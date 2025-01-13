1. Trưởng phòng nhân sự là gì?

Trưởng phòng nhân sự là gì? Trưởng phòng nhân sự hay HR Manager là vị trí đứng đầu phòng nhân sự, chịu trách nhiệm quản lý và giám sát mọi hoạt động của phòng nhân sự như tuyển dụng nhân sự cho công ty, quản trị hiệu suất, chính sách tiền lương, tiền thưởng cho nhân viên. Ngoài ra, họ còn phải hỗ trợ giám đốc và các phòng ban khác về vấn đề nhân lực.

Nói một cách khác trưởng phòng nhân sự sẽ phải quản lý tất cả các vấn đề về nhân sự trong doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, kết nối nhân viên, truyền tải các vấn đề về quy định, điều lệ, chính sách của công ty đến toàn thể nhân viên. Đồng thời họ cũng cần lên kế hoạch về đào tạo, nâng cao tay nghề, kỹ năng cho các nhân viên để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công việc tốt nhất.

Khác với nhân viên nhân sự, trưởng phòng sẽ là người chịu trách nhiệm lớn nhất về chiến lược nhân sự của công ty. Một trưởng phòng nhân sự giỏi phải là người hội tụ đủ kiến thức về quản lý và kinh doanh. Vì những người này phải nắm bắt xu hướng thị trường, lên kế hoạch, trách nhiệm về định hướng phát triển nhân sự.

Ở các doanh nghiệp lớn, trưởng phòng nhân sự sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp báo cáo kết quả cho Giám đốc nhân sự hoặc Giám đốc nhân sự cấp cao như HRD, CHRO,... Còn tại các doanh nghiệp nhỏ, họ sẽ làm tất cả các công việc của bộ phận nhân sự hoặc làm việc với nhân viên về các thủ tục nhân sự. Tuy nhiên dù ở bất cứ môi trường nào, trưởng phòng nhân sự cũng cần đảm bảo kiến thức và kỹ năng để thực hiện tốt các công việc liên quan đến nhân sự.

Trưởng phòng nhân sự là gì? Đây là vị trí đứng đầu phòng nhân sự

2. Một số điều cần biết về trưởng phòng nhân sự

Trưởng phòng nhân sự là gì? Đây là một vị trí cao trong công ty. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cũng như quyền hạn của một trưởng phòng nhân sự.

2.1. Tìm hiểu về chức năng và nhiệm vụ của trưởng phòng nhân sự

Chức năng cơ bản của trưởng phòng nhân sự chính là quản lý nhân viên và giám sát hoạt động các phòng ban.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự trong công ty

Đây là chức năng quan trọng nhất, nhằm đưa ra những phương hướng tuyển dụng, đào tạo nhân sự để nâng cao năng lực của họ. Bên cạnh đó, vị trí trưởng phòng nhân sự còn phải kiểm tra hiệu suất để đưa ra những phương hướng nhằm cải thiện năng lực nhân viên sau khi đào tạo kỹ năng.

Tuyển dụng nhân sự

Trưởng phòng nhân sự sẽ đứng ra để tuyển dụng nhân sự mới cho công ty. Họ là người đưa ra kế hoạch tuyển dụng và trực tiếp giám sát quá trình tuyển dụng. Cuối cùng nhà tuyển dụng sẽ chọn ra ứng viên có tiềm năng và phù hợp với từng vị trí.

Quản lý và phát triển số lượng lớn nguồn nhân lực trong công ty

Nhân lực là một trong những nhân tố quan trọng trong một doanh nghiệp, là nền tảng để đưa doanh nghiệp đi lên. Đội ngũ nhân viên giỏi, tiềm năng thì doanh nghiệp mới mau chóng phát triển. Vậy nên, trưởng phòng nhân sự phải tìm mọi cách để lấp đầy khoảng trống những vị trí trong công ty và bồi dưỡng, nâng cao trình độ của nhân viên.

Giám sát chặt chẽ và nắm bắt thông tin nhanh chóng

Trưởng phòng nhân sự cần nắm bắt kịp thời những thông tin trong nội bộ để có phương hướng giải quyết kịp thời, đồng thời là người đứng ra ký các giấy tờ liên quan đến bổ sung nhân sự mới theo đúng quy tắc pháp luật đề ra.

Quản lý các chính sách về tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi cho nhân viên

Trưởng phòng nhân sự là người đứng ra trực tiếp chỉ đạo về việc trả lương cho nhân viên, còn việc lập kế hoạch và hình thành bảng lương là nhiệm vụ của các nhà quản lý dựa trên KPI và hiệu suất làm việc của từng người.

Gắn kết mối quan hệ giữa nhân viên với nhau

Trưởng phòng nhân sự là gì, ngoài những công việc giám sát, tuyển dụng, lên kế hoạch,... thì việc gắn kết nhân viên với nhau cũng là một phần nhiệm vụ của trưởng phòng. Họ phải giúp nhân viên của mình hiểu được tầm quan trọng của sự gắn kết giữa nhân viên với nhau, giúp mọi người có thể hòa nhập và giúp đỡ lẫn nhau, tăng thêm tính hợp tác và hòa hợp trong môi trường doanh nghiệp. Ngoài ra họ còn phải xây dựng và duy trì văn hóa công ty ngày một đi lên.

Trưởng phòng nhân sự có nhiệm vụ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp

2.2. Trách nhiệm cần có của trưởng phòng nhân sự

Trưởng phòng nhân sự là gì, đây chính là người chịu trách nhiệm về mọi mặt nhân sự trong công ty. Trưởng phòng nhân sự có trách nhiệm giám sát toàn bộ nhân sự thuộc bộ phận của mình, ngoài ra còn phải đảm bảo được mọi nguồn lực trong công ty được sử dụng một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, việc quản lý điều phối vận hành và đánh giá các kế hoạch của công ty cũng thuộc phần trách nhiệm của người trưởng phòng. Những người nằm ở vị trí này sẽ phải đảm bảo đủ số lượng nhân sự cho công ty và xử lý mọi vấn đề thuộc bộ phận nhân sự, đề ra những chiến lược, giải pháp để có thể thu hút nhân tài qua các kỳ tuyển dụng.

2.3. Quyền hạn khi làm trưởng phòng nhân sự

Sau khi đã biết trưởng phòng nhân sự là gì, thì dưới đây là những quyền hạn dành cho vị trí này.

Phải chịu trách nhiệm giám sát và quản lý bộ phận nhân sự của doanh nghiệp.

Nắm quyền phân bố công việc và nhiệm vụ cho nhân viên trong công ty.

Giám sát chặt chẽ tiến độ hoàn thành công việc, đồng thời là người đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự.

Đưa ra những đề xuất về khen thưởng cũng như xử lý những trường hợp vi phạm.

Đứng ra giải quyết các khiếu nại, yêu cầu phát sinh của các phòng ban.

Kịp thời nắm bắt được những thông tin, yêu cầu của cấp trên sau đó phổ biến với nhân viên.

Được phép ký và quản lý toàn bộ giấy tờ khi nhận được sự ủy quyền từ ban giám đốc.

Trưởng phòng nhân sự có một số quyền hạn riêng trong việc quản lý nhân viên của doanh nghiệp

3. Một số câu hỏi về vị trí trưởng phòng nhân sự

Sau khi đã biết rõ trưởng phòng nhân sự là gì thì dưới đây là tổng hợp 4 câu hỏi được mọi người quan tâm nhiều nhất về vị trí này.

3.1. Để trở thành trưởng phòng nhân sự cần có tố chất gì?

Để trở thành một trưởng phòng nhân sự, ngoài những kiến thức chuyên môn thì bạn cũng cần phải có một số tố chất bên trong mới có thể kiềm chế và cân bằng cảm xúc của mình từ đó đưa ra những lựa chọn sáng suốt nhất.

Tố chất của một nhà lãnh đạo

Sau khi tìm hiểu trưởng phòng nhân sự là gì thì tố chất lãnh đạo không thể thiếu đối với vị trí này. Nhờ có tố chất lãnh đạo mà bạn dễ dàng nhận được sự tôn trọng và lòng tin từ mọi người xung quanh. Bạn có thể đưa ra những ý kiến, những quyết định có tính thuyết phục cao, ngoài ra là một trưởng phòng nhân sự, bạn cũng cần biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mọi người.

Biết cách quản lý thời gian

Trưởng phòng nhân sự đảm nhiệm rất nhiều công việc, vậy nên cần phải biết cách quản lý thời gian sao cho hợp lý để đảm bảo công việc được hoàn thành đúng tiến độ.

Tự lập và tư duy tốt

Là một trưởng phòng nhân sự sẽ thường xuyên tiếp xúc với nhiều người có năng lực. Vậy nên, cần phải có khả năng đưa ra những lập luận có tính thuyết phục nhằm giữ chân đối phương.

Truyền cảm hứng đến mọi người

Là người lãnh đạo các phòng ban, bạn sẽ không tránh khỏi việc phải thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt để truyền tải sự nhiệt huyết đến với nhân viên. Vì thế, khi bạn có khả năng truyền cảm hứng đến mọi người thì bạn sẽ dễ dàng thành công chinh phục được những người xung quanh.

Ngoài ra, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, tổng hợp và phân tích hay quản lý đều rất quan trọng, đây cũng được xem là một trong những tố chất cần có của một trưởng phòng nhân sự.

Trưởng phòng nhân sự là người có khả năng truyền cảm hứng đến mọi người một cách sâu sắc nhất

3.2. Cơ hội nghề nghiệp

Hầu như tất cả mọi doanh nghiệp lớn nhỏ điều bắt buộc phải có vị trí trưởng phòng nhân sự. Vì vậy, cơ hội nghề nghiệp của ngành này rất rộng mở. Tuy nhiên, để dễ dàng tiếp cận vị trí này thì bắt buộc bạn phải là người có năng lực, vì đây là một vị trí đòi hỏi cao về năng lực của ứng viên.

Bên cạnh đó, có rất nhiều người cũng muốn sở hữu vị trí trưởng phòng nhân sự nên để vượt qua họ thì bạn phải có cái gì đó nổi bật hơn. Đồng thời với năng lực tốt thì bạn cũng sẽ nhận được mức lương xứng đáng.

3.3. Mức lương trung bình của trưởng phòng nhân sự có cao không?

Trưởng phòng nhân sự là người chịu trách nhiệm về phần lớn các hoạt động của công ty, nên mức lương trung bình cho vị trí này tương đối cao, dao động từ 15 - 30 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên đối với những tập đoàn lớn, họ có thể trả cho trưởng phòng nhân sự với mức lương tương đối lớn, trung bình từ 60 - 70 triệu đồng/ tháng đối với những người ưu tú, năng lực cao.

Bài viết trên đây job3s đã giúp bạn giải đáp về câu hỏi trưởng phòng nhân sự là gì? Đây là một trong các vị trí có cơ hội nghề nghiệp rộng mở, thu nhập cao mà bạn có thể tự tin thử sức. Nếu bạn là một ứng viên và mong muốn tìm hiểu về vị trí trưởng phòng nhân sự thì có thể liên hệ với job3s, chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc của bạn về vị trí này.

