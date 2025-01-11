Tuyệt chiêu viết CV SEO tăng thêm sức hút bạn nên biết

Khi tìm kiếm một công việc SEO thì chuẩn bị một chiếc CV SEO ấn tượng và chuyên nghiệp là rất quan trọng. Nhưng SEO là ngành khó và phải chứng minh năng lực, kinh nghiệm rõ ràng nên để có bản CV xin việc SEO không phải là điều dễ dàng. Cùng tìm hiểu một số mẹo để viết một bản CV SEO tốt nhất nhé!

1. SEO và CV SEO là gì?

Nghề SEO là một nghề mới nổi tại Việt Nam, cùng với sự phát triển của Digital Marketing. Chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm SEO và CV SEO là gì nhé!

1.1. SEO là gì?

Trước hết, SEO (Search Engine Optimization) có nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, là một kỹ thuật của Digital Marketing. Đây là một xu hướng, một lĩnh vực marketing mới, nở rộ trong vài năm trở lại đây. Ngoài việc làm SEO, digital marketing còn tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm khác như việc làm facebook ads, việc làm content fanpage,...

Nhân viên làm việc ở vị trí này phụ trách đưa từ khóa của mình lên top đầu của công cụ tìm kiếm và phải khiến người dùng click vào website của chúng ta. Người mới tìm hiểu về SEO web, nên tìm việc thực tập sinh SEO hay các khóa học liên quan để học hỏi các kỹ thuật SEO hiện nay.

SEO là các công việc nỗ lực đẩy nội dung, website của mình lên top đầu của công cụ tìm kiếm (Nguồn: Internet)

Mục đích của làm SEO là phải đảm bảo tính hiệu quả, đưa vị trí xếp hạng trang web lên đầu tiên. Vì như bạn biết, người dùng thường có xu hướng chỉ tham khảo link đầu tiên khi tìm kiếm, và nếu vô tình kết quả tìm kiếm trang web của bạn xếp ở vị trí thấp thì sẽ dẫn đến tình trạng chẳng có ai xem.

1.2. CV SEO là gì?

Khi ứng tuyển vào vị trí này, thì CV SEO của bạn sẽ giống như bước đầu tiên mở đường, làm sao để CV xin việc của mình thật đặc biệt trong mắt nhà tuyển dụng sẽ là lợi thế cho sau này. Vì trong tâm thức của nhà tuyển dụng, việc đọc CV đã đánh giá rất nhiều ứng viên của mình có phù hợp cho vị trí này hay không.

Cũng giống như khi ứng tuyển vào các vị trí khác, CV SEO luôn phải đầy đủ các thông tin về cá nhân, học vấn, kinh nghiệm làm việc của bản thân cũng như các kỹ năng khác. Một bản CV đẹp là phải khiến nhà tuyển dụng khi đọc lên phải thốt ra rằng :”bạn là người hoàn toàn phù hợp với vị trí này”. CV sẽ dài khoảng từ 1 cho đến 2 trang giấy A4, vì vậy bạn nên sàng lọc thông tin phù hợp nhé.

CV SEO là bản tóm tắt thông tin, năng lực, kinh nghiệm làm việc của bạn

2. Tổng hợp các mẫu CV SEO đầy sức hút

Dưới đây là tổng hợp một số mẫu CV SEO bạn có thể tham khảo. Chúng đều có điểm chung là trình bày rõ ràng về kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng SEO cùng với những thành tích và dự án đã thực hiện thành công trong lĩnh vực này. Tham khảo và áp dụng lên bản thân để biến một trong những CV này thành của mình nhé!

Mẫu CV xin việc SEO chuyên nghiệp

Mẫu CV SEO độc đáo với nền màu xanh

Mẫu CV xin việc SEO ấn tượng

Mẫu CV vị trí quản lý SEO ấn tượng

3. Cách viết CV SEO ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng

Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo các công nghệ của thời 4.0. Vì vậy, Internet hiện giờ tồn tại như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Từ trẻ em, thanh niên, trung niên và thậm chí là người già, đều biết cách sử dụng Internet và bạn không khó để bắt gặp những hình ảnh này. Chính vì thế, càng khẳng định tầm quan trọng của nghề SEO này trong hiện tại thông qua tạo CV xin việc SEO.

3.1. Mục tiêu nghề nghiệp

Không cần phải là người làm việc trong ngành, mà nghề SEO này cũng có thể là việc làm tay ngang với những bạn trái ngành.

Trong CV SEO này, có thể nói mục tiêu nghề nghiệp là thứ đầu tiên nhà tuyển dụng lưu tâm. Bởi từ mục đích nghề nghiệp của bạn mà họ có thể hình dung ra bạn là con người như thế nào, bạn có chí tiến thủ hay không, bạn có thể phát triển được tương lai nghề nghiệp hay không.

Một tip nhỏ cho các bạn, đặc biệt đối với những bạn có ý định làm trái ngành nghề, hay là sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm, hay thử đề bạt mình ở vị trí thực tập sinh trước để trau dồi kinh nghiệm. Vì như thực tế, tại các công ty lớn, họ thường yêu cầu nhân viên của mình phải có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm cho vị trí yêu cầu tính chuyên môn như này.

Mục tiêu nghề nghiệp phải thật rõ ràng trong CV nhân viên SEO

3.2. Học vấn

Mức độ am hiểu công việc cũng như tính chất công việc sẽ được nhà tuyển dụng tìm hiểu thông qua quá trình học tập của bạn. Nhưng không phải có nghĩa môi trường học tập nào cũng có thể đào tạo các bạn trở thành một SEO-er chuyên nghiệp, những thông tin liên quan về Marketing hay công nghệ thông tin,... cũng sẽ giúp bạn chinh phục được những nhà tuyển dụng khó tính.

Ở mục này, bạn nên trình bày thông tin một cách ngắn gọn nhất là cơ sở đào tạo, năm tốt nghiệp, vị trí chuyên ngành và có thể bổ sung điểm GPA nếu thành tích xuất sắc.

Lời khuyên cho những bạn có ý định làm trái ngành nghề, các bạn nên tìm hiểu kỹ về công việc này, hoặc có thể theo những khóa học ngắn hạn về chuyên môn để xác định xem mình có phù hợp hay không nhé, và nếu có thì bạn cũng có thể viết thêm các khóa học này vào CV SEO của mình.

Một lưu ý nhỏ nhỏ là bằng cấp, chứng chỉ về ngoại ngữ cũng khá là có ích cho công việc này đó nhé.

Học vấn cũng là mục cần thiết khi làm CV SEO

3.3. Kinh nghiệm làm việc

Cũng tương tự như các công việc khác, thì phần kinh nghiệm làm việc này sẽ cho nhà tuyển dụng cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển của bạn. Nếu có những kinh nghiệm làm việc liên quan đến SEO trước đấy thì bạn đừng ngại ngần mà bổ sung nó vào ngay luôn nhé.

Các công việc mà nhà tuyển dụng quan tâm liên quan đến SEO này có thể kể đến như là:

- Kinh nghiệm tìm và chọn các từ khóa

- Kinh nghiệm viết các bài chuẩn SEO

- Kinh nghiệm tối ưu hóa từ khóa, các công việc liên quan đến seo onpage, seo offpage, đi backlink,...

- Kinh nghiệm đẩy top các bài viết lên trang đầu công cụ tìm kiếm

Kinh nghiệm làm việc là phần quan trọng nhất của chiếc CV vị trí nhân viên SEO

Các kinh nghiệm làm việc này của bạn lưu ý hãy trình bày theo thứ tự từ thời gian gần đây nhất đến thời gian xa đây nhất. Các kinh nghiệm làm việc không liên quan đến tính chất công việc bạn có thể lược bỏ bớt để tránh kéo dài dung lượng CV SEO của mình mà lại không có giá trị gì.

3.4. Kỹ năng

Hãy thể hiện mình là một người hoàn toàn phù hợp và đáp ứng đủ tiêu chí cho công việc qua việc liệt kê kỹ năng bản thân nhé. Những kỹ năng chung được đánh giá cao trong CV SEO của bạn đó là:

- Kỹ năng phân tích và nghiên cứu website

- Kỹ năng Google Adwords

- Ngoài ra, kỹ năng của một nhân viên SEO chuyên nghiệp có thể kể đến là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng về ngoại ngữ,...

Liệt kê trung thực những kỹ năng của mình, tránh trường hợp nói quá nhiều những làm lại không được việc.

3.5. Hoạt động hoặc dự án đã từng tham gia

Ngoài những đầu mục kể trên, nếu bạn đã từng tham gia dự án nào có lợi cho CV của mình thì hãy bổ sung vào nhé. Vì nhà tuyển dụng sẽ đánh giá bạn là một người năng động, sáng tạo thông qua mục này đấy.

Ví dụ về các hoạt động mà bạn nên kể đến là các hoạt động liên quan đến Marketing khi còn đi học, hay là các dự án đã làm cùng công ty cũ,...

Nên đưa hoạt động hoặc dự án đã từng tham gia vào CV

4. Một vài lưu ý khi viết CV SEO

Như thống kê thì trung bình nhà tuyển dụng chỉ bỏ ra 30 giây để đọc CV của bạn thôi, vì vậy hãy sàng lọc thông tin và ghi nhớ các lưu ý đưới dây để có một chiếc CV SEO xịn sò nhé:

- Bạn có thể dễ dàng tìm được các mẫu CV nhân viên SEO trên các website tìm việc ví dụ như timviec365.net, tuy nhiên bạn nên chọn những mẫu có hình thức bắt mắt và quan trọng là phải dễ nhìn. Ngoài ra, để tăng tính sáng tạo thì bạn cũng có thể thử viết tay CV của mình cho ấn tượng.

- Thông tin cá nhân trên CV xin việc SEO của mình phải đầy đủ và chính xác, đảm bảo lúc nào cũng có thể liên lạc được, tránh trường hợp đáng tiếc vì không nghe kịp điện thoại mà bỏ lỡ cơ hội.

- Các kỹ năng cần thiết cho công việc nên bổ sung thêm, để khẳng định sự phù hợp cho công việc.

- Chi tiết nhỏ nhưng góp phần làm CV của bạn trông chuyên nghiệp hơn đó chính là phần chính tả. Hãy chú ý, đảm bảo từng chữ từng từ trong CV của bạn là có nghĩa. Font chữ hay cỡ chữ cũng rất cần thiết để gây ấn tượng khi nhìn vào tổng thể, vì vậy trước khi quyết định gửi CV của mình, hãy kiểm tra lại thật kỹ.

Những thông tin trên mà Job3s đưa ra đều mang tính chất tham khảo, các bạn hãy tìm hiểu kỹ khi tự tạo cho mình một chiếc CV SEO ấn tượng nhé. Và cuối cùng, hy vọng bài viết này có thể giúp được bạn trong quá trình hoàn thiện CV.