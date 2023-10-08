Bản mô tả công việc quản lý nhà hàng chi tiết nhất 2023

Xây dựng bản mô tả công việc quản lý nhà hàng giúp nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Bản mô tả công việc còn giúp ứng viên biết được cụ thể trách nhiệm, nhiệm vụ của mình là gì. Từ đó, ứng viên có thể deal mức lương phù hợp khi phỏng vấn cho bản thân. Bài viết dưới đây của Job3s sẽ chia sẻ đến bạn mô tả công việc của quản lý nhà hàng cũng như các yêu cầu cần có, mức lương cho vị trí này.

1. Quản lý nhà hàng là gì?

Quản lý nhà hàng là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động nhà hàng. Họ sẽ quản lý từ nhân viên đến quản lý tài sản, hàng hoá, tiêu chuẩn, quy trình phục vụ khách hàng. Họ cũng là người thực hiện việc tuyển chọn và đào tạo nhân viên, giải quyết các khiếu nại của khách hàng. Quản lý nhà hàng sẽ báo cáo trực tiếp cho F&B Manager hoặc Giám đốc khách sạn.

Quản lý nhà hàng chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của nhà hàng (Nguồn: Internet)

2. Bảng mô tả công việc quản lý nhà hàng

Bảng mô tả công việc quản lý nhà hàng sẽ cho ứng viên biết các công việc cụ thể là gì, ứng viên sẽ chịu trách nhiệm gì? Dưới đây là bảng mô tả chi tiết về các công việc, nhiệm vụ của một quản lý nhà hàng.

Nhiệm vụ chính Công việc cụ thể Xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng Xây dựng hệ thống accs quy định, nội quy nhà hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng tiêu chuẩn ăn uống cho khách hàng.

Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ được ban hành.

Giám sát quy trình phục vụ khách hàng, đề xuất và điều chỉnh quy trình. Điều hành – điều phối hoạt động kinh doanh Xây dựng kế hoạch hoạt động cho nhà hàng theo định kỳ.

Phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch Marketing – Truyền thông cho nhà hàng.

Ký kết hợp đồng với khách hàng sử dụng dịch vụ và phối hợp với các bộ phận liên quan.

Giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của nhà hàng.

Xử lý các sự cố phát sinh với khách hàng khi nhân viên cấp dưới không giải quyết được.

Thu thập thông tin đánh giá của khách hàng, tổng hợp kết quả để đưa ra những chính sách thay đổi phù hợp.

Trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi khách hàng VIP, khách hàng thân thiết.

Chủ động tìm kiếm nguồn khách tiềm năng cho nhà hàng. Quản lý tài chính nhà hàng Thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận.

Ký kết hợp đồng cung ứng với các nhà cung cấp cho nhà hàng.

Hàng ngày nhận báo cáo thu - chi từ các bộ phận và theo dõi, giám sát các báo cáo đó.

Thống kê, lập báo cáo tài chính cho nhà hàng và trình lên cấp trên theo định kỳ. Quản lý nhân sự Xây dựng bộ máy nhân sự cho nhà hàng, đảm bảo đủ nhân lực thực hiện các yêu cầu được giao.

Xây dựng chính sách nhân sự, thưởng - phạt áp dụng cho nhân sự nhà hàng.

Tham gia trực tiếp vào quá trình phỏng vấn tuyển dụng, đàm phán lương các vị trí nhân viên trong nhà hàng.

Tổ chức, giám sát việc đào tạo nhân viên mới – bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên

Tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện nội quy, chính sách nhân sự của nhà hàng.

Đề xuất khen thưởng những nhân viên làm việc xuất sắc, đem lại kết quả kinh doanh tốt cho nhà hàng.

Giải quyết các vấn đề mâu thuẫn nội bộ phát sinh trong nhà hàng. Quản lý tài sản, hàng hóa Theo dõi việc thu mua hàng hóa, đảm bảo định mức tồn kho tối thiểu cho nhà hàng, điều chỉnh định mức sử dụng cho phù hợp.

Kiểm soát công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các loại máy móc, thiết bị trong nhà hàng.

Đổi mới, bổ sung các trang thiết bị, máy móc, nội thất, công cụ - dụng cụ… phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Các công việc khác Phối hợp với bếp trưởng lên thực đơn mới, thiết kế thực đơn theo chủ đề.

Đảm bảo các vấn đề về an ninh, an toàn trong nhà hàng.

Theo dõi hoạt động kinh doanh, đưa ra những đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp với Giám đốc, Ban quản lý Khách sạn – Nhà hàng khi được yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác khi có chỉ thị từ cấp trên.

3. Công việc hàng ngày của một quản lý nhà hàng

Bên trên là bảng mô tả công việc của quản lý nhà hàng một cách chi tiết về các công việc cụ thể. Hằng ngày, quản lý nhà hàng sẽ phân công việc của mình thành đầu ngày, trong ngày và cuối ngày. Dưới đây là các công việc hằng ngày của một quản lý nhà hàng.

3.1. Đầu ngày

Họp bộ phận, thông báo tình hình khách sắp đón

Kiểm tra hình thức cá nhân.

Kiểm tra danh sách công việc, vệ sinh khu vực trước khi khách đến.

Xem xét các công việc của các bộ phận trong ngày.

Xem lại đề nghị, báo cáo,… của ngày hôm trước.

3.2. Trong ngày

Xử lý các công việc phát sinh.

Kiểm tra lại toàn bộ hoạt động của nhà hàng trước giờ mở cửa đón khách.

Quản lý nhà hàng sẽ kiểm tra và điều chỉnh lại nghiệp vụ cho nhân viên (Nguồn: Internet)

3.3. Cuối ngày

Xem xét các công việc còn tồn đọng trong ngày.

Kiểm tra lại các bộ phận.

Lập báo cáo chi tiết nội dung của toàn bộ công việc diễn ra trong ngày.

3.4. Báo cáo giám đốc

Quản lý nhà hàng sẽ thực hiện báo cáo với giám đốc với các nội dung sau:

Báo cáo việc điều hành, quản lý bộ phận theo nhiệm vụ được giao định kỳ tuần, tháng cho giám đốc.

Báo cáo tình hình ăn uống của khách; chất lượng, định lượng đồ uống, đồ ăn hàng ngày.

Báo cáo chất lượng thực đơn và phản hồi của nhân sự bộ phận, của khách; chất lượng phục vụ của bộ phận; tình trạng tồn kho, thiết bị; đề nghị thay thế, bảo dưỡng theo tháng.

Bàn giao công việc cho Trợ lý được chỉ định thực hiện khi vắng mặt.

4. Những kỹ năng quản lý nhà hàng cần có

Để trở thành một quản lý nhà hàng, bạn không chỉ có kiến thức chuyên môn mà cần phải có một số kỹ năng cần thiết để quản lý đội nhóm và giải quyết vấn đề.

Có khả năng giao tiếp tốt

Quản lý nhà hàng phải có khả năng giao tiếp để truyền đạt các thông điệp đến cho các cấp dưới của mình. Họ cũng chính là người đào tạo, đại diện cho nhân viên để làm việc với cấp cao hơn.

Có đủ kiến thức, kỹ năng để đào tạo nhân viên

Quản lý nhà hàng là người trực tiếp đào tạo, huấn luyện nhân viên nên buộc họ phải có đủ kiến thức và kỹ năng vững vàng để hướng dẫn nhân viên.

Quản lý nhà hàng phải nắm vững kiến thức để đào tạo nhân viên (Nguồn: Internet)

Xử lý khủng hoảng (khả năng giải quyết vấn đề)

Xử lý khủng hoảng là một trong các nhiệm vụ chính của một người quản lý nhà hàng. Người quản lý sẽ thay mặt nhân viên xử lý các tình huống mà nhân viên không thể giải quyết được.

Lập kế hoạch và định hướng rõ ràng

Việc xây dựng kế hoạch cụ thể trong kinh doanh là rất cần thiết đối với định hướng phát triển nhà hàng. Quản lý nhà hàng cần thực hiện:

- Thiết lập các mục tiêu

- Phát triển các chương trình cùng hành động để hướng tới mục tiêu

- Xác định nguồn thu nhập và phân công nhân lực rõ ràng

- Đánh giá và kiểm tra tiến độ đạt được thường xuyên

- Không ngừng học hỏi – thay đổi để phát triển

Trong thời đại hội nhập và phát triển hiện nay, quản lý nhà hàng phải không ngừng học hỏi, tiếp thu kiến thức từ nhiều nơi khác nhau để đề xuất và phát triển tình hình kinh doanh của nhà hàng.

5. Mức lương của quản lý cửa hàng?

Vị trí quản lý nhà hàng yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm làm việc trong ngành nên mức lương khá cao. Tuỳ thuộc vào quy mô nhà hàng, năng lực làm việc của quản lý mà mức lương sẽ có sự khác nhau. Trung bình mỗi tháng, mức lương của quản lý nhà hàng sẽ dao động từ 15-45 triệu đồng.

Mức lương của quản lý nhà hàng dao động từ 15-45 triệu đồng/ tháng (Nguồn: Internet)

Bài viết trên Job3s đã chia sẻ đến bạn bảng mô tả công việc quản lý nhà hàng và các yêu cầu, mức lương cho vị trí này. Trên thực tế, mỗi nhà hàng sẽ có những bản mô tả công việc khác nhau tùy theo tiêu chuẩn và mức lương đề xuất của họ. Bạn nên nắm rõ một số công việc chính và mức lương để đàm phán với nhà tuyển dụng khi phỏng vấn.