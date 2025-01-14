Tăng thu nhập với 7 trang web freelancer uy tín hiện nay

1. Top 7 trang web freelancer uy tín hàng đầu hiện nay

Freelancer đang là xu thế phát triển của thế giới và cả Việt nam. Đây là công việc phù hợp với đa dạng đối tượng bởi sự linh hoạt và mức lương hấp dẫn. Nếu bạn đang tìm kiếm công việc freelancer thì có thể tham khảo top các trang web freelancer uy tín sau.

1. Freelancer.com

Năm 2009, Freelancer.com được thành lập tại Sydney, Úc. Đây được xem là trang web freelancer tìm kiếm các công việc tự do lớn nhất trên thế giới. Tính tới thời điểm đầu năm 2023, website tìm kiếm công việc này đã có hơn 60 triệu người sử dụng và hơn 20 triệu công việc được đăng tải, cùng với đó là gần 1.000 nhân viên làm việc ở khắp các văn phòng tại London, Vancouver, Buenos Aires, Jakarta và Manila.

Tại Freelancer.com bạn có thể bắt đầu các dự án từ nhiều các vị trí khác nhau như: Viết bài, dịch thuật, thiết kế hình ảnh,... Giá trung bình của một dự án được hoàn thiện tại đây thường rơi vào khoảng 250$ (tùy vào kinh nghiệm và kỹ năng, bạn có thể tìm thấy những dự án đơn giản với mức thu nhập thấp hơn hoặc các dự án lớn có thể đem lại các khoản thu nhập khổng lồ).

Một điều khá thú vị khi bạn sử dụng Freelancer.com đó chính là khả năng năng đua top giữa những người dùng với nhau. Các nhà sáng lập đã tích hợp trên trang web của hệ thống tính điểm, skill và review đánh giá,... Số điểm bạn nhận được là rất quan trọng.

Theo đó, cách để bạn có được một dự án tốt là phải đấu thầu với rất nhiều các Freelancer khác. Để cạnh tranh với họ bạn cần có một số điểm tương đối, các đánh giá, phản hồi tích cực về những dự án mà bạn đã làm trước đây. Báo giá của bạn sẽ được đẩy lên vị trí cao hơn nếu bạn có số điểm cao hoặc ít nhất là một hồ sơ cá nhân đầy đủ và những dự án bạn đã làm.

Dưới đây là một số ưu - nhược điểm mà Freelancer.com mang lại.

Ưu điểm

Hầu hết các dự án tại đây được tính bằng $ nên khi quy đổi ra mệnh giá tiền Việt bạn sẽ sẽ thấy đó là một con số đáng ngưỡng mộ.

Liên tục công việc mới theo thời gian thực tế, do vậy bạn hoàn toàn có thể kiếm được một công việc phù hợp.

Giao diện website được thiết kế thông minh, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Website uy tín đã được nhiều người sử dụng và xác nhận điều này.

Nhược điểm

Số lượng người tham gia nhiều đồng nghĩa với tỷ lệ cạnh tranh cao, bạn phải thực sự có năng lực để tìm được công việc phù hợp.

Freelancer là một nền tảng tìm việc tự do đa quốc gia, do vậy ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất là tiếng Anh. Bạn thực sự cần một nền tảng tiếng Anh cơ bản để có thể tìm kiếm và hoàn thành công việc.

Bạn cần phải đầu tư kinh phí để có thể mở khóa các tính năng tìm kiếm công việc phù hợp.

Do công việc được hoàn thành theo giờ quốc tế nên bạn cần cân nhắc lập kế hoạch làm việc phù hợp để không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như kết quả công việc.

Freelancer.com là một trang web freelancer uy tín hàng đầu hiện nay

2. Freelancerviet.vn

Freelancerviet.vn được biết đến là trang web freelancer tìm kiếm công việc tự do đầu tiên tại Việt Nam. Đây là nơi kết nối việc làm giữa các khách hàng với những người làm việc tự do đã được kiểm định khả năng làm việc. Website này là cầu nối giữa doanh nghiệp/khách hàng với các cá nhân đang tìm kiếm công việc tự do.

Với lịch sử hoạt động lên tới hơn 5 năm, Freelancerviet.vn đã thu hút được hơn 500 nghìn cá nhân làm việc tự do, hơn 70 nghìn doanh nghiệp và hơn 300 nghìn công việc đã được tuyển dụng thành công với tổng giá giá trị của tất cả các dự án lên tới hơn 300 tỷ đồng. Website này đã mang đến nhiều cơ hội việc làm cho những người trong độ tuổi lao động, đặc biệt là các bạn trẻ tại Việt Nam.

Để tìm kiếm công việc tại Freelancerviet.vn bạn chỉ cần đăng ký tạo tài khoản và lập một hồ sơ hoàn toàn miễn phí. Hầu hết các công việc tại Freelancerviet.vn có mức độ cạnh tranh thấp hơn so với các website khác. Đổi lại, người dùng sẽ cần phải trả phí để có thể mở khóa các tính năng nâng cao trên nền tảng này.

Ưu - nhược điểm mà Freelancerviet.vn mang lại như sau:

Ưu điểm

Bạn không cần mất phí để tham gia nền tảng này vì nó hoàn toàn miễn phí ở các nhu cầu và tính năng cơ bản.

Chất lượng Freelancerviet và thông tin khách hàng sẽ được thẩm định trước khi được công khai thông tin trên website.

Giao diện website đơn giản, thân thiện giúp người truy cập dễ dàng sử dụng.

Ngoài ra, Freelancerviet.vn có xây dựng một cộng đồng (group) để kết nối người dùng và giúp họ có được những công việc/ứng viên tự do chất lượng nhất.

Nhược điểm

Trước khi đưa ra chào giá với khách hàng, các Freelancer phải trải qua bước thẩm định sản phẩm vì thế khá mất thời gian cho cả 2 bên.

So với các website tìm việc tự do khác, các công việc tại Freelancerviet không không quá đang dạng phong phú, chủ yếu là các công việc như: Viết bài, biên tập, thiết kế hình ảnh, giao diện website…

FreelancerViet được biết đến là website tìm kiếm công việc tự do đầu tiên tại Việt Nam

3. Upwork.com

Nếu là một Freelancer chuyên nghiệp, chắc hẳn Upwork là một nền tảng vô cùng quen thuộc. Đây là một trang web freelancer phục vụ nhu cầu của những người làm việc tự do trong nhiều các lĩnh vực khác nhau từ: viết lách, thiết kế đồ họa, phát triển website và hàng nghìn các công việc khác.

Upwork được ra đời bởi một sự kiện khá lớn, đó là sự liên doanh kết hợp của Elance và Odesk - 2 trong số những nền tảng cộng đồng Freelancer lớn nhất hiện nay.

Toàn bộ các dữ liệu về việc làm tại Upwork được cập nhật liên tục theo thời gian thực với tất cả các doanh nghiệp có quy mô từ nhỏ đến lớn. Tại đây, các bạn sẽ bắt đầu hành trình của mình bằng cách đăng ký tài khoản và đăng tải hồ sơ thông tin cá nhân cùng với các dự án đã hoàn thành trước đó.

Khi mới tham gia vào Upwork, bạn cần phải xây dựng được sự uy tín của bản thân thông qua những đánh giá, phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Một gợi ý cho bạn là hãy để mức giá thấp hơn một so với các đối thủ cạnh tranh và cố gắng làm tốt nhất để chứng minh năng lực của bản thân. Thời gian đầu khi tham gia vào nền tảng này, điều bạn nên quan tâm chính là việc xây dựng thương hiệu cá nhân để thuyết phục khách hàng đưa ra quyết định lựa chọn bạn.

Dưới đây là một số ưu - nhược điểm mà Upwork.com mang lại như sau:

Ưu điểm

Upwork là một nền tảng thông minh, hiện đại với nhiều tính năng hỗ trợ người truy cập như: trò chuyện trực tuyến, định vị và sàng lọc ứng viên, giao diện trực quan giúp người dùng nhanh chóng làm quen và sử dụng.

Tính năng hỗ trợ người dùng 24/7 bất kỳ khi nào bạn gặp khó khăn trong việc kết nối đến khách hàng hay tìm kiếm freelancer.

Khối lượng công việc lớn, mức độ đa dạng và nhiều dự án với các mức thù lao khác nhau,... giúp bạn có thể tìm kiếm công việc phù hợp năng lực và mức thu nhập mong muốn của bản thân.

Nhược điểm

Cả người tìm việc và người tìm kiếm Freelancer đều phải trả một mức chi phí trung gian cho Upwork. Cụ thể phí của Freelancer là từ 5 - 20% và của khách hàng tìm kiếm ứng viên là 3%/việc.

Hiện nay, nhiều ý kiến đánh giá rằng chất lượng người dùng của Upwork đang ngày một đi xuống, nguyên nhân có thể đến từ việc số lượng người dùng đang tăng nhanh do xu hướng làm việc tự do ngày càng được ưa chuộng.

Upwork là trang web freelancer thông minh, hiện đại với nhiều tính năng hỗ trợ người truy cập

4. Vlance.vn

Vlance.vn được đánh giá là một trang web freelancer có tính an toàn và khá hiệu quả tại thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Vlance cung cấp cho người dùng một công cụ làm việc có khả năng kết nối trực tuyến cho phép các bên có thể trao đổi và làm việc trực tiếp, không qua trung gian để làm hạn chế và giảm thiểu tối đa các tranh chấp và rủi ro không đáng có cho tất cả mọi người.

Vlance phù hợp cho những khách hàng và các freelancer đang tìm kiếm các công việc có thời gian hoàn thành trong một thời gian nhất định và hạn chế các công việc có tính dài hạn. Do vậy, bất cứ ai cũng có thể tham gia tìm kiếm một cơ hội mở rộng nguồn thu nhập từ website này.

Một điều cơ bản mà các bạn cần phải biết trước khi gia nhập nền tảng này, Vlance.vn đang hướng đến việc trở thành một website chuyên cung cấp các công việc tự do. Tuy nhiên, trong thời gian hoạt động gần đây, trang này đang có xu hướng đẩy mạnh các công việc part-time và full - time.

Ưu điểm

Tại Vlance hàng nghìn công việc được cập nhật mỗi giờ, mỗi ngày và được gửi đến bạn thông qua email đã đăng ký lúc đầu.

Vlance có hàng loạt các hướng dẫn sử dụng khá chi tiết, vì vậy ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể thành thạo sau một vài lầm sử dụng.

Thật khó tin nhưng với Vlance bạn có thể chỉ cần 15 phút để tìm được công việc phù hợp bởi website có nhiều tính năng hỗ trợ khá hữu ích và độc đáo.

Nhược điểm

Để duy trì hoạt động và tìm kiếm công việc một cách thường xuyên và đều đặn, người dùng cần ít nhất 4.000 đồng/ngày để duy trì trạng thái làm việc.

Giao diện của website chưa thực sự thân thiện và khá khó để sử dụng một cách mượt mà.

Tỷ lệ cạnh tranh tại trang web freelancer này được đánh giá là khá cao.

Vlance là một trang web freelancer có tính an toàn và hiệu quả

5. Fiver.com

Không phải ngẫu nhiên mà Fiver được đánh giá là một trong trang web freelancer lớn nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Tại đây, các hoạt động động giao dịch, mua bán ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau được diễn ra mỗi ngày, từ những công việc chuyên môn cho đến các công việc không tên. Ngay cả khi bạn không có kỹ năng chuyên sâu cho một lĩnh vực cụ thể, bạn vẫn có thể “bán” sức lao động của mình.

Fiver được thành lập vào năm 2010 và tính tới thời điểm hiện tại, nó đã hoạt động được gần 13 năm. Với nhiều các loại dịch vụ khác nhau trên mọi lĩnh vực ngành nghề như: thiết kế đồ họa, viết bài, làm dịch vụ SEO, chạy quảng cáo,.... bạn sẽ tìm được bất cứ công việc Freelancer nào bạn muốn ở trên nền tảng này.

Ưu điểm

Tham gia Fiver đồng nghĩa với việc ra nhập thị trường tìm kiếm việc làm tự do rộng lớn.

Không nhất thiết bạn phải có kỹ năng chuyên môn ở bất kỳ lĩnh nào. Thứ duy nhất bạn cần chuẩn bị là tài năng và sự sáng tạo không giới hạn trong mọi lĩnh vực.

Làm việc trên thị trường Quốc tế nên đây cũng là cơ hội để bạn được tiếp cận với tệp khách hàng rộng lớn hơn.

Nhược điểm

Tại đây, bạn không được cung cấp quyền hạn “nhận” hay “từ chối” bất cứ công việc nào. Miễn là khách hàng ấn mua dịch vụ, bạn đều phải cung cấp dịch dịch vụ cho họ.

Bạn không được phép sửa hay đánh giá, cho dù bạn có nhận chịu tiền hoàn hay nhờ các khách hàng sử đánh giá tiêu cực của họ.

Tính từ thời điểm khách hàng xác nhận thanh toán, bạn chỉ rút được tiền sau 14 ngày.

Để tham gia Fiver bạn cần có nền tảng tiếng Anh cơ bản.

Tham gia Fiver giúp bạn có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm

6. Toptal.com

Khác với Upwork, toptal.com là một trang web freelancer cho phép kết nối các nhân tài ở các lĩnh vực như: kỹ sư, tài chính,... Website này phần lớn dành cho những người có chuyên môn tốt và muốn làm việc với các doanh nghiệp, dự án lớn có độ uy tín cao.

Ngoài ra, toptal.com cũng xây dưng một hệ thống cộng đồng mang tên Toptal Community để giúp các Freelancer có thể kết nối, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn cũng như các kỹ năng khi làm Freelancer,...

Hiện nay, toptal đang được kết nối với hàng nghìn công ty trên toàn cầu, do đó, bạn có thể tìm kiếm một công việc mong muốn ở bất cứ nơi đâu. Khi trở thành thành viên của toptal bạn sẽ có cơ hội được kết nối với các dự án có mức lợi nhuận đáng mơ ước.

Toptal không chỉ cung cấp việc làm tự do mà còn đưa ra hứa hẹn khoảng 3% người làm việc tự do hàng đầu trên thế giới sẽ được liên hệ thuê làm việc. Để nhận được các dự án từ các doanh nghiệp, các freelancer phải vượt qua một bài kiểm tra đánh giá để xác định năng lực.

Ưu điểm

Là nền tảng tìm kiếm việc làm toàn cầu, với cơ hội được nhận dự án từ doanh nghiệp trên khắp thế giới.

Cơ hội được làm việc trực tiếp cho toptal.

Website tích hợp chọn lọc giúp ứng viên tìm việc phù hợp bằng cách phân theo các mục như: mức giá, loại công việc, phạm vi lượng,...

Trải qua bài kiểm tra đánh giá sàng lọc nên các ứng viên tại toptal khá chất lượng.

Nhược điểm

Chỉ phù hợp với những người có kỹ năng chuyên môn và muốn làm những công việc đòi hỏi chuyên môn cao.

Yêu cầu sử dụng tiếng Anh cơ bản và phải vượt qua được bài kiểm tra đánh giá.

Toptal.com là một trang web freelancer phù hợp với những người có chuyên môn tốt trong một lĩnh vực nào đó

7. Designcrowd

Tại Việt Nam, DesignCrowd chưa thực sự được biết đến rộng rãi, tuy nhiên đây là một trang web freelancer thực sự cần được giới thiệu, đặc biệt với các freelancer làm công việc thiết kế. Với hơn 750 nghìn nhà thiết kế đang hoạt động tại DesignCrowd, bạn sẽ nhanh chóng tìm được một người phù hợp với phong cách của bản thân.

Để bắt đầu tại trang web freelancer DesignCrowd, bạn cần chọn một gói dịch vụ phù hợp dựa trên số lượng đơn hàng bạn muốn gửi, sau đó hãy đăng một bản giới thiệu bao gồm các sản phẩm thiết kế mà bạn đã hoàn thành trước đây.

Với ưu điểm là mức giá cả phải chăng, đây là một nền tảng phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc các cá nhân có nhu cầu cần thiết kế.

Một điểm khá đặc biệt tại DesignCrowd, sau khi nhận được bản thiết kế bạn có thể yêu cầu sửa lại bất kỳ số lần mà không cần phải trả thêm bất kỳ mức phí nào ngoài số tiền trong thỏa thuận ban đầu.

Ưu điểm

Đây là một nền tảng tuyệt vời cho các nhân có nhu cầu tìm thiết kế hoặc các doanh nghiệp nhỏ.

Đa dạng các loại hình thiết kế.

Đảm bảo hoàn tiền cho khách hàng trong 60 ngày kể từ ngày phát sinh lỗi hoặc xảy ra khiếu nại.

Nhược điểm

Chỉ phù hợp cho các Freelancer hoạt động trong lĩnh vực thiết kế.

Mức giá nhận được tại các dự án không quá cao so với mức trung trên thị trường.

DesignCrowd có đa dạng các công việc liên quan đến thiết kế

8. Một số câu hỏi liên quan đến các trang web freelancer

Biết được 7 trang web freelancer uy tín là cách để bạn có thể tìm kiếm được các công việc freelance và các freelancer chất lượng. Tuy nhiên, bạn cũng nên tìm hiểu thêm một số câu hỏi liên quan như sau:

8.1. Nguyên nhân ngày càng có nhiều doanh nghiệp tìm đến các Freelancer?

Nhờ vào sự phát triển của công nghệ số, việc làm một công việc từ xa vẫn có thể đem lại hiệu quả và đảm bảo chất lượng như làm việc trực tiếp tại các văn phòng, do đó nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển sang thuê các nhân sự làm việc tự do ngày một nhiều hơn.

Không chỉ ở các doanh nghiệp lớn mà ngay cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay thậm chí các công ty khởi nghiệp cũng lựa chọn thuê Freelancer để tối ưu chi phí. Khi mới thành lập, các công ty chưa đi vào ổn định, chưa có doanh thu và bộ máy nhân sự vẫn chưa được thành lập, việc tìm đến các Freelancer để giải quyết các công việc ngắn hạn hoàn toàn là một quyết định thông minh và tối ưu. Dưới đây là một số điểm lợi ích nổi bật khi thuê freelancer.

Tối ưu thời gian và sức lao động: C ó rất nhiều công việc mà các freelancer có thể làm (thậm chí là tốt hơn các nhân viên của doanh nghiệp). Họ có thể giúp bạn đưa ra những ý tưởng kinh doanh, những chương trình thú vị mà công ty chưa có thời gian để nghĩ tới. Đôi khi những ý tưởng họ đưa ra thực sự độc đáo, mới lạ và đem lại hiệu quả không ngờ.

ó rất nhiều công việc mà các freelancer có thể làm (thậm chí là tốt hơn các nhân viên của doanh nghiệp). Họ có thể giúp bạn đưa ra những ý tưởng kinh doanh, những chương trình thú vị mà công ty chưa có thời gian để nghĩ tới. Đôi khi những ý tưởng họ đưa ra thực sự độc đáo, mới lạ và đem lại hiệu quả không ngờ. Freelancer là những người có kỹ năng chuyên biệt: Đôi khi, trong nhóm nhân sự của bạn có thể đang thiếu một người có chuyên môn tốt trong lĩnh vực thiết kế hình ảnh, chưa kể việc này còn khá mất thời gian. Bù lại, bạn có thể tìm kiếm một freelancer thiết kế với phong cách hợp với dự án mà đang làm việc.

Đôi khi, trong nhóm nhân sự của bạn có thể đang thiếu một người có chuyên môn tốt trong lĩnh vực thiết kế hình ảnh, chưa kể việc này còn khá mất thời gian. Bù lại, bạn có thể tìm kiếm một freelancer thiết kế với phong cách hợp với dự án mà đang làm việc. Chi phí thấp hơn: Với một nhân viên toàn thời gian, bạn phải trả cho họ một mức lương cơ bản với các khoản phụ cấp và các chương trình phúc lợi khác. Tuy nhiên, với freelancer bạn chỉ cần trả tiền cho các dịch vụ, sản phẩm mà họ cung cấp cho bạn. Họ sẽ là người chịu toàn bộ trách nghiệm, chi phí cho các thiết bị để hoàn thành công việc.

Với một nhân viên toàn thời gian, bạn phải trả cho họ một mức lương cơ bản với các khoản phụ cấp và các chương trình phúc lợi khác. Tuy nhiên, với freelancer bạn chỉ cần trả tiền cho các dịch vụ, sản phẩm mà họ cung cấp cho bạn. Họ sẽ là người chịu toàn bộ trách nghiệm, chi phí cho các thiết bị để hoàn thành công việc. Môi trường làm việc: Bạn có một văn phòng nhỏ hoặc cảm thấy việc đầu tư cơ sở vật chất ở thời điểm hiện tại là chưa phù hợp và khá tốn kém. Vậy thì người lao động tự do chính là điều bạn đang tìm kiếm. Bởi phần lớn các freelancer mong muốn được làm việc tự do tại địa điểm và thời gian mà họ muốn.

8.2. Những công việc tự do đem lại thu nhập cao?

Một số công việc tự do phổ biến nhất trên thị trường hiện nay chính là: viết lách, thiết kế và phát triển website. Trên thực tế có rất nhiều các danh mục con nằm trong các lĩnh vực vừa được kể tên.

Ví dụ tại công việc viết lách, có nhiều mức giá cho các hình thức viết lách khác nhau. Tùy thuộc vào độ khó của bài viết, cũng như kỹ thuật người viết sử dụng mà họ có thể nhận được mức tiền tương ứng.

Rất khó để nói được đâu là công việc tự do đem lại thu nhập cao, bởi tính chất của các công việc Freelance phụ thuộc nhiều vào khả năng chuyên môn, sự chăm chỉ và khả năng deal giá của các freelance.

Các công việc làm tự do có thể đem lại một nguồn thu nhập hấp dẫn

8.3. Cách chọn trang web freelancer tốt nhất để tìm kiếm freelancer?

Bạn có nhiều sự lựa chọn để đưa ra quyết định thuê một freelancer - người làm việc tự do trên các trang web freelancer. Mỗi nền tảng được hình thành từ tập hợp rất nhiều các lao động tự do khác nhau để phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác nhau.

Điều mà doanh nghiệp, cá nhân cần cân nhắc chính là nhìn vào các sản phẩm mà freelancer đã hoàn thành và mức giá họ đưa ra cho các dịch vụ và xem nó có thực sự là những gì bạn đang tìm kiếm hay chưa?

Nếu vẫn chưa biết bắt đầu từ nền tảng nào, hãy chọn 3 nền tảng mà bạn cảm thấy có nhiều khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn nhất. Tiếp đó, hãy tìm kiếm ở từng website các ứng viên có khả năng phù hợp với nhu cầu của bạn nhất.

Tiếp tục ghi lại số lượng freelancer bạn tìm thấy ở mỗi nền tảng, cũng như mức độ hài lòng của bạn với những dự án họ đã làm. Sau đó bạn có thể tham khảo mức chi phí của các website này để đưa ra quyết định cân bằng giữa chi phí và ứng viên.

Lựa chọn một trang web freelancer uy tín là bước đi quan trọng để xây dựng sự nghiệp tự do bền vững. Những nền tảng hàng đầu không chỉ mang lại cơ hội việc làm đa dạng mà còn giúp bạn phát triển kỹ năng và mở rộng mạng lưới kết nối. Hãy lựa chọn một cách thông minh để đảm bảo thành công trên con đường freelance của bạn.