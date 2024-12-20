Bản mô tả công việc trưởng phòng kinh doanh chi tiết nhất

Bảng mô tả công việc trưởng phòng kinh doanh sẽ cho ứng viên biết được mình sẽ đảm nhận những công việc gì khi đảm nhận vị trí này. Một bảng mô tả công việc cụ thể giúp nhà tuyển dụng và ứng viên trao đổi công việc dễ dàng hơn. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn các công việc mà một trưởng phòng kinh doanh sẽ làm cũng như các yêu cầu và mức lương cho vị trí này.

1. Trưởng phòng kinh doanh là gì?

Trưởng phòng kinh doanh là vị trí cao trong bộ phận kinh doanh của một doanh nghiệp, công ty. Trưởng phòng kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm quản lý đội nhóm, quản lý doanh số, phân tích hành vi người tiêu dùng, thị trường để đưa ra những các kế hoạch kinh doanh cụ thể.

Bên cạnh đó, trưởng phòng kinh doanh là người dẫn dắt đội nhóm, họ sẽ chịu trách nhiệm về các chiến lược kinh doanh và điều chỉnh kế hoạch để đạt các chỉ tiêu đã đề ra.

Trưởng phòng kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm quản lý doanh số của đội nhóm (Nguồn: Internet)

2. Mô tả công việc trưởng phòng kinh doanh

Trưởng phòng kinh doanh không chỉ chịu trách nhiệm về danh số mà còn phải quản lý nhân sự, phân tích thị trường và xây dựng, điều chỉnh quy trình kinh doanh. Tuỳ vào từng ngành nghề mà mỗi công ty, doanh nghiệp sẽ có bảng mô tả chi tiết khác nhau. Bản mô tả công việc của trưởng phòng kinh doanh gồm những gì? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây.

2.1. Quản lý nhân sự

Về quản lý nhân sự, đội nhóm, trưởng phòng kinh doanh sẽ thực hiện những công việc chi tiết sau:

Lên kế hoạch, chỉ tiêu, doanh số cho từng nhân sự, đảm bảo tính thực tế và khả thi

Thúc đẩy, tạo động lực để các thành viên đạt được các chỉ tiêu đã đề ra

Đảm bảo hoạt động của team kinh doanh đạt hiệu quả theo nhue KPI đã đặt ra

Training, đào tạo kỹ năng, chuyên môn cho đội ngũ nhân sự

Setup nhân sự, phân bổ luồng công việc và tuyển dụng nhân viên theo kế hoạch

2.2. Quản lý các hoạt động kinh doanh

Nội dung chính của bảng mô tả công việc của trưởng phòng kinh doanh là quản lý các hoạt động chuyên môn, đưa công ty đạt đến các cột mốc hiệu suất như kỳ vọng:

Xác định mục tiêu kinh doanh, bao gồm mở rộng thị trường, tăng doanh thu, thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng.

Xây dựng chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch cho các chương trình, dự án nhằm gia tăng lợi nhuận cho công ty.

Phân tích các dữ liệu liên quan đến khách hàng, tình hình kinh doanh, kết quả kinh doanh để đưa ra được những dự đoán về doanh thu trong giai đoạn tiếp theo.

Lập ngân sách, chi phí cần thiết cho hoạt động kinh doanh.

Phối hợp với các phòng ban khác như Marketing, Chăm sóc khách hàng, để đạt được mục tiêu về doanh số.

Trưởng phòng kinh doanh xây dựng chiến lược kinh doanh định kỳ cho công ty (Nguồn:Internet)

2.3. Quản lý những nhu cầu của khách hàng

Dành thời gian cho người tiêu dùng/khách hàng của công ty cũng là một đầu việc vô cùng quan trọng của trưởng phòng kinh doanh:

Duy trì và mở rộng các mối quan hệ tiềm năng, giúp gia tăng người mua hàng của doanh nghiệp.

Làm cầu nối giữa người mua hàng và doanh nghiệp.

Nghiên cứu, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra các chiến lược, kế hoạch để đáp ứng nhu cầu khách hàng, gia tăng lượng khách hàng trung thành với doanh nghiệp.

Lắng nghe những phản hồi từ khách hàng, tìm phương án giải quyết trong trường hợp khách phàn nàn.

Tiếp thu những góp ý và trao đổi cùng các phòng ban liên quan để đưa ra giải pháp gia tăng giá trị sản phẩm, chất lượng dịch vụ.

2.4. Những hoạt động khác.

Ngoài những nhiệm vụ trên, trưởng phòng kinh doanh còn chịu trách nhiệm thực hiện các yêu cầu khác của Ban lãnh đạo. Tuỳ vào từng loại hình công ty, đặc điểm tính chất ngành mà bản mô tả công việc trưởng phòng kinh doanh sẽ có sự khác nhau.

3. Yêu cầu cần có của một trưởng phòng kinh doanh

Bên trên là những mô tả công việc của trưởng phòng kinh doanh. Vậy với vị trí này sẽ có những yêu cầu gì? Cùng tham khảo những yêu cầu cần có dưới đây để hoàn thiện bản thân mình hơn và có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn nhé!

Yêu cầu về học vấn, kinh nghiệm

Điều kiện tối thiểu đầu tiên để apply vào vị trí trưởng phòng kinh doanh là phải có bằng đại học liên quan đến các ngành như kế toán, marketing, tài chính, kinh tế.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm cũng là yếu tố quyết định bạn có phải là người phù hợp với vị trí này không. Thông thường các doanh nghiệp sẽ yêu cầu số năm kinh nghiệm cho vị trí này là từ 1-5 năm.

Yêu cầu về kỹ năng: Kỹ năng là một phần rất quan trọng trong làm việc. Một nhân viên hội tụ các kỹ năng đầy đủ sẽ giải quyết và làm việc hiệu quả hơn, công việc được xử lý nhanh chóng hơn. Dưới đây là các kỹ năng cần có của trưởng phòng kinh doanh.

Tuyển dụng, tuyển chọn nhân tài

Trưởng phòng kinh doanh sẽ phối hợp với bộ phận nhân sự để đưa ra bản mô tả công việc cho cấp dưới của mình. Họ sẽ cùng với nhân sự phỏng vấn nhân viên để tìm ra ứng viên phù hợp.

Trưởng phòng sẽ chịu trách nhiệm tư vấn, đào tạo nhân lực (Nguồn:Internet)

Kỹ năng lắng nghe

Trưởng phòng kinh doanh cần có kỹ năng lắng nghe tốt để truyền đạt thông điệp đến các cấp dưới của mình cũng như là tiếp thu, tiếp nhận các ý kiến từ nhân viên mình.

Đào tạo

Là một trưởng phòng kinh doanh, bạn phải đào tạo các kỹ năng, quy trình cho đội nhóm của mình. Việc đào tạo thành công sẽ tạo ra những nhân viên làm việc hiệu quả.

Nghệ thuật giao tiếp

Phần lớn công việc của trưởng phòng kinh doanh thường liên quan đến việc gặp gỡ và nói chuyện với nhân viên bán hàng trong nhóm của mình. Vậy nên, điều quan trọng là bạn phải biết cách tương tác với những cá nhân đó.

Lãnh đạo nhóm

Để quản lý và hướng dẫn đội ngũ nhân viên kinh doanh, bạn không chỉ cần có kỹ năng lãnh đạo vững vàng mà còn phải biết vai trò của một người lãnh đạo. Bạn cần thúc đẩy và cung cấp cho họ các nguồn lực và công cụ cần thiết để nhân viên thực hiện tốt công việc của mình.

Kỹ năng phân tích

Là một trưởng phòng kinh doanh, bạn phải làm việc và phân tích các con số một cách thường xuyên. Do đó, điều quan trọng là phải có kiến thức và kỹ năng toán học vững vàng.

Quản lý thời gian

Kỹ năng quản lý thời gian một cách hiệu quả cho phép bạn duy trì năng suất và hoàn thành phần lớn công việc, nhiệm vụ đúng thời hạn.

Giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề là kỹ năng mà một trưởng phòng nào cũng cần phải có. Đối với những tình huống ngoài quyền hạn xử lý của nhân viên, khi đó trưởng phòng phải là người tham mưu và đứng ra giải quyết.

4. Mức lương cho vị trí trưởng phòng kinh doanh?

Tuỳ theo kinh nghiệm làm việc và cơ cấu nguồn lương của doanh nghiệp mà mức lương của trưởng phòng kinh doanh có sự chênh lệch.

Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm, mức lương sẽ dao động 10-15 triệu đồng/ tháng. Đối với các ứng viên dày dặn kinh nghiệm thì mức lương sẽ từ 20-30 triệu đồng/ tháng.

Đặc biệt, đối với kinh doanh sẽ còn được thưởng theo đạt KPI và vượt KPI ( hoa hồng kinh doanh).

Bên cạnh mức lương cứng theo quy định, trưởng phòng kinh doanh cũng nhận được một số đãi ngộ thưởng và phúc lợi như:

Thưởng theo hiệu quả công việc dựa trên kết quả kinh doanh.

Các khoản phụ cấp về trách nhiệm, đi lại, nhà ở, con nhỏ,….

Xây dựng và mở rộng quan hệ đến nhiều đối tượng khác nhau.

Nhận các khoản thưởng vào ngày lễ tết, lương tháng 13, 14.

Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng quản lý, có lộ trình rõ ràng để tiến lên vị trí giám đốc kinh doanh.

Chế độ về nghỉ phép, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định.

Tham gia du lịch, nghỉ mát, teambuilding,… theo chính sách của mỗi công ty.

Mức lương của vị trí này phụ thuộc vào lợi nhuận và KPI đã đề ra (Nguồn:Internet)

