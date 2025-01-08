Trực page là gì? Những kỹ năng cần có giúp nhân viên trực page kiếm bộn tiền

1. Nhân viên trực page là gì?

Để có thể trả lời được câu hỏi trực page là gì, nhân viên trực page là gì, bạn cần có hiểu biết cơ bản và cái nhìn tổng quan về khái niệm này.

Theo đó, nhân viên trực page còn được gọi với một cái tên khác là page admin. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ người chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý hoạt động mua/ bán của đơn vị mình đang làm việc trên các nền tảng mạng xã hội.

Thông thường, nhân viên trực page sẽ quản lý, kiểm soát phản hồi, đánh giá của khách hàng, bán hàng, tư vấn hàng, chốt đơn hàng,… với mục đích duy nhất đó là bán được hàng, tăng doanh thu.

Nhân viên trực page có nhiệm vụ tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng

2. Những yêu cầu cơ bản của nhân viên trực page

Việc trả lời được câu hỏi nhân viên nhân viên trực page là gì chính là cơ sở để bạn biết những yêu cầu cần có của vị trí công việc này. Theo đó, với những người làm việc ở vị trí này cần đạt những yêu cầu sau:

Có kiến thức về sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu để có thể trả lời các câu hỏi của khách hàng.

Tư duy cởi mở, không định kiến với khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp thân thiện và chuyên nghiệp.

Kỹ năng viết và hành văn tốt để trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng một cách rõ ràng, chính xác.

Có kỹ năng và thao tác cơ bản về máy tính để phản hồi nhanh chóng các yêu cầu từ khách hàng.

Thái độ tận tình, niềm nở, trung thực.

Có khả năng chịu được áp lực công việc, sử dụng ngôn ngữ lịch sự khi tương tác với khách hàng.

Nhân viên trực page cần có biết rõ về ngành nghề mình đang làm và có cách trao đổi khéo léo với khách hàng

3. Nhân viên trực page sẽ làm công việc gì?

Bạn hãy tham khảo những công việc mà một nhân viên trực page cần làm để tìm được đáp án đầy đủ và chính xác nhất cho câu hỏi nhân viên trực page là gì.

Quản lý nội dung: Nhân viên trực page có trách nhiệm quản lý, kiểm duyệt và xuất bản nội dung trên trang truyền thông của công ty.

Bán hàng: Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng, định giá sản phẩm và chốt đơn hàng.

Tương tác với khách hàng: Để "chốt" được đơn hàng, nhân viên trực page cần tương tác với khách hàng, giải đáp mọi thắc mắc, bình luận một cách chuyên nghiệp.

Giám sát và kiểm duyệt: Trước khi đăng tải tin/bài lên web hoặc trên mạng, nhân viên trực page nên kiểm tra thật kỹ nội dung để đảm bảo không vi phạm nguyên tắc cộng đồng.

Kiểm soát các bình luận tiêu cực trên trang web: Tránh để những phản hồi tiêu cực làm khách hàng lo lắng, e ngại trước khi quyết định mua sản phẩm.

Để làm tốt công việc được giao, nhân viên trực page cần có sự tương tác với khách hàng

4. Các hình thức làm việc của nhân viên trực page là gì?

Nếu đã biết nhân viên trực page là gì, bạn cũng nên tìm hiểu thêm về các hình thức làm việc của nghề trực page. Hiện nay, với vị trí này, bạn có thể làm việc part-time/ full-time hoặc làm việc tại nhà.

4.1. Trực page part-time

Nhân viên part-time sẽ làm việc theo ca, khoảng 4 - 5,5 tiếng/ngày. Công việc này rất phù hợp với sinh viên bởi nhiều ưu điểm như: Chủ động về giờ giấc, công việc tương đối ổn định, thu nhập ổn định bởi được hưởng lương cứng và KPI. Tuy nhiên, lựa chọn hình thức này cũng tồn tại một vài hạn chế trong chính sách đãi ngộ và quyền lợi mà nhân viên được hưởng.

4.2. Nhân viên full-time

Nhân viên trực page full time là một vị trí không thể thiếu của công ty, họ chịu trách nhiệm quản lý và xử lý các vấn đề xung quanh fanpage công ty.

Có thể kể đến một số điểm cộng khi làm việc Full-time như:

Tính ổn định cao

Được hưởng lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp, du lịch, nghỉ mát.

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp thất nghiệp .

Nhược điểm mà hình thức làm việc này đem đến đó là áp lực về công việc cao, luôn phải chịu sự quản lý và theo dõi sát sao của cấp trên.

4.3. Làm việc tại nhà

Nhân viên trực page tại nhà hay còn được gọi là cộng tác viên trực page. Đối với hình thức làm việc này bạn có thể chủ động được toàn bộ thời gian làm việc, kiếm thêm thu nhập trong khoảng thời gian rỗi không cố định.

Tuy nhiên mức thu nhập không ổn định, bạn sẽ không nhận được các chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức và phải tự trang bị các thiết bị làm việc.

Cộng tác viên trực page tại nhà có thể chủ động thời gian làm việc

5. Lợi ích và khó khăn của công việc trực page

Khi đã hiểu tất tần tật các thông tin về nhân viên trực page là gì, bạn cần nên tìm hiểu để biết được lợi ích và khó khăn mà công việc này mang lại để quyết định có nên theo đuổi sự nghiệp với nghề trực page hay không.

Trên thực tế, công việc này rất linh hoạt, học sinh, sinh viên có thể đăng ký theo ca, làm online tại nhà mà vẫn đảm bảo nhận được mức thu nhập tương ứng với công sức mình bỏ ra.

Khi quyết định lựa chọn công việc, bạn sẽ phải đối mặt với một số khó khăn như:

Dễ dính bẫy tuyển dụng do thông tin tuyển nhân viên trực page được đăng tràn lan trên mạng xã hội. Người lao động cần tỉnh táo, chọn lọc các nguồn tin uy tín để tránh sập bẫy lừa đảo.

Áp lực cao do bị ép KPI.

Nhân việc trực page tại nhà và trực page online không được hưởng phúc lợi, chế độ đãi ngộ.

Người lao động cần tỉnh táo trước các thông tin tuyển dụng giả mạo tập đoàn lớn

6. Mức lương và cơ hội nghề nghiệp của nhân viên trực page

Qua việc tìm hiểu công việc trực page là gì bạn có thể biết được mức lương và cơ hội nghề nghiệp khi theo nghề này.

6.1. Mức lương

Mức lương của nhân viên trực page tại Việt Nam có sự thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm, quy mô công ty, địa điểm và ngành cụ thể.

Mức lương khởi điểm đối với sinh viên mới ra trường hoặc có kinh nghiệm hạn chế, mức lương khoảng 6 - 10 triệu đồng/tháng.

Mức lương dành cho người có kinh nghiệm trên 2 năm tăng lên khoảng 10 - 20 triệu đồng/tháng.

Nhân viên trực Page có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau và đã thể hiện thành công trong việc quản lý cộng đồng trực tuyến, có thể mong đợi mức lương từ 20 - 40 triệu đồng/tháng.

6.2. Cơ hội nghề nghiệp

Nhu cầu mua sắm online ngày càng nhiều kéo theo sự phát triển của nghề trực page, nhu cầu lao động cho công việc này khá cao. Có rất nhiều ngành nghề tuyển dụng vị trí nhân viên page như: trực page thời trang, trực page mỹ phẩm, trực page spa... Cụ thể:

Nhân viên trực page thời trang: Nhu cầu tuyển dụng nhân viên trực page thời trang rất lớn vì đây là mặt hàng được khách hàng ưa chuộng. Các hãng thời trang đều có đội ngữ trực page rất đông.

Nhân viên trực page mỹ phẩm: Mỹ phẩm cũng là mặt hàng có lượng mua sắm lớn. Khách hàng mua mỹ phẩm ở nhiều độ tuổi khác nhau và nhu cầu đa dạng. Do đó nhân viên trực page cần hiểu đối tượng khách hàng mình đang phục vụ để có sự tư vấn đúng nhất.

Nhân viên trực page spa: Nhiều người thắc mắc, với ngành spa, công việc chính của một nhân viên trực page là gì . Theo đó, họ chính là người tư vấn gói dịch vụ, phương pháp chăm sóc, liệu trình tốt và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Nhân viên trực page chuyên thiết bị điện tử: Nhu cầu khách hàng tìm hiểu thông tin và mua hàng điện tử rất lớn, vì vậy nhân viên trực page ngành hàng này cũng được tuyển dụng rất nhiều.

Khi trở thành một nhân viên trực page giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm cùng trình độ học vấn phù hợp bạn dễ dàng có thể trở thành quản lý.

Ngành thời trang mang lại nhiều cơ hội việc làm cho nhân viên trực page

7. Làm thế nào để trở thành một nhân viên trực page giỏi

Song song với vấn đề hiểu được nhân viên trực page là gì, không ít người đang làm công việc này đặt câu hỏi làm thế nào để trở thành một nhân viên trực page giỏi.

Để bắt đầu sự nghiệp thành công với tư cách là một nhân viên trực Page, bạn nên lưu tâm đến một số vấn đề sau:

Học vấn: Nền tảng vững chắc về quá trình lĩnh hội tri thức giúp bạn dễ dàng tiếp thu những kiến thức về hàng hóa, sản phẩm để có sự tư vấn chính xác nhất đến khách hàng.

Truyền thông: Người trực page cần cập nhật xu hướng truyền thông xã hội và các nền tảng mới để phục vụ việc quảng cáo.

Kinh nghiệm thực tế: Bạn dễ dàng trở thành một nhân viên giỏi nếu có kinh nghiệm thực tế.

Mở rộng mối quan hệ: Xây dựng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp trong ngành, tham dự các sự kiện và kết nối với các chuyên gia để khám phá để tìm được ngành nghề hấp dẫn.

Học hỏi liên tục: Nhân viên trực page cần không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức về sản phẩm/hàng hóa mình đang làm để nâng cao năng lực chuyên môn.

Quá trình học hỏi, trau dồi kiến giúp nhân viên trực page dễ dàng có được thành công trong sự nghiệp

Bên cạnh việc nắm rõ trực page là gì, bạn cũng nên biết về các địa chỉ uy tín để tìm việc trực page. Với nhu cầu tuyển dụng nhân viên trực page rất lớn, người lao động có thể dễ dàng tìm kiếm công việc này trên các website tuyển dụng.

Một số nơi bạn có thể tham khảo thông tin như website việc làm tại địa phương, trung tâm giới thiệu việc làm tại nơi bạn đang sinh sống, fanpage tuyển dụng nhân sự trực page hoặc mục Tìm việc làm của website Job3s.ai.

9. Một số công việc làm thêm khác giúp bạn tăng thu nhập

Không chỉ quan tâm đến công việc trực page ra sao, cơ hội nghề nghiệp như thế nào, bạn cũng nên tìm hiểu về các công việc làm thêm khác để tăng thu nhập. Theo đó, ngoài việc trực page, bạn có thể trở thành nhân viên bán hàng, kinh doanh online, nhận gia sư, trợ giảng, CTV viết bài hoặc biên dịch…

Để tăng thêm thu nhập, bạn có thể trở thành CTV viết bài hoặc CTV biên dịch

Có thể nói nhân viên trực page đóng vai trò quan trọng trong việc bán hàng và đóng góp vào sự phát triển của công ty, doanh nghiệp, cửa hàng. Việc hiểu rõ nhân viên trực page là gì và những thông tin xung quanh khái niệm sẽ giúp bạn trở thành một nhân viên tài năng, vượt KPI quy định và hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao.