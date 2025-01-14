1. Việc làm freelancer là gì?

Làm thế nào để tìm việc làm freelancer không cần kinh nghiệm? Freelancer nghĩa là người làm việc tự do, không bị gò bó thời gian và không thuộc công ty nào.

Việc làm freelancer không có sự cố định về mọi mặt. Người làm tự do có thể chủ động nhận dự án, công việc từ công ty hay cá nhân có nhu cầu tuyển dụng và cam kết thực hiện theo thời gian nhất định.

Lương của nghề freelancer tính theo từng sản phẩm họ làm được. Nghĩa là làm bao nhiêu tính bấy nhiêu, không có lương cố định như làm việc tại công ty. Vì thế, người chọn hình thức làm việc này sẽ tự quyết định mức thu nhập của mình nhiều hay ít tùy vào công sức của họ bỏ ra trong tháng đó.

Trên thị trường lao động hiện nay, việc làm freelancer không cần kinh nghiệm mang đến lợi ích cho đôi bên nên nó càng trở nên phổ biến. Phía doanh nghiệp sẽ tối ưu được nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới.

Để trở thành một freelancer, bạn cần có kỹ năng quản lý thời gian, không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề. Đặc biệt, bạn phải có tính kỷ luật trong công việc để không trễ deadline hoặc bị quá tải.

Việc làm freelancer đang được nhiều bạn trẻ ưa thích

2. Top 5 việc làm freelancer không cần kinh nghiệm

Bạn muốn thử nghiệm trở thành người làm việc tự do nhưng chưa biết nên chọn công việc nào phù hợp khi chưa có nhiều kinh nghiệm. Dưới đây là 5 việc làm freelancer không cần kinh nghiệm khá dễ dàng để bạn khởi đầu:

2.1. Đánh máy văn bản/nhập dữ liệu

Nhiều công ty nhỏ, ít nhân lực hoặc vào những mùa cao điểm như lễ tết, nhu cầu tuyển người đánh máy văn bản hay nhập dữ liệu theo dạng thời vụ sẽ tăng cao. Công việc này chỉ cần bạn biết sử dụng máy vi tính cơ bản và cẩn thận khi làm việc. Chi tiết về công việc này như sau:

Nhập dữ liệu: Bạn cần nhập dữ liệu bằng số hay chữ hoặc phương trình hóa học, toán học,… lên hệ thống của công ty.

Đánh máy: Đánh chữ theo văn bản của doanh nghiệp đưa ra rồi lưu file dữ trữ, gửi lại cho doanh nghiệp.

Nhập mã captcha: Nhập các đoạn mã, dãy ký tự dạng số/chữ bất kỳ vào hệ thống.

Thu nhập của công việc dao động từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng/tháng. Nhưng con số này có thể khác nhau tùy thuộc vào cách tính lương của công ty đó, tính chất công việc khó dễ hay khối lượng việc làm bạn đã thực hiện.

Đánh máy văn bản/nhập dữ liệu có nhu cầu tuyển dụng nhiều những mùa cao điểm như lễ tết

2.2. Cộng tác viên bán hàng online

Cộng tác viên bán hàng online cũng là một trong những việc làm freelancer không cần kinh nghiệm được nhiều người lựa chọn trong xu hướng kinh tế 4.0 như hiện nay. Với công việc này, bạn không cần phải đến trực tiếp tại nơi làm việc mà sẽ làm theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, bạn sẽ tìm hiểu về thông tin hay sản phẩm mà mình muốn cộng tác. Công ty hay cá nhân sẽ cung cấp các thông tin, chính sách bán hàng cho bạn. Đồng thời, một số nơi còn tổ chức vài buổi huấn luyện cho cộng tác viên trước khi họ nhận việc.

Sau đó, bạn sẽ tự tìm kiếm khách hàng bằng nhiều cách khác nhau. Thực hiện việc chăm sóc khách như gọi điện, viết email, tư vấn… mục đích để khách chốt đơn hàng. Khi bạn bán được sản phẩm hay dịch vụ của công ty thì phần trăm hoa hồng là mức lương bạn nhận được.

Nhìn chung, đây là công việc đang được nhiều người lựa chọn, từ các bạn sinh viên, mẹ bỉm sữa, dân văn phòng… Bạn không nhất thiết phải có kinh nghiệm bán hàng trước đó, chỉ cần bạn kiên trì và học hỏi trong quá trình làm.

Mức thu nhập của công việc này cũng khoảng 2.000.000 – 4.000.000 đồng/tháng tùy vào khả năng buôn bán của bạn.

Bạn có thể được công ty hướng dẫn trước khi trở thành Cộng tác viên bán hàng online

2.3. Cộng tác viên viết bài

Đây cũng là công việc đang hot trên thị trường lao động. Bởi vì hiện nay, những người kinh doanh đều dùng công nghệ để đẩy mạnh cạnh tranh, làm sao để sự xuất hiện của thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ trên truyền thông càng nhiều càng tốt.

Cho nên, họ cần có những bài viết hay những nội dung hay, hấp dẫn và độc đáo để đưa sản phẩm của họ đến gần với khách hàng. Đó là lý do mà nghề viết bài dù không cần nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn thường xuyên được tuyển dụng.

Ở công việc này, bạn phải nắm rõ dịch vụ/sản phẩm của công ty rồi dùng ngôn từ để viết bài giới thiệu, quảng cáo, giúp người khác đọc dễ hiểu và có hứng thú mua sản phẩm.

Mức độ của mỗi bài viết sẽ khác nhau. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm thì vẫn có thể viết những bài liên quan đến du lịch, ẩm thực hay sức khỏe. Những thông tin này có nhiều trên mạng, chỉ cần bạn tổng hợp lại các thông tin đó, trích lọc ý hay rồi triển khai theo ngôn ngữ riêng của mình.

Đối với người có kinh nghiệm, họ sẽ viết được những bài quảng cáo sản phẩm để đăng trên các trang báo hay nội dung của video. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng của công việc này là phải đúng deadline và không sai chính tả.

Mức thu nhập của công việc này được tính theo bài viết. Mỗi bài có thể dao động từ 50.000 – 500.000 đồng tùy vào độ dài và độ khó của bài. Cho nên, nếu chăm chỉ làm mỗi ngày thì thu nhập của bạn không thua mức lương của nhân viên văn phòng (6-10 triệu mỗi tháng).

Cộng tác viên viết bài Seo là công việc mang lại thu nhập cho nhiều người

2.4. Trực fanpage

Bạn có nhiều thời gian rảnh rỗi vào buổi tối nhưng chưa có kỹ năng chuyên môn nào nổi trội thì trực fanpage là sự lựa chọn phù hợp lúc này. Với xu hướng phát triển mạnh mẽ của hoạt động mua sắm online trong mọi thời điểm nên nhu cầu tìm nhân viên trực để phản hồi khách hàng trên fanpage của các shop ngày càng tăng cao. Bạn có thể kiếm thêm khoảng 3.000.000 đồng/tháng với công việc này.

Nhiệm vụ của bạn trong công việc này là kiểm tra tin nhắn, các bình luận trên trang fanpage rồi trả lời thắc mắc cho khách. Nếu khách hàng mua, bạn sẽ chốt đơn hàng rồi gửi cho bộ phận liên quan. Thông thường, vị trí này thường yêu cầu làm vào buổi tối.

Nhu cầu tìm nhân viên trực để phản hồi khách hàng trên fanpage của các shop online ngày càng tăng cao

2.5. Dịch thuật

Nếu bạn thành thạo ngôn ngữ thứ 2 nào thì dịch thuật có thể là một lựa chọn nếu bạn muốn tìm việc làm freelancer không cần kinh nghiệm. Với công việc này, bạn có cơ hội kiếm được nguồn thu nhập khá cao và ổn định.

Mức thu nhập sẽ phụ thuộc vào khả năng ngôn ngữ, tốc độ hoàn thành công việc của bạn. Thông thường, khi dịch được 1000 từ, bạn có thể nhận 80.000 – 100.000 đồng. Đối với người có kinh nghiệm thì mức phí này sẽ cao hơn.

Công việc chính là bạn dịch các loại văn bản, tài liệu, phim ảnh, truyện tranh từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Chủ đề của các loại văn bản rất đa dạng. Vì thế, bạn nên chọn dịch văn bản thuộc lĩnh vực mà mình am hiểu.

Dịch thuật giúp bạn có cơ hội kiếm được nguồn thu nhập khá cao và ổn định

3. Một số lưu ý khi tìm việc làm freelancer

Việc làm freelancer không cần kinh nghiệm mang đến nhiều cơ hội cho bạn kiếm thêm thu nhập một cách thoải mái, tự do. Tuy nhiên, không ít người bị lừa gạt, mất tiền, quỵt lương hay bị bóc lột sức lao động khi làm freelancer do hợp tác với đơn vị không uy tín. Vì thế, bạn nên cẩn trọng hơn trước khi nhận việc qua những lưu ý sau:

Tìm hiểu kỹ thông tin về công ty hay cá nhân tuyển dụng, sản phẩm/dịch vụ của họ có hợp pháp hay không? Địa chỉ có cụ thể không? Đã có ai đánh giá xấu về hoạt động của họ không?

Bạn không nên chọn công việc mà họ yêu cầu phải cọc tiền hoặc đóng bất kỳ khoản chi phí nào.

Nếu có thể, bạn nên yêu cầu được ký bản hợp đồng thời vụ.

Thỏa thuận rõ ràng về mức lương, yêu cầu chi tiết về công việc.

Nên ngưng hợp tác nếu đơn vị đó trả lương không đúng thời gian đã thỏa thuận.

Nên chọn việc ở những trang website uy tín hay từ người quen.

Cần tìm hiểu kỹ thông tin về công ty hay cá nhân tuyển dụng trước khi hợp tác

4. Tìm việc freelance ở đâu uy tín?

Để tìm được việc làm freelancer không cần kinh nghiệm, bạn có thể truy cập ngay vào job3s.ai. Đây là nền tảng tuyển dụng miễn phí bằng công nghệ A.I, với nhiều tính năng hiện đại, thông minh và hữu ích.

Các công ty khi đăng tải thông tin tuyển dụng trên job3s đều được xét duyệt nghiêm ngặt. Vì thế, tình trạng bị lừa đảo sẽ hạn chế. Ngoài ra, job3s cũng hỗ trợ ứng viên tạo được hồ sơ trực tiếp ngay trên trang web để nhanh chóng nộp vào vị trí phù hợp, giúp nhà tuyển dụng và ứng viên dễ dàng gặp được nhau.

Job3s là nền tảng tuyển dụng miễn phí bằng công nghệ A.I, với nhiều tính năng hiện đại, thông minh và hữu ích

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc làm freelancer không cần kinh nghiệm cho các bạn trẻ hay những người có thời gian rảnh. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn tìm được công việc phù hợp để gia tăng được thu nhập hàng tháng của mình.

Ngoài ra, job3s đang có hàng trăm việc làm freelancer không cần kinh nghiệm, đãi ngộ hấp dẫn, đa dạng ngành nghề cùng với những bài viết chia sẻ hữu ích về chủ đề việc làm. Bạn đừng quên truy cập để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhất, giúp quá trình tìm việc nhanh chóng và hiệu quả.