Cơ hội việc làm quốc tế tại Việt Nam và nước ngoài mới nhất

Việc làm quốc tế mang tính toàn cầu và hội nhập cao, với nhiều lĩnh vực chuyên sâu. Đây là cơ hội lớn cho những người có mong muốn tìm môi trường làm việc nước ngoài và mở ra nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

1.1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quốc tế

Vấn đề thiếu hụt lao động và già hoá dân số ngày càng trầm trọng, mang đến những biến động lớn cho thị trường việc làm. Cụ thể về một số quốc gia đang trong tình trạng khan hiếm lao động:

STT Quốc gia Tình trạng 1 Hy Lạp Sau tác động của dịch Covid - 19, Hy Lạp đã công bố trình trạng thiếu hụt lao động tay nghề cao ở các ngành công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và xây dựng. Cụ thể, tình trạng thiếu lao động lành nghề là 82% và tỷ lệ dân số già là 23%. Theo đó, đây là quốc gia có tỷ lệ thiếu hụt lao động cao nhất ở châu Âu. 2 Đức Nền kinh tế của Đức đang trong bối cảnh bị trì trệ, kèm với đó là một nửa trong số tổng các doanh nghiệp kinh doanh phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt lao động. Số liệu cho thấy, có đến 50% công ty báo cáo gặp khó khăn trong việc lấp đầy các vị trí tuyển dụng. 3 Bồ Đào Nha Theo thống kê, tỷ lệ thiếu hụt lao động có tay nghề rơi vào khoảng 81%, với hơn 58.000 vị trí trên 8 lĩnh vực, đặc biệt ở các ngành như công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, khách sạn, nông nghiệp, xây dựng và năng lượng tái tạo. 4 Ireland Cộng hoà Ireland đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu lao động trong 10 ngành quan trọng như xây dựng, khách sạn và chăm sóc sức khoẻ. Tỷ lệ khan hiếm lao động có tay nghề cao ở Ireland là 81%, trong khi tỷ lệ dân số già là 15%. 5 Pháp Giống như các nước châu Âu khác, Pháp cũng phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động, cản trở sự phát triển kinh tế. Đặc biệt, ngành công nghiệp hydro của Pháp phải đối mặt với nhu cầu lấp đầy 100.000 vị trí nhân sự. Tỷ lệ thiếu lao động tay nghề cao ở Pháp là 80% và tỷ lệ dân số già là 22%. 6 Hàn Quốc Tỷ lệ người trên 60 tuổi vẫn trong lực lượng lao động của Hàn Quốc lên đến 58%, tức hơn 230.000 người ở độ tuổi 60 trở lên vẫn đang làm việc kể từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, điều này không thể khắc phục được tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng ở xứ sở kim chi. 7 Anh Anh đang vấp phải khó khăn khi sự thiếu hụt lao động tay nghề cao đang ở mức đáng báo động. Nửa đầu năm 2022, một lượng lương thực tương đương với 60 triệu bảng đã bị lãng phí do không đủ nhân công thu hoạch.

Nhiều quốc gia phải đối mặt với vấn đề thiếu nhân sự trầm trọng

Vấn đề nhức nhối này khiến nhiều quốc gia phải tìm cách thu hút lao động từ các nước khác. Trong đó, Đức đề ra mục tiêu tuyển dụng 400.000 lao động nước ngoài nhằm đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp.

Đối với thị trường lao động Hungary, chính phủ cũng đang rộng cửa chào đón người lao động các quốc gia khác, đặc biệt là các lao động có tay nghề cao ở lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Điều này nhằm bù đắp sự thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng tại đây.

Ở Anh, theo số liệu từ website của chính phủ, top 10 ngành thiếu nhân lực trầm trọng như:

Nghiên cứu khoa học.

Kỹ sư điện, điện tử, cơ khí.

Kiến trúc sư.

Dịch vụ sức khoẻ và chăm sóc người già.

Thiết kế và phát triển web.

Lập trình viên, phát triển phần mềm.

Chuyên gia bảo mật thông tin.

Nhà sản xuất, đạo diễn nghệ thuật.

Bác sĩ.

Tại Canada, nhiều ngành nghề được dự báo sẽ thiếu hụt lao động vào 10 năm tới, trong đó có ngành Khoa học ứng dụng (Kỹ sư, Kiến trúc sư, Thiết kế,...) và nhóm ngành sức khỏe (Y tá, Chuyên gia trị liệu, Chuyên gia dinh dưỡng,...).

Còn tại Mỹ, theo dữ liệu visa dành cho các lao động có chuyên môn, nằm trong top 10 lĩnh vực có tỷ lệ xin visa tăng cao nhất năm 2022 thì có tới 8 ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, bao gồm:

Phân tích hệ thống máy tính.

Phân triển phần mềm hệ thống.

Quản lý hệ thống máy tính & thông tin.

Kỹ sư/Thiết kế hệ thống máy tính.

Quản lý dự án Công nghệ thông tin.

Phát triển phần mềm.

Kiểm soát đảm bảo chất lượng phần mềm.

Phân tích vận trù học.

Việt Nam với lợi thế dân số “vàng”, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động cao, lành nghề, rất phù hợp với tiêu chí làm việc trong môi trường nước ngoài. Các quốc gia có tỷ lệ người lao động Việt cao như:

STT Quốc gia Ngành nghề 1 Nhật Bản Nông nghiệp trồng trọt.

Nông nghiệp chăn nuôi.

Các nhóm ngành xây dựng.

Thiết kế & xây dựng nội thất.

Công nghiệp chế biến thực phẩm.

Nhóm ngành dệt may mặc.

Nhóm ngành cơ khí và kim loại. 2 Đài Loan Nhóm ngành cơ khí.

Nhóm ngành xây dựng.

Nhóm ngành chế biến thực phẩm.

Nhóm ngành công nghệ dệt may.

Nhóm ngành chăm sóc sức khoẻ.

Nhóm ngành nông nghiệp.

Nhóm ngành giáo dục.

Nhóm ngành y tế. 3 Singapore Nhân viên kinh doanh và bán lẻ.

Đầu bếp, nhân viên phục vụ bếp và nấu nướng, nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn.

Nhân viên quản trị, hành chính, quản lý, điều hành, thư ký, kế toán…

Nhân viên bán hàng nội thất, tiệm cafe, quần áo,...

Ngành làm đẹp: Thợ làm tóc, nail, nhân viên spa, massage,...

Nhóm ngành nghề kỹ thuật có tay nghề cao: Cơ khí, sửa chữa ô tô,... 4 Rumani Nhóm ngành chế biến thực phẩm.

Nhóm ngành xây dựng.

Nhóm ngành cơ khí.

Nhóm ngành may mặc. 5 Ba Lan Nhóm ngành nội thất.

Nhóm ngành xây dựng.

Đơn hàng may mặc. 6 Đức Nhóm ngành kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí, điện, ô tô, khoa học máy tính, lập trình.

Nhóm ngành Y dược, điều dưỡng.

Nhóm ngành nhà hàng khách sạn.

Nhóm ngành khoa học tự nhiên như Công nghệ thực phẩm, nghiên cứu công nghệ hoá chất,... 7 Úc Ngành sức khoẻ như Bác sĩ, điều dưỡng viên, y tá, hộ lý,..

Ngành công nghệ thông tin.

Ngành giáo dục.

Ngành công tác xã hội.

Ngành kinh tế.

Ngành nông nghiệp. 8 Hungary Kỹ sư trắc địa.

Kỹ sư xây dựng.

Thợ mộc, thợ xây có tay nghề cao. 9 Hàn Quốc Nhóm ngành sản xuất chế tạo.

Nhóm ngành nông nghiệp.

Nhóm ngành xây dựng.

Nhóm ngành ngư nghiệp.

Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc lấp đầy các vị trí nhân sự tay nghề cao ở nhiều ngành nghề

1.2. Nhu cầu tìm việc làm quốc tế của người lao động Việt Nam

Mục tiêu của việc xuất khẩu lao động sang nước ngoài nhằm nâng cao tay nghề lao động, ngoại ngữ, nâng cao nguồn lực kinh tế. Đồng thời, điều này cũng góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài với các nước.

Việt Nam có đến hơn 500 doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động đến hơn 40 quốc gia và các vùng lãnh thổ. Từ năm 2010, nước ta có đến hơn 1,4 triệu lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn. Trung bình, các cơ quan đưa khoảng 120.000 - 143.000 lao động/năm. Lượng kiều hối từ lực lượng lao động này gửi về khoảng 3,5 - 4 tỷ USD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Năm 2023, số lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng rơi vào khoảng 155.000 người, đạt 129% so với mục tiêu và tăng 8,55% so với năm 2022 với đa dạng thị trường lao động như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc,...

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng như hầu hết các nước đều có sự thay đổi chính sách nhằm phục hồi kinh tế, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Do đó, nhu cầu tiếp nhận lao động vẫn sẽ tiếp tục gia tăng, tạo đà thuận lợi nhằm mở rộng thị trường lao động nước ngoài.

Ngoài ra, nhu cầu tìm việc làm quốc tế online cũng ngày càng tăng cao và phổ biến ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Top những việc làm quốc tế online bạn có thể tham khảo sau đây:

STT Công việc Mô tả 1 Telemarketing Trao đổi với khách hàng qua điện thoại.

Xử lý đơn hàng.

Giải đáp và phản hồi ý kiến của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ. 2 Quản trị fanpage Đăng bài, cập nhật nội dung phục vụ khách hàng.

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm, hàng hoá. 3 Cộng tác viên bán vé máy bay Bán vé với mức chiết khấu.

Tìm hiểu và gửi thông tin về chuyến bay đến khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng. 4 Cộng tác viên nhập liệu Nhập số liệu, dữ liệu vào hệ thống.

Chuyển thông tin thành dạng văn bản. 5 Designer Thiết kế banner, poster,...

Chỉnh sửa thiết kế theo ý tưởng của khách hàng. 6 Chạy quảng cáo Lên kế hoạch chạy quảng cáo cho các nền tảng.

Lên ý tưởng, nội dung, hình ảnh để chạy chiến dịch. 7 Video Editor Chỉnh sửa, ghép nhạc, thoại cho video.

Ghép nối trình tự các đoạn video, thêm hiệu ứng để hoàn thiện. 8 Cộng tác viên tuyển dụng Tiếp nhận yêu cầu công việc từ doanh nghiệp, tổ chức.

Tìm và liên hệ với ứng viên. 9 Gia sư online Giảng dạy cho học sinh qua các nền tảng trực tuyến như Skype, Zoom.

Chuẩn bị giáo án cho học viên.

Nhu cầu lấp đầy các vị trí trong doanh nghiệp nước ngoài mở ra nhiều cơ hội việc làm quốc tế cho người Việt Nam

2. Mức lương của việc làm nước ngoài

Mức lương của người Việt Nam làm việc ở nước ngoài khá đa dạng, phụ thuộc vào ngành nghề cụ thể cũng như thời hạn hợp đồng. Trung bình, mức lương của việc làm quốc tế được thống kê như sau:

STT Quốc gia Mức lương trung bình 1 Hàn Quốc 2 triệu Won/tháng (tương đương 36 triệu đồng) 2 Nhật Bản 130.000 - 170.000 Yên/tháng (21,5 - 28 triệu đồng/tháng) 3 Đức 2.500 - 3.000 Euro/tháng (tương đương 77 triệu đồng - tháng) 4 Đài Loan Mức lương cơ bản là 25.250 Đài tệ/tháng (tương đương 20,6 triệu tháng) 5 Úc 3.200 - 4.000 Aud/tháng (tương đương 52,8 - 66 triệu đồng/tháng) 6 Hungary 660 USD/tháng (tương đương 16 triệu đồng/tháng)

Việc làm quốc tế mang lại mức thu nhập cao cho người lao động

3. Điều kiện để làm việc nước ngoài

Có hai hình thức để làm việc nước ngoài, bao gồm làm việc theo dạng xuất khẩu lao động và làm việc online trong môi trường quốc tế.

3.1. Điều kiện để đi làm việc ở nước ngoài

Điều kiện để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động được Nhà nước quy định. Theo đó, người có nhu cầu tham gia việc làm quốc tế cần đáp ứng các điều kiện sau:

Người lao động có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Người lao động tự nguyện làm việc ở nước ngoài.

Người lao động phải đảm bảo sức khỏe theo quy định của Pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động.

Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, trình độ, kỹ năng nghề và các điều kiện khác theo yêu cầu của nước tiếp nhận lao động.

Người lao động Việt Nam và người sử dụng lao động ở nước ngoài có cam kết hợp đồng.

Có văn bản xác nhận việc đăng ký hợp đồng lao động của cơ quan chuyên ngành thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi lao động thường trú.

Người lao động cần đáp ứng một số điều kiện của nhà nước Việt Nam và quốc gia sẽ đến làm việc

3.2. Điều kiện để làm việc nước ngoài online

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể ký hợp đồng thuê nhân sự làm việc online ở nước ngoài. Tuy nhiên, cả phía doanh nghiệp và nhân sự cần đảm bảo quyền lợi của bản thân thông qua hợp đồng dịch vụ và không thực hiện hành vi trái với luật pháp và đạo đức xã hội.

4. Các công ty nước ngoài lớn tại Việt Nam

Theo thống kê, rất nhiều doanh nghiệp lớn nước ngoài có tư cách pháp nhân theo luật Việt Nam, không chỉ là những nhà đầu tư quan trọng trong thị trường kinh doanh mà còn trở thành đối tác quốc tế đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Họ mang đến những cơ hội học hỏi và làm việc cho người Việt Nam trong môi trường quốc tế. Dưới đây là những doanh nghiệp nước ngoài nổi tiếng tại Việt Nam:

STT Công ty Ngành nghề Vị trí tuyển dụng 1 Unilever Việt Nam Sản xuất và phân phối mặt hàng tiêu dùng Nhân viên kỹ thuật.

Nhân viên thủ kho.

Nhân viên kinh doanh.

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Chuyên viên marketing. 2 AEON Việt Nam Phân phối và bán lẻ Nhân viên vận hành.

Nhân viên kinh doanh.

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển. 3 Samsung Electronics Việt Nam Sản xuất đồ điện tử Nhân viên sản xuất.

Nhân viên Marketing.

Quản lý kinh doanh.

Quản lý kho.

Quản lý cửa hàng.

Tiếp thị sản phẩm.

Quản trị Logistics.

Quản lý dự án. 4 Panasonic Việt Nam Sản xuất đồ gia dụng, thiết bị phòng bếp Kỹ thuật viên.

Chuyên viên kinh doanh.

Kỹ sư phần mềm.

Phát triển sản phẩm.

Phát triển website.

Nhân viên quản lý phần mềm. 5 Honda Việt Nam Sản xuất xe gắn máy và xe hơi Nhân viên sản xuất.

Quản lý Logistics và chuỗi cung ứng.

Nhân viên phát triển đại lý. 6 Toyota Việt Nam Sản xuất xe hơi Kỹ sư sản xuất.

Phiên dịch.

Lập trình viên.

Nhân viên kinh doanh. 7 Hyundai Việt Nam Sản xuất và phân phối các dòng xe Nhân viên tư vấn bán hàng.

Chuyên viên marketing sản phẩm.

Nhân viên kinh doanh. 8 Canon Việt Nam Sản xuất thiết bị chụp ảnh Nhân viên kỹ thuật.

Nhân viên hành chính.

Nhân viên IT.

Các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam mang lại nhiều cơ hội tuyển dụng cho người lao động

5. Có nên làm việc quốc tế không?

Việc làm quốc tế mang đến cho bạn những trải nghiệm đáng nhớ và mở ra tiềm năng phát triển bản thân. Tuy nhiên, quyết định làm việc tại nước ngoài cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và đáp ứng được các yếu tố khác nhau.

5.1. Có nên làm việc tại nước ngoài không?

Một số yếu tố bạn cần xem xét trước khi quyết định làm việc ở môi trường quốc tế:

Giới hạn kinh tế: Việc làm quốc tế có mức lương tốt nhưng bạn cũng cần xem xét chi phí sinh hoạt và vấn đề thuế.

Mục tiêu cá nhân: Môi trường làm việc nước ngoài cho bạn trải nghiệm văn hoá mới, mở rộng mạng lưới xã hội, phù hợp với những ai muốn tiến xa trong một môi trường chuyên nghiệp.

Văn hoá và ngôn ngữ: Bạn sẽ cần nhiều thời gian để làm quen với văn hoá và ngôn ngữ mới. Bạn cần xem xét khả năng thích nghi và học hỏi của bản thân.

Sức khỏe và an toàn: Một số yếu tố như dịch bệnh, chăm sóc y tế và an ninh là yếu tố bạn cần chú ý nếu muốn gắn bó với công việc quốc tế lâu dài.

Chính trị và pháp luật: Nắm rõ được tình hình chính trị và pháp luật của quốc gia bạn đến làm việc sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối pháp lý và tranh chấp.

Yếu tố ngôn ngữ và văn hoá là rào cản lớn của những người mong muốn làm việc trong môi trường quốc tế

5.2. Có nên làm việc quốc tế online không?

Hình thức làm online ở môi trường quốc tế không chỉ giúp người lao động có mức thu nhập ổn định mà còn đem đến nhiều cơ hội nghề nghiệp. Ngoài ra, việc làm quốc tế online sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí ăn uống và đi lại. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ phải đối mặt với các rủi ro lừa đảo.

6. Thủ tục đi nước ngoài làm việc

Theo quy định về thủ tục đi làm việc ở nước ngoài, người lao động cần chuẩn bị các giấy tờ bao gồm:

Đơn xin đi làm việc ở nước ngoài.

Sơ yếu lý lịch được xác nhận bởi Uỷ ban nhân dân cấp xã - nơi người lao động thường trú hoặc bởi được cấp bởi cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động.

Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học giáo dục định hướng.

Bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ, chuyên môn, trình độ, kỹ năng nghề và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của quốc gia bên tiếp nhận người lao động

Người lao động cần chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu lao động

7. Cách đi nước ngoài làm việc

Những điều kiện để làm việc tại nước ngoài có thể thay đổi tuỳ thuộc vào quy định của từng quốc gia và đặc thù công việc. Nhìn chung, để làm việc ở nước ngoài, bạn cần thực hiện quy trình sau:

Đăng ký làm việc ở nước ngoài: Bạn có thể vào các trang web để tìm việc hoặc liên hệ với các doanh nghiệp tuyển dụng quốc tế.

Tuyển chọn: Sau khi tìm được việc làm quốc tế phù hợp, bạn cần nộp đơn ứng tuyển, tham gia các buổi phỏng vấn và thử việc.

Đào tạo và bồi dưỡng: Điều này nhằm giúp bạn cập nhật kiến thức và kỹ năng trong môi trường làm việc mới.

Ký hợp đồng: Người lao động sẽ ký hợp đồng với nhà tuyển dụng, bao gồm các điều khoản và điều kiện của công việc, mức lương, thời gian làm việc, quyền lợi và nghĩa vụ hai bên.

Người lao động sẽ được đào tạo khi bước vào môi trường làm việc mới

8. Lưu ý khi làm việc tại quốc tế

Một số nội dung bạn cần lưu ý khi ứng tuyển việc làm quốc tế như:

Tìm hiểu visa và giấy phép làm việc.

Nghiên cứu về sinh hoạt phí và thu nhập.

Tìm việc làm gần nơi ở.

Xây dựng mạng lưới quan hệ.

Tìm hiểu về quốc gia bạn sống và văn hoá bản địa.

Học hỏi cách người địa phương tìm việc làm.

9. Đặc điểm khi làm việc cho các tổ chức quốc tế

Đối với các công ty nước ngoài tại Việt Nam, đây sẽ là môi trường cho bạn nhiều kinh nghiệm phong phú và được học hỏi nhiều từ những người xung quanh, từ đó xây dựng kỹ năng cho bản thân. Ngoài ra, các doanh nghiệp nước ngoài là môi trường hoàn hảo để bạn trau dồi kỹ năng giao tiếp.

Đối với các tổ chức quốc tế có trụ sở ở nước ngoài, bên cạnh các vấn đề chuyên môn, bạn cần phải thích ứng với văn hoá làm việc của quốc gia đó và vượt qua rào cản ngôn ngữ. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận lại mức thu nhập cao và mở ra nhiều cơ hội nâng cao chuyên môn của bản thân.

Việc làm quốc tế ở các doanh nghiệp nước ngoài giúp bạn có thêm cơ hội trau dồi các kỹ năng

10. Có nên đi nước ngoài làm việc không?

Xu hướng làm việc và học tập ở nước ngoài đang gia tăng ở người Việt trong những năm gần đây. Lựa chọn việc làm quốc tế cũng có những ưu và nhược điểm khác nhau. Vì vậy, tuỳ thuộc vào nhu cầu, mục tiêu của bản thân, bạn có thể tự đánh giá và quyết định có nên đi nước ngoài làm việc hay không.

10.1. Ưu điểm

Những lợi ích khi thực hiện việc làm quốc tế có thể kể đến như:

Trải nghiệm đa văn hoá.

Nâng cao chất lượng sống.

Nhiều cơ hội để phát triển bản thân.

Cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài.

Phát triển nhiều kỹ năng mới.

Mở rộng mối quan hệ.

Cơ hội thăng tiến sự nghiệp.

10.2. Nhược điểm

Tuy nhiên, môi trường làm việc mới khiến người lao động phải vượt qua nhiều rào cản như:

Khác biệt văn hoá.

Khác biệt về ngôn ngữ.

Xa gia đình.

Khó khăn khi tiếp cận các văn bản và thủ tục cư trú.

Việc làm quốc tế mang đến cho bạn nhiều cơ hội để phát triển bản thân như cải thiện kỹ năng chuyên môn, khả năng giao tiếp. Hơn nữa, với mức thu nhập hấp dẫn, việc làm quốc tế ngày càng thu hút nhiều người lựa chọn hình thức làm việc này. Tuy nhiên, người lao động cũng cần nhiều thời gian để làm quen với môi trường làm việc mới và có lộ trình cụ thể để tiến xa hơn trong tương lai.