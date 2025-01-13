5 cách giúp bạn tìm việc làm quận 12 nhanh chóng hiệu quả

1. Tổng quan về quận 12

Quận 12 nằm ở khu Tây Sài Gòn, bên cạnh quận Gò Vấp – một quận đông dân nhất nhì tại Sài Gòn. Trước đây, quận 12 còn hoang sơ, tách biệt nên dân cư thưa thớt. Nhưng khoảng 10 năm gần đây, quận 12 đã chuyển mình vươn lên thành một khu vực có tiềm năng phát triển lớn.

Điển hình là đường xá mở rộng, hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển, nhiều khu đô thị lớn mọc lên. Đặc biệt là các nhà máy xí nghiệp được xây dựng tại đây để tiện vận chuyển hàng hóa đến các khu vực lân cận.

Vì thế, nhu cầu tìm việc làm quận 12 gia tăng đáng kể và ngày một đa dạng. Nếu trước đây, loại hình việc làm quận 12 chỉ gói gọn vào các ngành nghề lao động phổ thông thì hiện nay, tất cả các ngành nghề hot nhất cũng đều tập trung tại đây. Điều này thể hiện rõ khi bạn tra cứu về việc làm 24h quận 12.

2. Những cách giúp bạn tìm việc làm quận 12 nhanh chóng

Bạn có nhu cầu tìm việc làm gấp ở Tân Thới Hiệp Quận 12 hay các khu vực khác trong quận thì có thể tham khảo những cách dưới đây:

2.1. Tìm việc qua website job3s .ai

Nhắc tới website tìm việc, bạn không thể bỏ qua job3s.ai. Website đăng tải việc làm uy tín và được nhiều người tin dùng. Job3s.ai hợp tác với nhiều đối tác nên có nguồn việc làm rất đa dạng để bạn lựa chọn.

Ngoài ra, khi tìm việc qua job3s.ai bạn không chỉ được hỗ trợ tìm được công việc phù hợp với bản thân, mà còn nhận được những thông tin hữu ích về vị trí đó hay tip phỏng vấn thành công từ những bài viết trên job3s.ai.

2.2. Đến trực tiếp công ty nộp hồ sơ

Đây là hình thức tìm việc kiểu truyền thống và vẫn đang diễn ra tại quận 12. Bạn sẽ đem hồ sơ đến nộp trực tiếp tại công ty đang có nhu cầu tuyển dụng. Sau khi bộ phận nhân sự xem xét nếu bạn đạt được tiêu chuẩn, yêu cầu của họ thì sẽ liên hệ mời bạn phỏng vấn để nhận việc.

Thông thường, các khu công nghiệp hay các xí nghiệp, đơn vị sản xuất tư nhân sẽ áp dụng cách này. Họ sẽ dán những tờ giấy tìm nhân sự tại các điểm công cộng để thu hút người có nhu cầu tìm việc làm.

Ưu điểm của phương pháp này là bạn sẽ thấy rõ được quy mô, môi trường làm việc tại nơi đó, tránh bị lừa gạt. Nhưng điểm hạn chế là bạn phải tốn thời gian và công sức đến nộp đơn trực tiếp và có thể mất luôn bộ hồ sơ nếu không đạt tiêu chuẩn.

2.3. Tìm việc làm quận 12 thông qua các mối quan hệ cá nhân

Cách tìm việc làm quận 12 này sẽ nhanh và độ uy tín sẽ cao hơn. Nhờ vào mối quan hệ quen biết từ thầy cô, bạn bè hay các thành viên trong gia đình bạn sẽ có được thông tin về nơi đang có nhu cầu tuyển dụng.

Những người giới thiệu này ít nhiều sẽ nắm rõ môi trường làm việc, tính chất công việc nên có thể tư vấn và hỗ trợ cho bạn ở bước này. Được người quen giới thiệu vào bạn sẽ có khả năng đậu cao hơn.

2.4. Tham dự ngày hội việc làm

Đây là hình thức mới và phổ biến nhất hiện nay. Ngày hội việc làm là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động (cung-cầu). Tại đây, ứng viên có thể đến để trực tiếp gặp và trao đổi thông tin việc làm, phỏng vấn xin việc với nhà tuyển dụng. Ngoài ra còn có những buổi hướng nghiệp, chương trình chia sẻ kinh nghiệm hữu ích cho người tham dự để bạn biết mình còn thiếu sót gì.

Ngoài ra, ngày hội việc làm là dịp mà các doanh nghiệp giới thiệu các vị trí đang tuyển dụng. Cho nên, khả năng tìm được việc làm tại thời điểm này sẽ khá cao.

2.5. Tìm việc trên các trang mạng xã hội

Hình thức tìm việc làm quận 12 này sẽ rất tiện lợi cho bạn. Chỉ cần kết nối internet và truy cập vào các trang mạng xã hội như: Facebook, zalo hay các diễn đàn,… là có thể tìm được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Khi đã tìm được việc phù hợp thì bạn nộp hồ sơ online qua địa chỉ email của công ty và chờ gọi phỏng vấn. Hơn nữa, bạn có thể nộp hồ sơ cho nhiều công ty cùng một lúc mà không mất công đi lại.

Cách này đang rất phổ biến và được nhiều doanh nghiệp áp dụng để tìm nhân sự. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận đọc kỹ về thông tin của doanh nghiệp đó trước khi nộp hồ sơ hay đi phỏng vấn. Bởi vì hiện nay không ít thành phần xấu trên những hội nhóm việc làm để lừa đảo.

3. Những việc làm có nhu cầu tuyển dụng ở quận 12

Thông qua khảo sát việc làm quận 12 Nguyễn Văn Quá hay các khu vực khác trong quận, job3s.ai thấy rằng có 5 công việc đang có nhu cầu tuyển dụng cao nhất ở quận này. Bạn nên tham khảo và nếu phù hợp, hãy ứng tuyển để có khả năng cao nhận được việc.

3.1. Tạp vụ, phụ giúp việc nhà

Đây là công việc tay chân, không yêu cầu bằng cấp và mức lương trung bình dao động tầm 6-7 triệu đồng/tháng. Nhu cầu tuyển dụng vị trí này khá cao. Nguyên nhân là do:

Nhiều văn phòng, xí nghiệp, nhà máy, cửa hàng mọc lên nên họ rất cần những người tạp vụ để dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh cho môi trường kinh doanh của mình.

Nhiều người bận rộn kiếm tiền, không có nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa, nhất là vào ngày lễ tết nên cần người giúp việc. Họ có thể phụ dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn cho chủ nhà.

Ngoài ra, công ty về dịch vụ dọn dẹp này cũng ra đời để đáp ứng nhu cầu nơi đây. Do đó, việc ứng tuyển vào vị trí này sẽ có khả năng đậu cao.

3.2. Chăm sóc trẻ em, người già

Bạn là người có kinh nghiệm về dinh dưỡng hay có kỹ năng chăm sóc trẻ em/người già sẽ rất phù hợp với công việc này. Bởi hiện nay, các cặp vợ chồng thường không có nhiều thời gian để chăm sóc con cái hay cha mẹ già. Vì thế, nếu bạn làm được công việc này thì mức lương nhận được mỗi tháng sẽ dao động từ 10 đến 15 triệu.

Vì tính chất công việc nên có thể bạn phải chấp nhận dành nhiều thời gian ở lại nơi làm việc. Đây là công việc đang dần có nhu cầu cao và rất dễ được tuyển chọn nếu bạn có kỹ năng và kinh nghiệm.

3.3. Nhân viên tại shop quần áo, siêu thị

Nếu bạn đang tìm việc làm tại phường Hiệp Thành quận 12 thì bạn sẽ thấy nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng, thu ngân, bảo vệ,… tại các siêu thị hay shop quần áo là rất nhiều. Bởi khu vực này phát triển mạnh về loại hình kinh doanh này. Mức lương dao động từ 6 đến 9 triệu đồng tùy thuộc vào ca làm việc và mức hoa hồng của từng vị trí.

Công việc này không đòi hỏi bằng cấp hay kinh nghiệm lâu năm. Bạn chỉ cần có sức khỏe tốt, siêng năng, chịu học hỏi thì có thể quen việc trong vòng 3-6 tháng.

Nếu bạn đang mong muốn có một công việc ổn định, thu nhập tốt vào thời điểm này tại quận 12 thì có thể cân nhắc công việc này.

3.4. Nhân viên tại các xưởng sản xuất

Vì nằm giáp ranh các quận trung tâm và các huyện ngoại thành nên quận 12 được các doanh nghiệp chọn để xây dựng nhiều xưởng sản xuất. Vì thế, nhu cầu việc làm quận 12 sẽ có nhiều ở các vị trí: Công nhân, kỹ sư, kế toán, hành chính, bảo vệ,… trong xưởng sản xuất.

Tùy vào từng vị trí mà yêu cầu công việc khác nhau. Nhưng khả năng được nhà tuyển dụng chấp nhận sẽ khá cao vì các xưởng sản xuất thường hay thiếu nhân lực, nhất là các mùa cao điểm. Tuy nhiên, làm việc trong môi trường này bạn phải chịu được áp lực tốt và có khả năng ứng biến linh hoạt trong công việc. Bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần để tăng ca vì đặc thù công việc tại các xưởng sản xuất sẽ gia tăng khi doanh nghiệp có nhiều đơn hàng hoặc vào các mùa cao điểm.

3.5. Thợ làm nail

Một công việc nữa cũng nằm trong danh sách thường thiếu hụt nhân sự đó là thợ làm nail. Quận 12 càng phát triển thì mức sống người dân càng cao, nhu cầu làm đẹp cũng tăng đáng kể.

Việc các spa, salon hay các tiệm làm đẹp nhỏ lần lượt có mặt tại các địa bàn trong quận nên họ thường xuyên tuyển dụng thợ làm nail hoặc thợ làm tóc, trang điểm. Với ngành nghề này, bạn cần phải trải qua thời gian học việc khoảng 6 tháng.

Tuy nhiên, ngành nghề này rất có tiềm năng vì vừa làm bạn có thể học hỏi kinh nghiệm thực tế. Khi tay nghề vững chắc và có lượng khách hàng quen thì bạn vẫn có thể mở tiệm làm chủ.

Trên đây là những thông tin tổng quan về việc làm quận 12. Nếu bạn đang sinh sống ở khu vực này hay khu vực lân cận thì có thể tìm việc làm ở địa điểm này. Ngoài ra, để có được mức lương cao và vị trí tốt thì bạn nên trao dồi thêm kỹ năng và bằng cấp chuyên môn. Điều này sẽ không lãng phí vì tương lai không xa, kinh tế của quận 12 sẽ phát triển không thua kém các quận nội thành và yêu cầu tuyển dụng sẽ tăng cao.

