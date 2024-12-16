Nhân Viên Phục Vụ Là Gì? Làm gì, yêu cầu, thu nhập, lợi thế

Nhân viên phục vụ là gì?

Nhân viên phục vụ tiếng Anh là waiter/waitress, đây là nghề chỉ những người làm việc trong ngành dịch vụ tại các địa điểm như nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, khách sạn, thực hiện công việc tiếp đón, ghi nhận yêu cầu của khách hàng và chuyển xuống bộ phận liên quan. Họ là những người kết nối trực tiếp với khách hàng, phục vụ khách sạn, phục vụ khu vui chơi…

Vai trò của nhân viên phục vụ

Người phục vụ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với một doanh nghiệp. Họ được xem là bộ mặt đại diện của tổ chức, góp phần đưa hình ảnh của cửa hàng, khách sạn… đến gần hơn với khách hàng.

Người phục vụ là một mắt xích không thể thiếu trong ngành dịch vụ.

Dưới đây là một số vai trò nổi bật của người phục vụ:

Là một trong những mắt xích không thể thiếu trong quá trình vận hành dịch vụ tại nhà hàng, quán ăn, khách sạn…

Kết nối khách hàng với doanh nghiệp, tiếp nhận các yêu cầu từ phía khách hàng và chuyển lại cho các bộ phận liên quan.

Là hình ảnh đại diện cho doanh nghiệp, giúp cho khách hàng đánh giá về thương hiệu, chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Góp phần nâng cao doanh số cho nhà hàng: Một số nhân viên hiện nay đảm nhiệm thêm cả các công việc như giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới, từ đó giúp tăng lượng khách hàng sử dụng sản phẩm.

Góp phần tạo ra nguồn khách hàng trung thành: Bên cạnh chất lượng của sản phẩm thì các trải nghiệm phục vụ cũng là một trong những yếu tố khiến cho khách hàng nhớ đến và mong muốn quay trở lại.

Mô tả công việc của nhân viên phục vụ

Tùy vào từng vị trí và đặc điểm của công việc mà nhân viên phục vụ sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung công việc của nhân viên phục vụ sẽ làm các công việc sau:

Các công việc chuẩn bị ở đầu ca

Trước khi bắt đầu các công việc, cần chuẩn bị một số công việc như:

Sắp xếp, chuẩn bị lại bàn cùng với các dụng cụ theo đúng quy định của nhà hàng, quán ăn…

Dọn dẹp không gian xung quanh, đảm bảo bàn và ghế ngồi đã có đủ số lượng, được sắp xếp đúng vị trí theo quy định của nhà hàng. Đồng thời đảm bảo sạch sẽ, có đầy đủ các gia vị cần có trên bàn hoặc tại quầy phục vụ.

Nhận thông tin từ các bộ phận khác như nhà bếp, quản lý về thực đơn cũng như các thay đổi phát sinh.

Để ca làm việc tốt nhất, người làm việc cần phải chuẩn bị đầy đủ ở giai đoạn đầu

Giai đoạn phục vụ khách hàng

Trong quá trình phục vụ khách hàng, nhân viên sẽ thực hiện các công việc như:

Chào đón khách hàng

Nhận order về đồ ăn, thức uống, nhận phòng…

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng tùy theo dịch vụ kinh doanh. Ví dụ đối với quán cà phê thì phục vụ đồ uống, đối với quán ăn thì chú ý phục vụ đồ ăn kèm hoặc món ăn kèm cho khách hàng,

Phục vụ dịch vụ phòng đối với các cơ sở kinh doanh như nhà nghỉ, khách sạn: Nhận order từ khách hàng đã đặt trước đó. Chuẩn bị xe đẩy, dụng cụ, gia vị và đẩy đến cho khách hàng để phục vụ. Phục vụ đồ ăn cho khách hàng đến tận phòng, thực hiện các yêu cầu từ khách và đảm bảo họ ký vào hóa đơn trước đó đã chuẩn bị.

Luôn bảo đảm dụng cụ của nhà hàng luôn được sạch sẽ, tránh đổ vỡ và hỏng dụng cụ trong suốt quá trình phục vụ.

Minh họa quy trình làm việc của nhân viên phục vụ

Phối hợp với các bộ phận khác

Nhân viên phục vụ là người kết nối giữa khách hàng và các bộ phận khác của doanh nghiệp, bởi vậy mà trong quá trình làm việc cần có sự kết hợp với các bộ phận khác. Một số công việc cần thực hiện là:

Hỗ trợ cho đồng nghiệp và các bộ phận khác nếu số lượng khách quá đông.

Nhận phản ánh từ khách hàng để thông báo kịp thời cho cấp trên khi có các sự cố mà không thể tự xử lý.

Tham gia các buổi bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao nghiệp vụ trong công việc.

Các yêu cầu đối với nhân viên phục vụ

Nhân viên phục vụ là đội ngũ quan trọng trong bất cứ ngành dịch vụ nào, bởi vậy mà tiêu chuẩn để lựa chọn nhân viên phục vụ cũng không hề đơn giản, thậm chí đối với một số cơ sở kinh doanh như khách sạn còn vô cùng khắt khe.

Dưới đây là một số yêu cầu đối với nhân viên phục vụ:

Một số yêu cầu chung

Trước tiên, nhân viên phục vụ cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như:

Ngoại hình ưa nhìn, có sức khỏe tốt. Một số nhà hàng, quán ăn, khách sạn còn có tiêu chuẩn riêng về chiều cao đối với nam/nữ để đảm bảo đội ngũ nhân viên đồng đều về mặt hình thức.

Phục trang được đáp ứng đầy đủ theo quy định, đối với các công ty không có đồng phục thì cần đảm bảo lịch sự và chỉn chu.

Nhân viên phục vụ thường là người có ngoại hình ưa nhìn

Về bằng cấp và trình độ học vấn

Hầu hết nhân viên phục vụ ở vị trí phổ thông thì không cần bằng cấp quá cao, chỉ cần tốt nghiệp phổ thông.

Tuy nhiên với một số vị trí như nhà hàng, khách sạn cấp cao, người phục vụ thì có thể được yêu cầu thêm các chứng chỉ, bằng cấp khác như chứng chỉ ngoại ngữ. Bởi ở các cơ sở này thì yêu cầu so với mặt bằng chung sẽ cao hơn.

Người phục vụ cần có đức tính chỉn chu và tỉ mỉ

Về các kỹ năng cần có

Yêu cầu về kỹ năng đối với nhân viên phục vụ thường cao hơn bởi đây là nghề đòi hỏi sự khéo léo, linh hoạt, phải thực hiện nhiều công việc cùng lúc. Những kỹ năng cần có để đảm nhiệm tốt công việc là:

Luôn giữ thái độ thân thiện, hòa nhã và niềm nở đối với khách hàng.

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp thật tốt, giữ thái độ dễ hiểu, nhã nhặn và thông cảm với khách hàng. Luôn tạo ra cảm giác được lắng nghe và sẵn sàng phục vụ cho khách hàng bất cứ lúc nào.

Rèn luyện trí nhớ thật tốt để có thể nhớ rõ thực đơn, sẵn sàng tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Đây là một trong những kỹ năng hàng đầu mà mỗi nhân viên cần phải có.

Chịu được áp lực cao để luôn có sự bình tĩnh, tỉnh táo xử lý các vấn đề trong công việc, do người phục vụ vừa phải làm việc với khách hàng vừa phải chịu sự quản lý từ cấp trên, đồng thời cần xử lý rất nhiều tình huống phát sinh. Luôn chỉn chu, cẩn thận trong công việc để đảm bảo khách hàng luôn hài lòng khi trải nghiệm dịch vụ.

Nhanh nhẹn trong công việc để kịp thời xử lý yêu cầu của khách hàng, đảm bảo hoàn thành tốt nhất các yêu cầu về công việc.

Luôn giữ thái độ và tác phong làm việc chăm chỉ, cầu tiến, cẩn thận từ những việc nhỏ nhất.

Có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc để tránh tình trạng quá tải.

Có kỹ năng làm việc nhóm để có thể hỗ trợ với các bộ phận khác.

Thu nhập của nhân viên phục vụ là bao nhiêu?

Mức thu nhập của nhân viên phục vụ, vô cùng đa dạng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, loại hình nhà hàng, khách sạn.

Đối với vị trí part-time, mức lương trung bình từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng/tháng. Còn đối với vị trí full-time, mức lương trung bình sẽ dao động trong khoảng từ 5.000.000 - 7.000.000 đồng/tháng.

Mức lương của nhân viên phục vụ phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm

Mức lương này có thể cao hoặc thấp hơn tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm làm việc của từng nhân sự, với những người làm việc lâu năm và thành thạo, có thể lên đến 15.000.000 đồng/tháng hoặc cao hơn.

Các lợi thế và hạn chế của nghề phục vụ

Khi tìm hiểu về một ngành nghề, cần quan tâm đến những lợi thế và hạn chế mà công việc đó mang lại, từ đó mới xác định được mình có phù hợp với công việc này hay không.

Dưới đây là một số lợi thế và hạn chế khi làm nghề phục vụ:

Lợi thế

Nghề phục vụ mang đến cho người làm việc nhiều kiến thức trong ngành, rèn luyện các kiến thức và kỹ năng mềm liên quan đến ngành dịch vụ,

Nhân viên phục vụ thường được chủ động trong việc lựa chọn ca làm, bởi thời gian làm việc cũng linh hoạt hơn so với nhiều công việc khác. Do đó bạn có thể tận dụng khoảng thời gian đó để nhận các việc ngoài, có thêm nguồn thu nhập khác.

Nghề phục vụ rèn cho người làm việc nhiều đức tính tốt đẹp như chăm chỉ, nỗ lực, chủ động, cẩn thận và đặc biệt là nhẫn nại. Người làm nghề này sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống phát sinh, từ đó có thể rèn luyện được khả năng linh hoạt ứng biến và bình tĩnh để xử lý mọi việc.

Nghề phục vụ cũng mang đến cơ hội tiếp xúc với nhiều người ở nhiều vị trí, vai trò và nghề nghiệp khác nhau, từ đó giúp mở rộng các mối quan hệ.

Đây là nghề phổ thông, phù hợp với nhiều người và không yêu cầu quá cao. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn có thể ngay lập tức bắt đầu công việc này mà thời gian học nghề cũng tương đối ngắn.

Nghề phục vụ sẽ giúp cho bạn mở rộng nhiều mối quan hệ

Hạn chế

Dù mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng nhưng nghề phục vụ vẫn tồn tại một số hạn chế như:

Thời gian làm ca tuy giúp cho nhân viên có thêm thời gian rảnh để làm thêm các công việc khác nhưng dễ dẫn đến tình trạng nghỉ ngơi không hợp lý, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Với đặc thù ngành dịch vụ, các dịp lễ, tết cũng là thời gian cao điểm, lượng khách đông nên có thể phải làm thêm, dễ gây ra tâm lý chán nản.

Phải chịu áp lực từ nhiều phía: Là cầu nối trung gian giữa khách hàng và doanh nghiệp, nhân viên phục vụ không những phải chịu sự quản lý từ cấp trên mà quan trọng hơn còn phải làm hài lòng khách hàng. Điều này sẽ làm gia tăng áp lực cho người phục vụ, đặc biệt đối với những môi trường có nhiều yêu cầu khắt khe như khách sạn hạng sang, nhà hàng cao cấp…

Có nên làm nhân viên phục vụ hay không?

Như đã phân tích ở trên, để trở thành người phục vụ, người lao động cần hội tụ nhiều yếu tố. Rất nhiều người nghĩ rằng, đây là công việc mà bất cứ ai cũng có thể làm được nhưng trên thực tế thì không phải vậy.

Để trả lời cho câu hỏi “có nên làm nhân viên phục vụ hay không” cần căn cứ vào nhiều yếu tố như: yêu cầu của ngành nghề, các ưu nhược điểm của bản thân… từ đó mới xác định được mình có đáp và phù hợp với ngành nghề này hay không.

Những người hợp với nghề phục vụ

Nghề phục vụ phù hợp với những người yêu thích ngành dịch vụ, có những đức tính phù hợp với công việc như chăm chỉ, chỉn chu, giỏi quan sát. Đây cũng là ngành không đòi hỏi quá nhiều về bằng cấp chứng chỉ nên phù hợp với những lao động phổ thông đáp ứng được yêu cầu của ngành.

Nhân viên phục vụ phù hợp với những người chỉn chu, tỉ mỉ

Ngoài ra, hiện nay công việc phục vụ được làm partime nên sinh viên, những người có nhiều thời gian rảnh cũng có thể thử sức với công việc này trong thời gian rảnh.

Những người không phù hợp với nghề phục vụ

Nghề phục vụ không phù hợp với những người có sức khỏe kém, không giỏi giao tiếp và không chịu được áp lực trong công việc. Do đó, trước khi quyết định làm việc hoặc ứng tuyển công việc này, người lao động cần tìm hiểu thật kỹ.

Tìm việc làm nhân viên phục vụ ở đâu uy tín?

Để tìm việc làm nhân viên phục vụ, bạn có thể tìm thông qua nhiều cách như xem trực tiếp trên website, fanpage của nhà hàng, quán cà phê, thông qua giới thiệu từ người thân, bạn bè hoặc tìm thông qua các website tuyển dụng và tìm kiếm việc làm.

Job3s tự hào là nền tảng tuyển dụng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng hơn 20 loại AI, với công nghệ vượt trội, chúng tôi mang đến cho bạn nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Các thuật toán của công nghệ AI sẽ giúp bạn phân tích CV, nhu cầu và nhiều yếu tố khác để gợi ý việc làm phục vụ phù hợp với nhu cầu.

Như vậy ở bài viết này Job3s đã cùng các bạn tìm hiểu về nhân viên phục vụ. Hy vọng bạn sẽ có thêm thông tin để đánh giá và đưa ra định hướng nghề nghiệp phù hợp với điều kiện và nhu cầu của bản thân