Vị trí Devops là gì? Mức lương Devops có cao không?

Thuật ngữ mới devops là gì ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trên thị trường việc làm ngày nay. Bởi mức lương, cơ hội phát triển và chính sách, chế độ việc làm tốt khiến các bạn trẻ quan tâm và tìm hiểu devops là gì. Cùng Job3s tìm hiểu về những vị trí devops là gì cũng như thông tin cơ bản về lĩnh vực mới mẻ và thú vị này qua bài viết dưới đây nhé.

1. Devops là gì?

Bước đầu tìm hiểu về Devops, các bạn cần nắm rõ Devops là gì? Devops là một phương pháp giúp tăng tốc độ triển khai ứng dụng và dịch vụ. Nó kết hợp văn hóa, thực hành và công cụ để tăng cường khả năng phân phối sản phẩm, giúp tổ chức phục vụ khách hàng tốt hơn và cạnh tranh hiệu quả hơn trên thị trường. Devops giúp tổ chức phát triển và cải tiến sản phẩm nhanh hơn so với quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và phát triển phần mềm truyền thống.

Cụm từ Devops được xem là một thuật ngữ ngành, ghép bởi cụm từ software development (phát triển phần mềm); và information technology operations (vận hành công nghệ thông tin). Đây chính là hai giai đoạn chính trong một quá trình phát triển phần mềm.

Devops là một văn hoá làm việc mang tới và đề cao sự hợp tác, gắn kết hai giai đoạn phát triển và vận hành gần hơn. Mục tiêu của Devops là tăng tốc độ phát triển sản phẩm, cải thiện chất lượng phần mềm và đảm bảo tính ổn định và bảo mật của hệ thống.

Với độ hot của công nghệ thông tin, nhiều người mong muốn tìm hiểu thuật ngữ Devops là gì

Sau khi tìm hiểu devops là gì, bạn cần hiểu rõ hơn về Devops Engineer. Trong Devops, người ta còn được biết đến với một thuật ngữ khác chính là Devops Engineer. Vậy Devops Engineer là gì? Devops Engineer được hiểu là một nhân sự có đầy đủ kinh nghiệm về các lĩnh vực bao gồm sản xuất, nâng cấp phần mềm, các loại sản phẩm đồng thời vận hành và điều khiển toàn bộ hệ thống.

2. Vị trí Devops là gì? Làm Devops là làm gì?

Khi đã tìm hiểu rõ về khái niệm Devops là gì, nhiều người băn khoăn về “Devops là làm gì? Công việc của devops là gì?”. Có thể hiểu đơn giản về vị trí của ngành nghề này thường được gọi là "Devops Engineer" hay còn tên gọi khác là "Devops Specialist". Những vị trí này nằm trong lĩnh vực về công nghệ thông tin hiện đang ngày càng phát triển tại Việt Nam.

Công việc của Devops thường liên quan và có mối quan hệ mật thiết đối với việc xây dựng kết hợp cùng quá trình phát triển của một doanh nghiệp. Một số công việc của Devops là gì có thể tham khảo dưới đây, bao gồm:

2.1. Xây dựng và tự động hóa quy trình phát triển

Nhiệm vụ trong công việc Devops bao gồm tạo và phát triển các công cụ, hay quy trình tự động nhằm tối ưu hóa phần mềm. Trong đó bao gồm việc vận dụng các công cụ quản lý mã nguồn (version control), công cụ kiểm thử tự động, công cụ triển khai tự động và hệ thống giám sát.

2.2. Triển khai và quản lý hạ tầng

Vị trí này cần đảm bảo rằng hạ tầng công nghệ thông tin (IT infrastructure) được cấu hình và triển khai một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của ứng dụng phần mềm. Họ có thể sử dụng công nghệ đám mây (cloud), containerization (Docker) và các công nghệ khác để đơn giản hóa việc triển khai và quản lý hạ tầng.

2.3. Giám sát và phản hồi

Devops Engineer tạo ra các hệ thống giám sát để theo dõi hiệu suất của ứng dụng và hạ tầng. Họ phát hiện và khắc phục các sự cố nhanh chóng để đảm bảo tính ổn định và khả dụng của hệ thống.

Công việc của các Devops Engineer tạo ra các hệ thống giám sát và phản hồi

2.4. Hợp tác và giao tiếp

Devops Engineer làm việc chặt chẽ với các nhóm phát triển phần mềm, quản lý hạ tầng và các bên liên quan khác trong doanh nghiệp. Họ cần giao tiếp và hợp tác để đưa ra quyết định và giải quyết các vấn đề liên quan đến quy trình phát triển và triển khai phần mềm.

Làm Devops yêu cầu kiến thức vững vàng về quy trình phát triển phần mềm, quản lý hạ tầng và các công nghệ liên quan. Kỹ năng lập trình, kiến thức về hệ điều hành, mạng máy tính, công nghệ đám mây và các công cụ tự động hóa cũng là những yếu tố quan trọng trong vai trò này.

3. Mức lương Devops

Mức lương Devops là gì được xem là một chủ đề quan trọng và hấp dẫn trong lĩnh vực công nghệ thông tin hiện nay. Bởi sự phát triển mạnh mẽ của công việc này thu hút được sự quan tâm từ nhiều doanh nghiệp và ứng viên.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng thông tin về mức lương chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Để có thông tin chính xác và cập nhật nhất về mức lương Devops, nên tham khảo các nguồn tin tuyển dụng và tư vấn nhân sự, hoặc trò chuyện trực tiếp với các chuyên gia và người làm việc trong ngành này.

3.1. Mức lương Devops tại Việt Nam

Mức lương của một DevOps Engineer tại Việt Nam cũng có sự biến động và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm địa điểm làm việc, nhu cầu của doanh nghiệp, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm của cá nhân của ứng viên.

Theo các nguồn thống kê và tìm hiểu thị trường tại TopDev, mức lương trung bình của một Devops Engineer tại Việt Nam có thể dao động từ khoảng 20 triệu đến 80 triệu VND/tháng tùy vào từng vị trí công việc khác nhau. Đây chỉ là mức lương trung bình và có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố đã nêu trên.

Ngoài ra, các thành phố công nghệ như Hà Nội và TP.HCM có mức lương cao hơn so với các khu vực khác trong Việt Nam. Các công ty công nghệ, đặc biệt là các công ty phần mềm và công ty công nghệ thông tin quốc tế, thường có xu hướng trả mức lương cao hơn so với công ty trong ngành khác.

3.2. Mức lương Devops trên thế giới

Với các nguồn thống kê và nghiên cứu thị trường của Salary.com, mức lương trung bình của một DevOps Engineer trên thế giới năm 2022 có thể dao động từ khoảng $91,000 – $124,000 USD mỗi năm. Đây chỉ là mức lương trung bình và có thể thay đổi tùy theo các yếu tố ngoại cảnh tác động.

Các thành phố công nghệ hàng đầu như San Francisco, New York và London có mức lương DevOps cao hơn so với các thành phố khác. Ngoài ra, kinh nghiệm làm việc và chứng chỉ chuyên môn như AWS Certified DevOps Engineer hoặc Certified Kubernetes Administrator cũng có thể ảnh hưởng đến mức lương của một DevOps Engineer.

Mức lương của nghề Devops có thể lên tới $1,898 USD mỗi tháng

3.3. Cách tăng lương nghề Devops

Cách tăng lương trong ngành nghề Devops là gì? Đây là một mục tiêu quan trọng cho nhiều chuyên gia công nghệ và các ứng viên trong ngành nghề này. Devops là một lĩnh vực đòi hỏi kiến thức rộng, cần có kỹ năng và kỹ thuật sâu, vì vậy việc tăng cường và phát triển các kỹ năng này có thể giúp bạn đạt được mức lương cao hơn.

Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng mà bạn có thể xem xét để tăng lương trong ngành nghề Devops:

Nâng cao kỹ năng chuyên môn

Đầu tiên, hãy tập trung vào việc phát triển và cải thiện kỹ năng chuyên môn của mình trong lĩnh vực Devops.

Học hỏi và tìm hiểu về các công nghệ mới, tiếp tục đào tạo và đạt được các chứng chỉ quan trọng như AWS Certified DevOps Engineer, Kubernetes Certified Administrator, hoặc các chứng chỉ liên quan khác. Sự chuyên môn cao sẽ là lợi thế khi thương lượng mức lương.

Tăng kinh nghiệm

Kinh nghiệm là một yếu tố quan trọng trong việc định đoạt mức lương. Hãy nỗ lực làm việc trên các dự án phức tạp và đa dạng để tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời, tham gia vào các dự án mở nguồn (open-source projects) hoặc làm việc với các công ty công nghệ hàng đầu để tăng cường hồ sơ cá nhân của bạn.

Đóng góp vào khối lượng công việc

Bằng cách thể hiện khả năng góp phần vào sự phát triển và thành công của công ty, bạn có thể tạo ra giá trị đáng kể. Tham gia vào các dự án quan trọng, tìm cách tối ưu hóa quy trình và công cụ, đồng thời đảm bảo tính ổn định và khả dụng của hệ thống. Sự đóng góp tích cực sẽ tạo ra tiếng nói và tăng khả năng đàm phán lương.

Nắm bắt xu hướng công nghệ

Devops là lĩnh vực có sự phát triển nhanh chóng và liên tục. Hãy luôn theo dõi và nắm bắt các xu hướng công nghệ mới như cloud computing, containerization, microservices và công cụ tự động hóa. Có kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực này sẽ là lợi thế giúp bạn có một mức như như ý muốn.

Nắm bắt xu hướng công nghệ là cách tốt nhất để tăng thu nhập nghề Devops

Xây dựng mạng lưới và quan hệ

Kết nối và xây dựng mạng lưới với các chuyên gia và nhà quản lý trong lĩnh vực Devops giúp bạn nắm bắt nhiều cơ hội tăng lương hơn bao giờ hết.

Đồng thời tham gia vào cộng đồng Devops, tham dự hội thảo, meetup và sự kiện liên quan để mở rộng mạng lưới của bạn. Có quan hệ tốt và được đánh giá cao trong cộng đồng sẽ tạo ra cơ hội tốt hơn và tiếp cận với các dự án hàng đầu.

Thương lượng công bằng

Khi đến thời gian thỏa thuận và deal lương, hãy nghiên cứu và hiểu về mức lương trung bình trong ngành cũng như các vị trí tương tự.

Chuẩn bị một luận điểm cơ sở vững chắc và đưa ra lập luận dựa trên kỹ năng, kinh nghiệm và đóng góp của bạn dành cho doanh nghiệp.

Tuyệt đối tránh so sánh với đồng nghiệp trực tiếp và tập trung vào giá trị mà bạn mang lại cho công ty.

Lưu ý: Để có thể đạt tới một mức lương mong muốn của bản thân cần thật nhiều sự nỗ lực, may mắn và cơ hội bên ngoài đem tới. Vậy nên, hãy luôn cố gắng và tin tưởng vào chính bản thân mình để tạo ra những giá trị không ngờ tới.

4. Cơ hội nghề Devops

Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Devops là gì? Hiện nay cơ hội ngành nghề này đang rất hứa hẹn và đa dạng vì sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Dưới đây là một số cơ hội và xu hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực Devops:

Tăng trưởng nhanh chóng: Devops đang trở thành một phương pháp phổ biến trong phát triển phần mềm do khả năng nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa quy trình phát triển. Do đó, có nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực này, đặc biệt là ở các công ty công nghệ, công ty phần mềm và tổ chức có nhu cầu tăng cường khả năng triển khai và quản lý phần mềm.

Sự kết hợp giữa phát triển và quản lý hạ tầng: Với sự tập trung vào tự động hóa và đồng nhất quy trình phát triển và triển khai, Devops mang đến cơ hội cho các nhà phát triển phần mềm học hỏi và làm việc với quản lý hạ tầng, và ngược lại. Điều này mở ra cơ hội mở rộng phạm vi công việc và tăng cường sự đa năng cho các chuyên gia Devops.

Công nghệ đám mây và containerization: Sự phát triển của công nghệ đám mây và containerization như Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Kubernetes và Docker đã tạo ra cơ hội mới cho Devops. Các kỹ năng và kiến thức về các công nghệ này trở thành một lợi thế cạnh tranh trong việc tìm kiếm công việc DevOps.

Tích hợp liên tục và triển khai liên tục: Tích hợp liên tục (CI) và triển khai liên tục (CD) là các phương pháp quan trọng trong Devops. Công việc trong việc triển khai và quản lý các công cụ CI/CD như Jenkins, GitLab CI/CD và CircleCI đang ngày càng trở nên quan trọng và được tìm kiếm.

Tư duy và phương pháp làm việc: Devops không chỉ là về công nghệ, mà còn liên quan đến tư duy và phương pháp làm việc. Các nguyên tắc Agile, quản lý dự án linh hoạt và tư duy về tập trung khách hàng đóng vai trò quan trọng trong Devops. Có kỹ năng và hiểu biết về các nguyên tắc này cũng mở ra cơ hội và định hình sự phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Tóm lại, Devops mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng và đầy triển vọng. Việc phát triển và nắm bắt các kỹ năng, công nghệ và phương pháp làm việc phù hợp sẽ giúp bạn tận dụng cơ hội trong lĩnh vực này.

Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Devops là gì trong thời đại công nghệ thông tin

5. Học gì để trở thành Devops

Bạn nên học những gì để trở thành một chuyên gia devops là gì? Lúc này bạn cần có một loạt các kỹ năng và kiến thức liên quan đến hệ thống và lập trình. Cùng đi tìm hiểu một số kỹ năng quan trọng mà một người Devops cần có:

5.1. Kiến thức về hệ điều hành

Devops yêu cầu bạn có kiến thức sâu về các hệ điều hành phổ biến như Linux, Windows và macOS. Bạn cần biết sử dụng các lệnh Terminal trong Linux, CMD và PowerShell trong Windows, cũng như các lệnh tương tự trong Linux hoặc macOS.

Ngoài ra, bạn cần hiểu về quản lý quy trình, luồng công việc, sockets, quản lý I/O, ảo hóa, bộ nhớ và hệ thống tệp tin.

5.2. Kiến thức về mạng

Nắm vững các khái niệm cơ bản về DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SSL là rất hữu ích cho một Devops. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật phổ biến và biện pháp bảo mật.

5.3. Kiến thức về máy chủ web

Devops cần có kiến thức về cài đặt và sử dụng các máy chủ web phổ biến như Apache và Nginx. Bạn cần hiểu về các khái niệm như máy chủ cache, cân bằng tải, proxy ngược và tường lửa.

Một cách thực hành đơn giản có thể là cài đặt và cấu hình các máy chủ cache, sử dụng Docker để tạo ra nhiều máy chủ ảo và sử dụng chức năng cân bằng tải của máy chủ web để phân phối tải cho các máy chủ.

5.4. Kiến thức về đám mây

Có hiểu biết và kỹ năng sử dụng các dịch vụ đám mây như AWS (Amazon Web Services), Google Cloud và Azure của Microsoft là rất quan trọng trong việc triển khai và quản lý hạ tầng.

5.5. Kiến thức lập trình

Devops không chỉ là về quản lý hạ tầng mà còn liên quan đến lập trình. Bạn cần biết một số ngôn ngữ lập trình như bash script, Java, JavaScript, Python, PHP để tương tác và tự động hóa các quy trình.

5.6. Kiến thức về các công cụ Devops

Devops yêu cầu bạn biết sử dụng các công cụ quan trọng như Jenkins, JIRA, Git (bao gồm GitLab, Bitbucket) để triển khai CI/CD. Bạn cũng nên hiểu về "Infrastructure as Code" và có kinh nghiệm với các công cụ như Docker, Kubernetes, Ansible, Puppet, Chef.

5.7. Kiến thức về giám sát

Hiểu biết về các công cụ giám sát máy chủ như Nagios, Zabbix, Icinga, Datadog giúp bạn theo dõi và phân tích hiệu suất hệ thống.

Tóm lại, để trở thành một Devops chuyên nghiệp, bạn cần có một số kỹ năng đa dạng và kiến thức sâu về hệ thống và lập trình. Việc tiếp tục học tập, nghiên cứu và thực hành thường xuyên là cách tốt nhất để phát triển và tăng cao mức lương trong ngành nghề Devops.

Để trở thành một chuyên gia Devops cần trang bị nhiều kiến thức ngành

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu và tham gia vào các khóa học, khoá đào tạo và chứng chỉ liên quan để học những kỹ năng và công nghệ này. Đồng thời, hãy thực hành thông qua các dự án thực tế để áp dụng và rèn luyện kỹ năng của mình.

Tóm lại để hiểu devops là gì cần rất nhiều thời gian tích lũy. Bởi Devops là một ngành nghề đòi hỏi rất nhiều kiến thức và kỹ năng thực hành để có thể làm tốt công việc. Đồng thời, Devops cũng là một ngành nghề hứa hẹn và mức lương trong lĩnh vực này thường rất hấp dẫn. Bằng việc đầu tư vào việc học tập và phát triển kỹ năng, bạn có thể đạt được thành công và đáp ứng được yêu cầu của một chuyên gia devops là gì, nhằm đạt được mức lương cao.

Hy vọng qua bài viết “Vị trí Devops là gì? Mức lương Devops có cao không?” bạn sẽ có thêm nhiều hiểu biết và góc nhìn mới về lĩnh vực và ngành nghề đầy tiềm năng này, tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội hơn trên con đường phát triển sự nghiệp.