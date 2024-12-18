Mô tả công việc nhân viên kinh doanh [Mẫu chi tiết 2025]

Mẫu mô tả công việc nhân viên kinh doanh giúp ứng viên hiểu rõ hơn về doanh nghiệp, yêu cầu cũng như nhiệm vụ của vị trí ứng tuyển. Mỗi một lĩnh vực sẽ có yêu cầu hoặc bản mô tả công việc cụ thể trong tin tuyển dụng. Vậy, nhân viên kinh doanh sẽ thực hiện những công việc gì? Cùng Job3s cùng tìm hiểu chi tiết về công việc của nhân viên kinh doanh trong bài viết dưới đây.

1. Nhân viên kinh doanh là gì?

Nhân viên kinh doanh hay còn gọi là nhân viên tiếp thị, bán hàng, người nắm giữ vị trí này sẽ có trách nhiệm tư vấn và truyền thông sản phẩm của doanh nghiệp. Qua đó, thuyết phục khách hàng sử dụng, tiêu dùng sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Hầu hết, các công việc mà nhân viên kinh doanh thường đảm nhiệm bao gồm tìm kiếm khách hàng, tư vấn và thuyết phục họ trải nghiệm sản phẩm hoặc dịch vụ, chăm sóc khách hàng,...

Nhân viên kinh doanh thực hiện việc tư vấn, truyền thông sản phẩm/dịch vụ (Nguồn: Internet)

2. Mẫu mô tả công việc của nhân viên kinh doanh

Mẫu mô tả công việc nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp bao gồm các thông tin sau:

2.1. Thông tin chung

Nội dung phần thông tin chung sẽ gồm có:

Tên doanh nghiệp: Công ty Địa chỉ: Chức danh: Nhân viên kinh doanh/ tiếp thị hoặc bán hàng Quản lý: Giám đốc kinh doanh - Ông/bà: Thời gian: Làm việc … buổi/ tuần, từ thứ … đến …, ca làm việc từ … sáng đến … chiều.

Ví dụ:

Tên doanh nghiệp: Công ty Thiết kế thời trang Bảo Long

Địa chỉ: 78 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Chức danh: Chuyên viên kinh doanh.

Quản lý: Trưởng phòng kinh doanh - Bà: Trần Hoài Trinh.

Thời gian: Làm việc 12 buổi/ tuần, từ thứ 2 đến thứ 7, ca làm việc từ 8giờ30 sáng đến 5giờ30 chiều.

2.2. Mô tả công việc

Công việc của nhân viên kinh doanh được mô tả cụ thể sau:

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng

Thông qua các kênh khác nhau (Facebook, Zalo, Shopee,...) để tìm kiếm thông tin về khách hàng mới.

Chủ động liên hệ với khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm.

Gửi thông tin dịch vụ, sản phẩm thông qua email, tin nhắn, gọi điện để khách hàng tham khảo.

Triển khai làm hợp đồng

Soạn thảo hợp đồng theo sự thống nhất của hai bên.

Liên hệ với khách hàng để tham khảo, xác nhận thông tin trong bản hợp đồng.

Ký kết hợp đồng theo thỏa thuận và tiến hàng cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng đúng cam kết.

Chăm sóc khách hàng

Chủ động liên hệ với khách hàng để nắm bắt tình hình cũng như phát triển mối quan hệ lâu dài.

Luôn hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc và những yêu cầu của khách hàng.

Theo dõi đơn hàng, dịch vụ và duy trì thời hạn hợp đồng dài lâu.

Thường xuyên gửi các thông tin ưu đãi, khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn cho khách hàng cũ để duy trì mối quan hệ.

Công việc khác

Theo dõi đơn hàng và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.

Phối hợp các phòng ban liên quan để lập báo cáo, lên kế hoạch triển khai các chương trình tri ân, khuyến mãi cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tham gia các cuộc họp, buổi đào tạo để bồi dưỡng kiến thức và nâng cao trình độ.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỤ THỂ NHÂN VIÊN KINH DOANH Tìm hiểu, khai thác doanh nghiệp, khách hàng cũng như nhãn hàng tiềm năng.

Tư vấn, thuyết phục, đàm phán khách hàng ký kết hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới thông qua các kênh bán hàng, truyền thông.

Lập bảng báo giá, soạn thảo và theo dõi hợp đồng.

Tìm hiểu thị trường và đưa ra chiến lược kinh doanh mới.

Kết hợp phòng ban liên quan để đề xuất chương trình khuyến mãi, quảng bá sản phẩm.

2.3. Yêu cầu công việc

Bên cạnh các mô tả công việc nhân viên kinh doanh, thì nội dung tuyển dụng không thể thiếu các thông tin về yêu cầu công việc để ứng viên nắm rõ như:

Tốt nghiệp hệ đại học hoặc cao đẳng về các chuyên ngành Quản trị.

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên kinh doanh tối thiểu bao nhiêu năm (trên 6 tháng, 1 năm, 2 năm,..)

Thành thạo Tin học.

Hiểu biết hoặc sử dụng phần mềm kinh doanh như CRM,...

Kỹ năng bán hàng, đàm phán và giao tiếp tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, chiến lược cũng như quản lý thời gian.

Biết lắng nghe, học hỏi nhanh.

2.4. Quyền lợi

Các quyền lợi mà nhân viên kinh doanh có thể được hưởng như sau:

Thu nhập (lương cơ bản + % hoa hồng/ KPI + thưởng)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo luật lao động quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tham gia đào tạo từ các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao.

Chế độ phúc lợi của công ty như du lịch, teambuilding,...

Mô tả đầy đủ các yêu cầu và quyền lợi trong thông tin tuyển dụng

3. Thông tin thêm cho bộ phận Nhân sự

Ngoài mô tả công việc nhân viên kinh doanh, mỗi một lĩnh vực đều có các chỉ số đánh giá hiệu suất công việc riêng, phù hợp với chiến lược kinh doanh. Thông thường, các quản lý, bộ phận nhân sự sẽ đánh giá nhân viên kinh doanh dựa vào chỉ số KPI cụ thể dưới đây:

Đối với phòng ban:

Mục tiêu doanh số theo tháng, quý hoặc năm.

Mức độ gia tăng số lượng khách hàng mới.

Tỷ lệ duy trì hợp đồng với khách hàng cũ.

Đối với cá nhân:

Tỷ lệ phần trăm chuyển đổi từ lead sang khách hàng.

Số lượng cold calls mà nhân viên thực hiện mỗi tháng.

Tỷ lệ số lượng hợp đồng đã được hoàn thành.

Giá trị doanh thu trung bình của hợp đồng.

Đánh giá trải nghiệm của khách hàng.

Trung bình thời gian phản hồi với khách hàng.

Mục tiêu hoàn thành tỷ lệ Upsell hoặc Cross-Sell.

KPI là chỉ số đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên trong doanh nghiệp (Nguồn: Internet)

4. Tiêu chí đánh giá ứng viên nhân viên kinh doanh

Khi lựa chọn ứng viên phù hợp với bản mô tả công việc nhân viên kinh doanh, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá dựa vào các tiêu chí sau:

Thái độ trong công việc

Trung thực, có trách nhiệm với công việc, không dối trá, lừa đảo.

Chăm chỉ, cẩn thận hoặc không ngại thử thách.

Luôn cẩn trọng và tuân thủ các quy định, quy tắc của phòng ban hoặc công ty đề ra.

Tôn trọng cấp trên và yêu thương đồng nghiệp, khách hàng thông qua sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến, đóng góp của mọi người.

Sẵn sàng học hỏi và trau dồi kiến thức của bản thân.

Năng lực trong công việc

Tính chuyên cần của nhân viên như đúng giờ, đúng hẹn, nghỉ có lý do.

Hiệu suất công việc, dự án được hoàn thành.

Kỹ năng thực hiện công việc theo kế hoạch, chiến lược và phương pháp hiệu quả.

Năng lực và thái độ là hai yếu tố để đánh giá một nhân viên kinh doanh tài năng (Nguồn: Internet)

5. Tuyển dụng và tìm việc nhân viên kinh doanh ở đâu?

Hiện nay, việc tìm kiếm ứng viên hay vị trí công việc kinh doanh không còn gặp khó khăn như trước. Bởi vì, bạn dễ dàng tìm kiếm tin tuyển dụng kèm mô tả công việc nhân viên kinh doanh bằng các nguồn sau:

Việc làm trên website

Ngày nay, có rất nhiều trang website đăng tin tuyển dụng hoặc tìm kiếm việc làm đa lĩnh vực. Tuy nhiên, bạn cần lựa chọn trang website tuyển dụng uy tín để tham khảo cũng như ứng tuyển để đảm bảo an toàn. Bạn cũng có thể truy cập vào hệ thống tìm kiếm việc làm trên website của Job3s để cập nhập thông tin tuyển dụng mới nhất.

Job3s nơi đăng tin tuyển dụng uy tín và đáng tin cậy

Trên các nền tảng mạng xã hội

Các nhà tuyển dụng hay HR tận dụng những trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok,... để đăng thông tin tuyển dụng. Lợi thế của trang mạng xã hội đó là dễ dàng nhìn thấy thông tin ứng tuyển của ứng viên hoặc nhà tuyển dụng.

Thông qua người quen giới thiệu

Đây là phương pháp đảm bảo uy tín và được sử dụng khá phổ biến từ trước đến nay. Người thân, bạn bè có thể nhìn thấy thông tin quảng cáo của doanh nghiệp tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh. Hoặc cũng có thể công ty của họ đang cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh.

Tìm kiếm việc làm thông qua người quen giới thiệu (Nguồn: Internet)

Tìm hiểu ngay thông tin liên quan đến mô tả công việc bán hàng:

Mô tả công việc trưởng phòng kinh doanh Mô tả công việc chăm sóc khách hàng Mô tả công việc sale admin Mô tả công việc nhân viên bán hàng Mô tả công việc nhân viên kinh doanh Mô tả công việc nhân viên phục vụ

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu đơn xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu sơ yếu lí lịch

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu đơn xin nghỉ việc

Bản mô tả công việc nhân viên kinh doanh sẽ cung cấp chi tiết nhiệm vụ, yêu cầu khi bạn đảm nhiệm vị trí đó. Thông qua bài viết này, Job3s hy vọng bạn có thể cập nhập được thông tin về vị trí nhân viên kinh doanh. Từ đó, bạn có thể hoàn thiện kỹ năng, năng lực của mình để phù hợp với yêu cầu công việc.