểm quá đậm thì cũng là điều không nên. Vì nó dễ khiến nhà tuyển dụng cảm thấy bạn là một người quá chăm chút vẻ bề ngoài mà xao nhãng đi công việc.

Chỉ với vài điều nhỏ thôi cũng có thể thấy được rằng chọn trang phục sao cho đúng, cho đẹp khi đi phỏng vấn tìm việc là điều rất quan trọng. Các ứng viên cũng nên cân nhắc cẩn thận để buổi phỏng vấn diễn ra được suôn sẻ nhất.

Tác phong khi đi phỏng vấn để ghi điểm với nhà tuyển dụng

Bên cạnh trang phục thì tác phong cũng được coi là yếu tố tác động khá nhiều đến cái nhìn đầu tiên của doanh nghiệp đối với ứng viên. Vậy nên có tác phong như thế nào khi đi phỏng vấn để ghi điểm với nhà tuyển dụng?

Tác phong của ứng viên có ảnh hưởng đến sự đánh giá của nhà tuyển dụng?

Rất nhiều ứng viên cho rằng năng lực là yếu tố quyết định tất cả. Chính vì thế mà họ tập trung quá nhiều vào việc làm sao để có một bản CV thật đẹp, thật ấn tượng.

Thế nhưng ít ai biết rằng, với nhiều doanh nghiệp, tác phong của ứng viên còn quan trọng hơn nhiều. Vì với họ, năng lực là thứ có thể bồi dưỡng được. Nhưng tác phong cũng như bản chất con người thì không.

Tắc phong là yếu tố ảnh hưởng rất nhiều tới đánh giá của nhà tuyển dụng với ứng viên

Và đối với một số doanh nghiệp, ấn tượng đầu tiên về tác phong là điều rất quan trọng. Đó cũng là cơ sở họ đánh giá rằng đây liệu có phải là ứng viên phù hợp với môi trường và văn hóa công ty hay không.

Khi đó, bạn có thể kém hoặc tương đương về mặt kinh nghiệm và năng lực làm việc với các đối thủ. Tuy nhiên nếu bạn được đánh giá cao hơn nhờ tác phong thì đây sẽ là điểm cộng rất lớn dành cho bạn. Vì thế nên dù có năng lực tốt tới đâu, hãy nhớ rằng tác phong cũng là yếu tố rất quan trọng để bạn ghi điểm với nhà tuyển dụng.

Một số nguyên tắc vàng về tác phong khi đi phỏng vấn bạn cần biết

Tuyệt đối không đến muộn trong buổi phỏng vấn

Ấn tượng đầu tiên luôn là điều rất quan trọng. Và ấn tượng về thời gian lại càng quan trọng hơn nữa. Chính vì thế nên trong lần đầu phỏng vấn, ứng viên tuyệt đối không nên đi muộn.

Bạn có thể đến đúng giờ so với những gì đã hẹn với nhà tuyển dụng. Nhưng nếu được hãy đến sớm hơn một chút để có thêm thời gian chuẩn bị tốt hơn cho buổi phỏng vấn.

Đến muộn là điều tối kị trong khi đi phỏng vấn xin việc

Chuẩn bị một diện mạo chỉn chu và lịch sự

Như ở bên trên đã nói, trang phục và diện mạo bên ngoài cũng là yếu tố rất quan trọng để ứng viên gây được ấn tượng với doanh nghiệp. Chính vì thế nên bên cạnh các yếu tố về năng lực, diện mạo trong buổi phỏng vấn cũng rất quan trọng.

Bạn hãy cân nhắc lựa chọn trang phục sao cho phù hợp, hãy chú ý đến môi trường và văn hóa công ty. Điều này sẽ giúp bạn dễ gây ấn tượng hơn đó.

Hãy lắng nghe và đừng ngắt lời người khác

Một trong những điều tối kỵ của mọi cuộc đối thoại chính là ngắt lời người khác. Và trong một dịp quan trọng như phỏng vấn thì việc này lại càng quan trọng hơn.

Bạn hãy chú ý lắng nghe những điều nhà tuyển dụng nói, hạn chế tối đa việc ngắt ngang lời người khác. Nếu có ý kiến, hãy chờ đối phương trình bày xong rồi lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình cũng chưa muộn.

Tuyệt đối không ngắt lời người khác khi họ đang nói

Nên trung thực nhất là về khả năng của bản thân

Nhiều ứng viên thường khai khống về thời gian làm việc hoặc khả năng của bản thân để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn không nên.

Phía nhà tuyển dụng sẽ có đội ngũ chuyên môn riêng tham gia vào cuộc phỏng vấn. Họ chỉ nghe cách bạn trình bày cũng sẽ hiểu được phần nào năng lực thực sự của bạn. Thậm chí, họ còn có thể đưa ra những bài test chuyên môn nhanh dành cho các ứng viên tham gia phỏng vấn.

Chính vì thế nên nếu bạn không trung thực trong yếu tố này thì khả năng bị đánh trượt phỏng vấn là rất cao. Thay vào đó, hãy cứ trung thực trả lời những gì mình biết để có được ấn tượng tốt hơn.

Tuyệt đối không nên nói xấu công ty cũ

Thêm một điều tối kỵ nữa mà khi đi phỏng vấn tìm việc bạn không nên phạm phải chính là nói xấu công ty cũ. Bởi lẽ nếu không phân biệt được đâu là điều nên và không nên chia sẻ, nhà tuyển dụng rất dễ đánh giá bạn không tốt.

Tuyệt đối không được nói xấu công ty cũ trong buổi phỏng vấn

Với nhiều doanh nghiệp, đây được xem là một câu hỏi, một phép thử mà họ dành cho ứng viên. vì thế nên nếu không chú ý, bạn rất dễ rơi vào chiếc bẫy này của nhà tuyển dụng.

Dù có xích mích với công ty cũ nhưng bạn cũng không nên chia sẻ điều này khi phỏng vấn tìm việc. Dù là bạn đang nói đúng sự thật nhưng nó sẽ khiến phía nhà tuyển dụng đánh giá bạn là một người xét nét, nhiều chuyện và không biết cách xây dựng quan hệ với đồng nghiệp.

Nhớ cảm ơn bộ phận tuyển dụng trước khi ra về

Hành động tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại là cách để bạn để lại ấn tượng tốt hơn trong mắt nhà tuyển dụng. Dù cuộc phỏng vấn có diễn ra tốt hay không thì trước khi rời đi, bạn cũng nên cảm ơn nhà tuyển dụng vì đã dành thời gian và cơ hội trao đổi với mình.

Điều này cũng sẽ cho thấy bạn là một người lịch sự, khiêm tốn và cầu tiền. Đó cũng là điều mà hầu hết doanh nghiệp đang tìm kiếm ở ứng viên của mình.

Đừng quên cảm ơn bộ phận tuyển dụng khi kết thúc buổi phỏng vấn

Ngoài những điều trên, ứng viên khi đi phỏng vấn nên lưu ý một số phép lịch sự tối thiểu. Ví dụ như không nên ngồi khi chưa được mời, hoặc vào phòng phỏng vấn trước khi được gọi tên.

Bên cạnh đó, bạn hãy duy trì một tâm lý thoải mái, kết hợp ngôn ngữ hình thể trong quá trình trả lời phỏng vấn. Bạn hãy giữ nụ cười tươi khi giao tiếp với những người đối diện để giữ ấn tượng thân thiện, chuyên nghiệp hơn.

Xem thêm: Mẫu cv xin việc chuyên nghiệp, top cv mẫu đẹp cho mọi ngành nghề

Một số thắc mắc xung quanh vấn đề trang phục và tác phong khi đi phỏng vấn tìm việc

Sinh viên nên mặc gì đi phỏng vấn ?

Hiện nay, việc các bạn sinh viên đi làm thêm khá phổ biến. Tuy nhiên, vì chưa có kinh nghiệm va chạm với những môi trường doanh nghiệp thực tế nên khá nhiều bạn lúng túng với việc nên mặc gì khi đi phỏng vấn.

Đối với các bạn sinh viên, hãy đảm bảo rằng mình mặc đồ gọn gàng, lịch sự và không quá xuề xòa. Bạn cũng nên mặc đồ đúng với lứa tuổi mà không cần quá gượng ép bản thân mặc đồ theo phong cách trưởng thành.

Ứng viên nữ đi phỏng vấn nên mặc gì?

Đối với ứng viên nữ, bạn có thể chọn những set đồ đơn giản, thanh lịch cho các cuộc phỏng vấn. Bạn có thể cân nhắc mặc sơ mi, chân váy công sở hoặc quần âu.

Các ứng viên nữ cũng có thể cân nhắc phối thêm các phụ kiện đơn giản, tinh tế để tổng thể thêm chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, nếu với các công ty có yêu cầu về trang phục với nữ như các ngành hàng không, ngân hàng thì ứng viên có thể cân nhắc để chuẩn bị trang phục cho phù hợp.

Nên cân nhắc chọn đồ đi phỏng vấn thật phù hợp để gây được ấn tượng tốt

Ứng viên nam đi phỏng vấn thì nên mặc gì?

Đối với các ứng viên nam khi đi phỏng vấn có thể chọn đồ lịch sự và chững chạc hơn. Bạn có thể cân nhắc những set đồ đơn giản như sơ mi và quần âu.

Nếu phỏng vấn những vị trí cao hơn như quản lý, giám đốc thì bạn có thể cân nhắc đến việc sử dụng blazer hoặc suite. Đặc biệt, hãy giữ đầu tóc gọn gàng để gây được thiện cảm với người đối diện nhé.

Tuy nhiên, nếu là môi trường trẻ, sáng tạo và đầy năng động thì bạn cũng có thể cân nhắc chọn sneaker. Phối cùng có thể là quần âu và áo polo năng động và trẻ trung hơn.

Có nên mặc áo thun khi đi phỏng vấn?

Và cũng có rất nhiều người băn khoăn rằng có nên mặc áo thun khi đi phỏng vấn. Trên thực tế thì đây không phải là điều cần đắn đo quá nhiều.

Với những doanh nghiệp có lực lượng lao động trẻ thì đây là điều khá bình thường. Và trong môi trường doanh nghiệp đòi hỏi sự sáng tạo cũng vậy.

Tuy nhiên, nếu bạn đang dự định phỏng vấn vào các tập đoàn lớn, môi trường nhà nước hay các doanh nghiệp có quy định sẵn về trang phục thì hãy cân nhắc lựa chọn sơ mi thay cho áo phông nhé. Hoặc nếu mùa hè bạn cũng có thể cân nhắc những chiếc áo polo có cổ để đảm bảo sự thoải mái nhưng vẫn lịch sự.

Tác phong đi phỏng vấn thế nào là chuyên nghiệp?

Đây là câu hỏi của rất nhiều ứng viên. Và cũng rất khó để có thể định nghĩa như thế nào là sự chuyên nghiệp trong khi đi phỏng vấn.

Tuy nhiên, bạn nên nhớ một số nguyên tắc nhất định như không đến muộn, không nói xấu công ty cũ dù có được hỏi, không ngắt lời đối phương khi đang diễn ra cuộc phỏng vấn,... Chỉ những hành động đơn giản, đúng mực và lịch sự đó thôi cũng đang phần nào thể hiện được bạn là một con người rất chuyên nghiệp.

Tổng kết

Trên đây là một số thông tin về cách chọn trang phục và tác phong khi đi phỏng vấn tìm việc mà bạn cần biết. Với những thông tin này, hy vọng rằng bạn đọc sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất về trang phục và tác phong để có được buổi phỏng vấn thành công.

Trang phục và tác phong là hai yếu tố giúp ứng viên gây được thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên với nhà tuyển dụng.

Một diện mạo chỉn chu với trang phục lịch sự sẽ giúp ứng viên ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Ứng viên cũng nên tránh một số lỗi khi chọn trang phục khi đi phỏng vấn.

Tác phong cũng là yếu tố để doanh nghiệp xác định được đâu là ứng viên thực sự phù hợp với doanh nghiệp. Các ứng viên cũng nên cân nhắc và tham khảo một số lưu ý, nguyên tắc khi đi phỏng vấn để ghi được ấn tượng tốt nhất.

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: tải mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư ngỏ xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu đơn xin việc chuẩn

Những bài viết liên quan:

10 Câu Hỏi Phỏng Vấn Thường Gặp Nhất Khi Đi Xin Việc Và Những Điều Bạn Cần Biết

Phương Pháp Phỏng Vấn Là Gì Và Những Điều Cần Biết Để Phỏng Vấn Thành Công

Bộ Câu Hỏi Phỏng Vấn Nhân Viên Kinh Doanh 2023

Tìm hiểu ngay thông tin liên quan đến phỏng vấn: