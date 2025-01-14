Bật mí cách tìm việc làm Quận 6 lương cao, hot nhất hiện nay

1. Các ngành hot có nhu cầu tuyển dụng cao tại Quận 6

Nhu cầu tìm việc làm Quận 6 ngày một tăng cao do các hoạt động kinh tế, xã hội ở nơi đây đang diễn ra ngày càng sôi động. Một số ngành nghề cực hot, có nhu cầu tuyển dụng cao ở Quận 6 phải kể đến các nhóm ngành như:

1.1. Nhân viên kinh doanh

Các công ty, tập đoàn thương mại ở Quận 6 ngày càng mở rộng quy mô sản xuất nên đòi hỏi lượng nhân lực kinh doanh lớn. Bên cạnh đó, công việc này cũng không quá áp lực, chỉ cần ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt, sự thân thiện, kỹ năng xã hội là có thể làm được. Công việc chủ yếu thường là tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm dịch vụ của công ty, nghiên cứu thị trường, duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng,...

1.2. Nhân viên kế toán

Việc kinh doanh tại Quận 6 ngày càng phát triển đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng lớn đối với khối văn phòng, đặc biệt là nhân viên tại vị trí kế toán. Công việc này yêu cầu phải có bằng cấp và kinh nghiệm liên quan như lập sổ sách thu chi, thuế, các khoản nợ, hóa đơn chứng từ,... Tuy có những đòi hỏi khắt khe với ứng viên nhưng ngược lại bạn sẽ nhận được mức lương hấp dẫn nếu làm tốt công việc của mình.

1.3. Giúp việc, bảo mẫu

Do dân số đông, lực lượng lao động thường đi làm cả ngày tại công ty, doanh nghiệp, vì thế nhu cầu thuê bảo mẫu, giúp việc để chăm sóc nhà cửa, con cái là điều rất cần thiết. Công việc này không cần bằng cấp nhưng cũng đầy tiềm năng. Ứng viên chỉ cần có tính cẩn thận, ân cần, có kinh nghiệm dọn dẹp, nấu ăn là có thể làm được rồi.

1.4. Công nghệ thông tin

Đây là một ngành nghề hot không chỉ ở Quận 6 mà còn ở cả Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi lẽ tất cả các công ty, doanh nghiệp to nhỏ đều cần đến nhân sự thuộc bộ phận IT. Bạn có thể tìm kiếm được vô vàn cơ hội việc làm Quận 6 như quản lý thông tin, phần mềm, phần cứng máy tính, bảo trì, sửa chữa, phát triển hệ thống quản lý, phân tích,...

Nếu bạn đang tìm việc làm Quận 6 thì hãy tham khảo ngay các công việc về công nghệ thông tin

2. Tìm cơ hội việc làm Quận 6 tại đâu?

Nhu cầu tìm việc làm Quận 6 tăng đột biến trong những năm gần đây, bao gồm mọi lứa tuổi. Bởi có thể thấy, hầu hết các doanh nghiệp, công ty có quy mô lớn ở cả trong và ngoài nước cũng đều “hội tụ” tại mảnh đất nhiều cơ hội này. Do đó, để giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được việc làm ở Quận 6 phù hợp với năng lực của bản thân thì job3s sẽ luôn là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho bạn.

Job3s.ai là một website giúp bạn tìm kiếm việc làm Quận 6 hoàn toàn miễn phí, là cầu nối vững chắc nhất giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Đây là một sản phẩm tâm huyết đến từ Ban lãnh đạo của job3s thuộc Công ty Công nghệ 3S Group.

2.1. Ưu điểm khi tìm kiếm việc làm trên Job3s là gì?

Nếu bạn tìm kiếm việc làm Quận 6, dưới đây chính là những lợi thế mà bạn hoàn toàn có được khi sử dụng trang web của job3s:

Tra cứu việc làm Quận 6 thông minh theo hình thức trực tuyến, chủ động, nhanh chóng để tìm ra được những công việc phù hợp nhất với bản thân của người tìm việc.

Website job3s là địa chỉ tìm việc làm hoàn toàn miễn phí . Điều này có nghĩa là bạn không phải tốn một đồng nào cho quá trình tìm kiếm công việc của mình.

Job3s đã ứng dụng công nghệ AI hàng đầu thế giới giúp kết nối tự động hai chiều nhanh nhất giữa ứng viên và nhà tuyển dụng chỉ trong vòng 3 giây.

Các mẫu CV xin việc ấn tượng với đầy đủ ngành nghề trên job3s sẽ giúp bạn thỏa sức sáng tạo và tìm kiếm công việc tốt nhất.

2.2. Hướng dẫn tìm kiếm việc làm Quận 6 trên job3s nhanh, phù hợp

Tìm kiếm việc làm Quận 6 trên website job3s không hề khó khăn. Chỉ cần có các thiết bị kết nối mạng như laptop, điện thoại thông minh, máy tính, ipad,... là bạn hoàn toàn có thể tra cứu được kết quả nhanh chóng, phù hợp. Dưới đây là hướng dẫn các bước thực hiện tìm kiếm việc làm trên job3s:

Bước 1: Truy cập vào website job3s qua link dẫn https://job3s.ai/ .

Truy cập vào website job3s qua link dẫn . Bước 2: Chọn mục Việc làm, sau đó ấn chọn Tìm việc làm.

Chọn mục Việc làm, sau đó ấn chọn Tìm việc làm. Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm việc làm theo đúng năng lực và mong muốn của bản thân. Cụ thể:

+ Tại mục Vị trí tuyển dụng: Bạn gõ tên công việc muốn tìm kiếm. Chẳng hạn “nhân viên kế toán”, “ nhân viên kinh doanh”,…

+ Tại mục địa điểm: Vì bạn đang tìm việc làm Quận 6, nên địa điểm chọn là Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tại mục kinh nghiệm: Dựa vào số năm kinh nghiệm của bản thân để lựa chọn thời gian thích hợp.

+ Tại mục mức lương: Dựa vào năng lực của bản thân, bạn chọn ra mức lương mong muốn của mình.

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các thông tin thiết yếu, ấn chọn ô Tìm kiếm. Trang web sẽ nhanh chóng đưa ra kết quả công việc phù hợp nhất với những yêu cầu của bạn vừa đưa ra.

Ngoài ra, trong phần Lọc nâng cao, bạn có thể tìm kiếm công việc một cách chi tiết hơn, cụ thể như sau:

Tại mục ngành nghề: Dựa vào các ngành nghề chi tiết mà website đưa ra, bạn hãy chọn ngành nghề nào đúng và hợp nhất với bạn.

Dựa vào các ngành nghề chi tiết mà website đưa ra, bạn hãy chọn ngành nghề nào đúng và hợp nhất với bạn. Tại mục hình thức làm việc: Ở đây có rất nhiều hình thức của công việc như Toàn thời gian cố định, Bán thời gian, Toàn thời gian tạm thời,... Tùy vào điều kiện của bản thân, bạn hãy chọn một hình thức làm việc mà bạn cảm thấy ổn nhất.

Ở đây có rất nhiều hình thức của công việc như Toàn thời gian cố định, Bán thời gian, Toàn thời gian tạm thời,... Tùy vào điều kiện của bản thân, bạn hãy chọn một hình thức làm việc mà bạn cảm thấy ổn nhất. Tại mục cấp bậc: Trong phần này, năng lực và kinh nghiệm của bản thân sẽ là cơ sở để bạn đưa ra lựa chọn vị trí cấp bậc.

Trong phần này, năng lực và kinh nghiệm của bản thân sẽ là cơ sở để bạn đưa ra lựa chọn vị trí cấp bậc. Tại mục thời gian đăng: Website để nhiều khoảng thời gian mà nhà tuyển dụng đăng tuyển công việc, gần nhất là 3 ngày, xa nhất là 1 tháng trước.

Bạn có thể dễ dàng tìm việc làm qua nền tảng job3s

3. Một số công ty đang tuyển dụng tại Quận 6 với đãi ngộ hấp dẫn nhất

Như vậy, tìm việc làm Quận 6 đã trở nên tương đối dễ dàng khi bạn sử dụng job3s, một địa chỉ đi đầu về tìm kiếm việc làm, sẵn sàng hỗ trợ người lao động mọi lúc, mọi nơi. Dưới đây là gợi ý về một số việc làm ở Quận 8 có thu nhập hấp dẫn nhất mà job3s cung cấp đến bạn.

3.1. Công ty Bất động sản Thắng Lợi Tây Nguyên

Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Bất động sản Thắng Lợi Tây Nguyên đang tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh. Đây là công ty chuyên về bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sử dụng, chủ sở hữu hoặc đi thuê. Yêu cầu cụ thể cho vị trí này là ứng viên biết quản lý, đào tạo đội ngũ nhân viên tư vấn, lên kế hoạch nhóm bán hàng đảm bảo chỉ tiêu, doanh thu được giao, tìm kiếm khách hàng, chốt deal, hỗ trợ khách đặt cọc, ký hợp đồng,... Mức lương dao động từ 15 triệu cho tới 50 triệu/tháng.

3.2. Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT đang tuyển dụng vị trí nhân viên Kỹ thuật hạ tầng Viễn Thông tại Quận 6 với yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Viễn Thông, Điện hoặc Điện tử. Công việc chủ yếu là trực tiếp thi công cáp quang từ đài trạm về điểm tập chung của FPT Telecom; Xây dựng sơ đồ mạng, thi công cáp quang; Xử lý sự cố; Phối hợp giám sát công tác nâng cấp hạ tầng viễn thông và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý. Mức lương từ 8 - 15 triệu cùng nhiều trợ cấp khác.

3.3. Công Ty TNHH Đầu Tư Ẩm Thực Nhân Phát

Vị trí kế toán đang được tuyển dụng tại Công Ty TNHH Đầu Tư Ẩm Thực Nhân Phát. Công việc này yêu cầu ứng viên trúng tuyển sẽ phải thực hiện các công tác quản lý, điều hành phòng Kế toán như Kiểm soát tiến độ hoàn thành công việc, soạn thảo quy chế của phòng Kế toán, kiểm soát chi phí công ty, báo cáo thuế và xử lý các công việc liên quan đến thuế,... Mức lương dao động từ 20 - 25 triệu/tháng, phù hợp với những ứng viên có bằng cấp và kinh nghiệm liên quan đến kế toán.

Rất nhiều công ty tại Quận 6 tuyển dụng vị trí kế toán

3.4. Công ty Cổ phần Thảo Mộc Xanh

Công ty chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm đồ chơi giáo dục sáng tạo cho trẻ, bao bì thực phẩm, hàng gia dụng, các sản phẩm quà tặng khuyến mãi cho các nhãn hàng,... Hiện tại, công ty đang trong quá trình mở rộng và phát triển nên cần tuyển nhiều vị trí quan trọng như:

Dược sĩ trung cấp

Nhân viên kế toán

Chuyên viên kinh doanh (ngành bao bì dược phẩm)

Chuyên viên kinh doanh (ngành quà tặng khuyến mãi)

Chuyên viên kinh doanh (thuộc ngành bao bì giấy: ly giấy, ống hút giấy)

3.5. Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch Sao Nam

Tiền thân là Công ty Sao Nam, là một trong những doanh nghiệp hoạt động theo loại hình 100% vốn nước ngoài. Công ty chuyên phân phối các thiết bị văn phòng và thiết bị an ninh tại Việt Nam. Để phục vụ tốt cho quá trình phát triển của mình, công ty hiện nay đang tuyển dụng rất nhiều vị trí như:

Chuyên viên kinh doanh

Thông dịch viên tiếng Nhật

Nhân viên mua hàng

Pre Sales engineer

Thư ký kinh doanh - Sales admin

3.6. Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Công ty này thuộc Tập đoàn SCG Thái Lan, có quy mô lên tới trên 1000 nhân sự. Đây là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam chuyên sản xuất các loại ống nhựa, phụ tùng ống nhựa PP-R, uPVC, HDPE để dùng trong ngành cấp thoát nước, xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng,... Hiện tại, nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, công ty đang tìm kiếm những ứng viên nhiệt tình, có năng lực, trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp cho các vị trí dưới đây với mức lương cạnh tranh:

Nhân viên đào tạo

Nhân viên nghiên cứu thị trường

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đang tuyển dụng nhiều vị trí với đãi ngộ hấp dẫn

Như vậy, với những nội dung trong bài viết trên xoay quanh vấn đề việc làm Quận 6, bạn đọc đã có được các thông tin hữu ích về cơ hội việc làm tại đây. Hy vọng, với sự hỗ trợ của job3s, bạn sẽ nhanh chóng tìm kiếm được một công việc phù hợp với bản thân, với một mức lương cao cùng nhiều đãi ngộ hấp dẫn khác tại Quận 6.

Xem thêm: