Nhân viên phát triển thị trường là gì? Những điều cần biết về vị trí nhân viên phát triển thị trường

Phát triển thị trường là gì?

Đối với các doanh nghiệp, phát triển thị trường chính là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự sống còn. Đây cũng là một trong những khâu quyết định rằng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp có đến gần với người tiêu dùng hay không.

Hiểu một cách đơn giản, phát triển thị trường hay còn được gọi là market development. Đây chính là hoạt động tổng hợp các thông tin về sản phẩm, thị hiếu khách hàng,... để đưa ra những định hướng và phương án phát triển sản phẩm sao cho phù hợp nhất.

Phát triển thị trường - yếu tố ảnh hưởng đến sự sống còn của doanh nghiệp

Bởi lẽ trong cùng một lĩnh vực, trong cùng một phân khúc thì các sản phẩm tương tự nhau, đem lại giá trị tương đương thì không hề ít. Và khi đó, để khách hàng, để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp thay vì đối thủ chính là nhiệm vụ của phát triển thị trường.

Phát triển thị trường là khâu rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các doanh nghiệp. Chính vì thế nên vị trí nhân viên phát triển thị trường cũng nhận được sự quan tâm và đầu tư rất lớn của các doanh nghiệp.

Nhân viên phát triển thị trường được hiểu là những người chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu tình hình thực tế thị trường và thu thập thông tin từ phía khách hàng. Sau đó sẽ cung cấp cho nhân viên kinh doanh cũng như bộ phận marketing để đưa ra chiến lược phù hợp.

Nhân viên phát triển thị trường là người có được những thông tin chính xác và chân thực nhất. Nó được lấy từ chính phản hồi, ý kiến và những phân tích về thực tế trên thị trường. Vậy nên nếu dựa trên những thông tin này, bộ phận kinh doanh và marketing có thể tối ưu và đưa ra kế hoạch cũng như chiến lược phù hợp.

Nhân viên phát triển thị trường chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu tình hình thị trường

Tuy nhiên, nếu những thông tin mà phía bộ phận phát triển thị trường thu về không chính xác thì không chỉ có thời gian bị lãng phí. Các nguồn lực dành cho hoạt động này từ chi phí, nhân sự đều không đạt được hiệu quả mong muốn.

Đặc biệt, điều này còn có thể dẫn đến sự sai lệch trong chiến lược kinh doanh và marketing và để lại nhiều hậu quả. Vậy nên không khó hiểu khi bộ phận phát triển thị trường luôn được chú trọng để đem lại hiệu quả cao nhất trong công việc.

Mô tả công việc của nhân viên phát triển thị trường

Một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ với thị trường ngày một rộng mở là doanh nghiệp có bộ phận phát triển thị trường chất lượng. Vậy vai trò và công việc cụ thể của các nhân viên phát triển thị trường đối với doanh nghiệp là như thế nào?

Vai trò của nhân viên phát triển thị trường trong doanh nghiệp là như thế nào?

Không phải ngẫu nhiên mà nhân viên phát triển thị trường lại là một trong những vị trí quan trọng đối với các doanh nghiệp. Đây cũng là bộ phận giữ nhiều vai trò chủ chốt, ảnh hưởng rất lớn đến việc mở rộng thị trường, tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp, cụ thể:

Đóng vai trò cầu nối giữa các bộ phận trong doanh nghiệp cũng như doanh nghiệp với đối tác

Nhân viên phát triển thị trường đóng vai trò như một cầu nối vô cùng quan trọng. Họ là người chịu trách nhiệm liên kết các bộ phận có liên quan trong công ty để tạo ra những sản phẩm chất lượng. Từ đó đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và thị hiếu trên thị trường.

Bên cạnh đó, nhân viên phát triển thị trường cũng chịu trách nhiệm tạo dựng và duy trì các mối quan hệ với đối tác. Đây cũng là một trong những khâu quan trọng để doanh nghiệp mở rộng các mối quan hệ, có thêm nhiều khách hàng tiềm năng.

Nắm giữ nhiều vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp

Giữ vai trò của một nhân viên phân tích, nghiên cứu và xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm

Vai trò quan trọng nhất của các nhân viên phát triển thị trường chính là thực hiện công việc của một người thu thập thông tin, tổng hợp và phân tích thị trường. Từ những số liệu đó mới có thể hoạch định chiến lược và kết hợp với các phòng ban liên quan đưa ra phương án phát triển hợp lý.

Bên cạnh đó, nhân viên phát triển thị trường cũng là người tiếp nhận các khiếu nại về chất lượng hay lỗi của sản phẩm và dịch vụ. Sau đó họ cũng là người phân tích, tìm ra nguyên nhân cũng như đề xuất hướng giải quyết sao cho hiệu quả.

Các công việc cụ thể của một nhân viên phát triển thị trường

Có thể nói, nhân viên phát triển thị trường chính là những người ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển và mở rộng thị trường của doanh nghiệp. Và để việc nghiên cứu và phát triển thị trường diễn ra hiệu quả thì nhiệm vụ, công việc của bộ phận này phải được cụ thể hóa.

Nhân viên phát triển thị trường chịu trách nhiệm thực hiện nhiều công việc khác nhau

Một số công việc chính mà các nhân viên phát triển thị trường cần phải thực hiện có thể kể đến như:

Là người trực tiếp tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu thị trường, thị hiếu khách hàng. Từ đó xác định đâu là những dự án tiềm năng về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

Thực hiện thống kê, nghiên cứu để nắm bắt được hồ sơ, lịch sử hợp tác, giao dịch cũng như đánh giá quan hệ với các đối tác, khách hàng.

Từ những thông tin về thực tế thị trường cũng như thị hiếu tiêu dùng, đặt ra những mục tiêu cho các dự án nhằm tối ưu hiệu quả quá trình đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Phân tích, đánh giá tình hình thực tế cũng như tiềm năng phát triển của thị trường. Kết hợp với các phòng ban liên quan để đưa ra chính sách phát triển phù hợp với từng giai đoạn.

Dựa trên định hướng phát triển thương hiệu, đưa ra kế hoạch phát triển thị trường sao cho phù hợp.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kinh doanh và marketing để đưa ra những kế hoạch, sự kiện nhằm phát triển và mở rộng thị trường.

Tìm kiếm, xác định và khai thác các mặt hàng tiềm năng. Trực tiếp gặp gỡ, giới thiệu và tư vấn về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp với các khách hàng.

Có kế hoạch huấn luyện định kỳ cho đội ngũ nhân viên bán hàng hoặc chi nhánh đại diện. Là bộ phận chịu trách nhiệm đào tạo để nhân viên bán hàng hiểu rõ về sản phẩm cũng như các quy trình cần thiết.

Từ các công việc mà nhân viên phát triển thị trường phụ trách có thể thấy được tầm quan trọng của bộ phận này đối với doanh nghiệp. Vậy muốn trở thành một nhân viên phát triển thị trường thì cần đáp ứng yêu cầu gì? Hãy cùng Job3S khám phá tiếp điều đó trong phần dưới đây.

Yêu cầu đối với vị trí công việc nhân viên phát triển thị trường

Không chỉ riêng nhân viên phát triển thị trường mà bất kỳ vị trí nào cũng đòi hỏi ứng viên phải đáp ứng được các yêu cầu cần thiết. Số lượng yêu cầu nhiều hay ít, cao hay thấp cũng tùy thuộc vào doanh nghiệp hoặc vị trí việc làm cụ thể.

Vậy yêu cầu mà các ứng viên cần đáp ứng nếu muốn trở thành nhân viên phát triển thị trường là gì?

Nhân viên phát triển thị trường cần trang bị cả kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng mềm

Yêu cầu về kiến thức chuyên môn

Chuyên môn là một trong những điều kiện tiên quyết để ứng viên có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Và đối với vị trí nhân viên phát triển thị trường cũng tương tự. Yêu cầu về chuyên môn đối với ứng viên của vị trí này cơ bản như sau.

Có kiến thức chuyên môn và được đào tạo bài bản để đáp ứng khối lượng và chất lượng công việc

Nhân viên phát triển thị trường vốn là vị trí đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng. Vì thế nên không khó hiểu khi nhiều doanh nghiệp đưa ra yêu cầu cao dành cho vị trí này.

Để trở thành một nhân viên phát triển thị trường thực thụ, kiến thức chuyên môn về thị trường, marketing,... là vô cùng quan trọng. Bởi lẽ hầu hết các công việc mà vị trí này thực hiện đều gắn liền với thị trường, thị hiếu tiêu dùng và khách hàng.

Một sản phẩm hay dịch vụ khi tung ra thị trường sẽ chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố. Khi nhân viên phát triển thị trường có kiến thức chuyên môn sâu rộng cũng đồng nghĩa với việc các đề xuất đưa ra sẽ mang tính toàn diện và tối ưu hơn.

Ngoài ra, nhân viên phát triển thị trường cũng cần trang bị kiến thức về truyền thông, phân tích và tổng hợp, thống kê số liệu. Điều này sẽ giúp các phương án đưa ra đảm bảo hợp lý và hiệu quả hơn.

Yếu tố chuyên môn là điều không thể bỏ qua khi muốn trở thành nhân viên phát triển thị trường

Nắm rõ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các thông tin về sản phẩm, dịch vụ dự định phân phối

Để có thể tìm được chính xác thị trường cũng như nguồn khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp thì nhân viên phát triển thị trường phải hiểu rõ về công ty mình. Họ phải xác định được doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nào, tập trung vào nhóm đối tượng ra sao hay đối thủ có những ai?

Bên cạnh đó, nhân viên phát triển thị trường cũng chính là những người chịu trách nhiệm chính trong việc tư vấn các sản phẩm - dịch vụ cho khách hàng và đối tác. Vậy nên nếu không thực sự hiểu thì độ tin cậy trong thông tin mà họ truyền đạt bị giảm đi rất nhiều.

Hiểu được tầm quan trọng của điều này nên hầu hết các nhân viên phát triển thị trường đều phải biết, hiểu và có thể trình bày về sản phẩm, dịch vụ và thậm chí là cả định hướng của doanh nghiệp. Từ đó mới có thể đưa ra những hoạch định, chiến lược sao cho phù hợp và hiệu quả nhất có thể.

Yêu cầu về khối kỹ năng mềm cần thiết cho công việc

Bên cạnh khối kiến thức chuyên môn thì kỹ năng mềm cũng là những điều mà một nhân viên phát triển thị trường nhất định phải có. Vậy các kỹ năng mềm cần có đối với một nhân viên thuộc bộ phận này là gì?

Nhân viên phát triển thị trường cần rất nhiều kỹ năng mềm để hoàn thành công việc

Khả năng giao tiếp, lắng nghe khách hàng và đàm phán và thuyết phục

Một trong những vai trò quan trọng của nhân viên phát triển thị trường chính là cầu nối giữa doanh nghiệp và đối tác. Phần lớn trong số đó là những khách hàng mới, đầy tiềm năng.

Để có thể thu hút khách hàng, mở rộng thị trường cũng như duy trì các mối quan hệ là điều không hề dễ dàng. Chính vì thế nên nếu không có khả năng giao tiếp thì sẽ rất khó để thành công trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, nhân viên phát triển thị trường là người chịu trách nhiệm thu thập thông tin, ý kiến của khách hàng và đối tác. Và để hoàn thành tốt được nhiệm vụ này thì khả năng lắng nghe là điều không thể thiếu.

Đặc biệt, mỗi nhân viên phát triển thị trường đều cần có khả năng đàm phán và thuyết phục đối tác cũng như khách hàng. Kỹ năng này sẽ cho phép họ đánh giá được tình hình thực tế, đưa ra được những phương án hiệu quả nhất cho cả 2 bên.

Khả năng phân tích - tổng hợp thông tin và tư duy phản biện

Với nhân viên phát triển thị trường thì việc thu thập, phân tích và tổng hợp dữ liệu là nhiệm vụ khá quen thuộc. Chính vì thế nên mỗi nhân viên cần trang bị và không ngừng rèn luyện khả năng này. Có thể nói, sở hữu khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt cũng chính là một trong những chìa khóa thành công mà vị trí nhân viên phát triển thị trường cần có.

Khả năng phân tích - tư duy tổng hợp là vô cùng quan trọng với vị trí này

Ngoài ra, phát triển thị trường là yếu tố chịu nhiều sự ảnh hưởng và tác động khác nhau. Nếu không có khả năng tư duy và phản biện sắc bén thì nhân viên sẽ không thể biết rằng đâu mới là sự lựa chọn tối ưu nhất.

Bên cạnh đó thì như đã nói ở trên, trong cùng một phân khúc sản phẩm, cùng một lĩnh vực thì có rất nhiều sản phẩm tương đồng cả về tính năng, giá thành cũng như các yếu tố khác. Việc có được khả năng phản biện tốt sẽ giúp nhân viên phát triển thị trường có thể giành lấy ưu thế, đưa sản phẩm tới gần hơn với người dùng.

Trang bị thêm kỹ năng bán hàng

Theo lý thuyết, bán hàng không thuộc phạm trù công việc cũng như nhiệm vụ mà nhân viên phát triển thị trường chịu trách nhiệm. Thế nhưng nếu được trang bị kỹ năng này thì các nhân viên sẽ sở hữu rất nhiều lợi thế.

Trang bị thêm một số kỹ năng cần thiết cho công việc

Phát triển thị trường và kinh doanh là hai hoạt động độc lập nhằm những mục đích riêng. Tuy nhiên trong thực tế, hai phạm trù này có mối quan hệ khá mật thiết. Và có được kỹ năng bán hàng thì nhân viên phát triển thị trường cũng có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để áp dụng và hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, khối lượng cũng như áp lực công việc của nhân viên phát triển thị trường là không hề nhỏ. Vì thế nên để đảm bảo được hiệu suất công việc thì việc có một sức khỏe tốt là vô cùng cần thiết.

Nhu cầu tuyển nhân viên phát triển thị trường tại Việt Nam hiện nay

Từ vai trò và nhiệm vụ của nhân viên phát triển thị trường có thể thấy đây là bộ phận cực quan trọng trong doanh nghiệp. Vậy nhu cầu tuyển dụng nhân viên phát triển thị trường tại Việt Nam hiện nay là như thế nào?

Nền kinh tế nước ta hiện đang bước vào giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế. Để các doanh nghiệp có thể trụ vững và phát triển mạnh mẽ thì việc mở rộng thị trường là vô cùng cần thiết. Chính vì thế nên nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí này cũng khá cao.

Điều này thể hiện qua số lượng tin tuyển dụng, mức thu nhập cũng như chế độ đãi ngộ dành cho các nhân viên phát triển thị trường. Mức lương hấp dẫn cùng chế độ phúc lợi tốt là những gì dễ thấy nhất khi nói đến tình hình tuyển dụng nhân viên phát triển thị trường hiện nay.

Song song với chế độ đãi ngộ ấy chính là những yêu cầu mà phía doanh nghiệp và nhà tuyển dụng dành riêng cho ứng viên của mình. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn những ứng viên không được đào tạo đúng chuyên ngành kinh doanh. Tuy nhiên để đảm bảo sự hiệu quả cũng như chắc chắn rằng họ có thể hiểu sâu lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp thì yếu tố chuyên môn là rất quan trọng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên phát triển thị trường hiện nay khá cao

Với lực lượng lao động đông đảo như hiện nay, các nhà tuyển dụng hoàn toàn có thể ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí này từ trước. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng khá ưa thích những ứng viên sở hữu một hoặc nhiều thế mạnh cần thiết cho vị trí hoặc lĩnh vực mà công ty đang hoạt động.

Nhân viên phát triển thị trường là một trong những vị trí ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển, mở rộng thị trường của doanh nghiệp. Chính vì thế nên không khó hiểu khi đây hiện đang là vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao trên thị trường lao động.

Tìm việc nhân viên phát triển thị trường ở đâu

Trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay thì cơ hội việc làm dành cho nhân viên phát triển thị trường là vô cùng rộng mở. Ứng viên có thể lựa chọn nhiều nền tảng khác nhau để chọn được nhà tuyển dụng phù hợp.

Đối với những doanh nghiệp lớn thì họ thường có trang tin hoặc chuyên mục tuyển dụng riêng ở các trang mạng xã hội cũng như website. Vì thế nên nếu muốn có cơ hội apply CV vào các doanh nghiệp này thì bạn cũng cần theo dõi sát sao các kênh thông tin của họ.

Tuy nhiên, để đáp ứng tiêu chí nhanh và tiện lợi cho ứng viên thì ở thời điểm hiện tại, các nền tảng tuyển dụng được xem là tối ưu hơn cả. Số lượng nền tảng tuyển dụng trong đó có Job3S hiện nay là không hề ít. Tuy nhiên, ứng viên nên cân nhắc và chọn được cho mình những nền tảng phù hợp và thực sự chất lượng.

Ngoài ra, để tăng tỷ lệ ứng tuyển thành công thì bạn nên chuẩn bị đầy đủ những kỹ năng, kinh nghiệm và các kiến thức cần thiết cho vị trí nhân viên phát triển thị trường. Ngoài ra, một CV ứng tuyển đủ ấn tượng cũng sẽ là điểm cộng, giúp bạn được đánh giá cao hơn trong mắt khách hàng.

FAQs - giải đáp một số thắc mắc liên quan tới khái niệm nhân viên phát triển thị trường

Nhân viên phát triển thị trường trong tiếng Anh là gì?

Nhân viên phát triển thị trường trong tiếng Anh được gọi là Expansion Executive hay Expansion Staff. Đây là thuật ngữ được dùng để chỉ những nhân viên chịu trách nhiệm thu thập thông tin trực tiếp tại thị trường. Sau đó chuyển giao cho bộ phận kinh doanh và marketing để đưa ra phương án phát triển phù hợp.

Nhân viên phát triển thị trường cần những gì?

Để trở thành một nhân viên phát triển thị trường giỏi cần rất nhiều yếu tố. Nó là sự kết hợp giữa cả kiến thức chuyên môn lẫn các kỹ năng cần có để đảm bảo công việc diễn ra thuận lợi. Có thể kể đến như:

- Đáp ứng được khối kiến thức chuyên môn về thị trường, lĩnh vực kinh doanh hoặc marketing. Điều này giúp nhân viên phát triển thị trường hiểu được mình cần làm gì, làm gì thế nào để đưa ra phương án tối ưu nhất.

- Cần đáp ứng được yêu cầu về các kỹ năng mềm cần thiết như tư vấn, đàm phán; lắng nghe khách hàng; khả năng phân tích - tổng hợp thông tin; có tư duy phản biện hay khả năng làm việc nhóm tốt.

- Có sức khỏe tốt để đáp ứng được khối lượng cũng như áp lực của công việc.

Một số vấn đề cần giải đáp về vị trí nhân viên phát triển thị trường

Phát triển thị trường là như thế nào?

Phát triển thị trường hay trong tiếng Anh được gọi là Market Development Strategy. Đây được hiểu là quá trình đưa ra hàng loạt các chiến lược, kế hoạch nhằm mục đích chính là xác định và phát triển các sản phẩm, dịch vụ hiện tại sang thị trường mới.

Hoạt động này cũng nhằm vào nhóm các đối tượng khách hàng tiềm năng khác hoàn toàn với phân khúc hiện tại mà doanh nghiệp đang hoạt động. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới việc phát triển và mở rộng của doanh nghiệp trong tương lai.

Nhân viên phát triển là gì?

Nhân viên phát triển là vị trí công việc chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu để đưa ra những hướng phát triển cho các sản phẩm, dịch vụ hiện có. Bên cạnh đó là tiếp cận, thuyết phục nhóm khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường mới.

Nhân viên phát triển được chia thành nhiều vị trí nhỏ hơn, thực hiện những hoạt động chuyên biệt để đem lại hiệu quả cao nhất. Một số vị trí thường thấy như nhân viên phát triển kinh doanh, nhân viên phát triển sản phẩm hay nhân viên phát triển thị trường.

Nhân viên tiếp thị thị trường là gì?

Nhân viên tiếp thị hay còn được gọi là những người tiếp thị bán hàng chính là vị trí chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tới khách hàng. Mục đích chính của hoạt động này chính là giúp khách hàng biết tới sản phẩm, các chương trình khuyến mại, ưu đãi hay giảm giá của mặt hàng nào đó.

Tổng kết

Trên đây là một số thông tin và kiến thức về vị trí nhân viên phát triển thị trường cũng như những điều bạn cần biết nếu muốn làm việc tại vị trí này. Hy vọng với những gì mà Job3S chia sẻ, bạn đọc sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất cũng như cân nhắc để có được sự lựa chọn phù hợp.

