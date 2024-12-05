Cách viết email gửi CV chuyên nghiệp tạo sự thu hút tức thì

Ứng viên khi đi xin việc nên cập nhật cách viết email gửi CV sao cho hấp dẫn để chinh phục nhà tuyển dụng. Bởi vì, đa số các công ty đều tuyển dụng trực tuyến, tạo sự thuận lợi cho tìm kiếm nhân sự cũng như việc ứng tuyển của ứng viên. Trong bài viết này, Job3s sẽ hướng dẫn viết email gửi CV cho nhà tuyển dụng hiệu quả cũng như một số lưu ý cần nhớ khi thực hiện.

1. Tại sao cần viết email gửi CV xin việc?

Email gửi CV là những nội dung yêu cầu ngắn gọn, rõ ràng mà ứng viên viết trực tiếp trên email để ứng tuyển vào một công ty, doanh nghiệp. Lý do cần gửi CV bằng email là:

Như lời mở đầu và giới thiệu sơ qua về bản thân, giúp nhà tuyển dụng hiểu bạn đang apply vào vị trí nào.

Nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và tiện lợi hơn cách truyền thống.

Tăng tính hiệu quả trong quá trình ứng tuyển.

Thể hiện sự cầu tiến và thái độ đối với vị trí ứng tuyển.

Tạo ấn tượng tích cực với nhà tuyển dụng, thể hiện trình độ chuyên môn và sự nghiêm túc khi ứng tuyển.

Email xin việc như một lời giới thiệu ngắn gọn về bản thân (Nguồn: Internet)

2. Cách viết email gửi CV ứng tuyển

Hiện nay, mỗi ứng viên cần xây dựng một hình ảnh đẹp ngay từ trong cách viết email gửi CV xin việc để tạo được chú ý tới nhà tuyển dụng. Vì vậy, Job3s xin chia sẻ cách viết email khi gửi CV chi tiết nhất qua nội dung sau:

2.1. Tên địa chỉ Email gửi CV

Cách viết email gửi CV đúng đầu tiên phải nói đến địa chỉ mail, bạn cần sử dụng email chuyên nghiệp. Nếu tên bạn đã được người khác sử dụng, ứng viên có thể thêm một số ký tự khác như ngày sinh, tên công việc.

Ví dụ: [email protected].

Tuy nhiên, tránh sử dụng tên lấy từ nhân vật trong game hay thần tượng,... Bởi chúng sẽ không phù hợp với văn hóa doanh nghiệp. Điều này cho thấy sự thiếu nghiêm túc trong công việc và sẽ khiến nhà tuyển dụng loại ngay CV của bạn.

Có thể thấy, tên hiển thị trên email là yếu tố vô cùng quan trọng bởi nhà tuyển dụng sẽ xác định được sự cẩn thận, tôn trọng công việc của bạn. Hiện nay, ứng viên thường mắc phải 2 lỗi như sau:

Không sử dụng tên thật.

Không viết hoa tên hiển thị.

2.2. Tiêu đề Email gửi CV

Cách viết email gửi CV hiệu quả mà các ứng viên cần lưu ý đó là phải để tiêu đề xuất hiện đầu tiên. Nếu phần tiêu đề có nội dung không liên quan thì nhà tuyển dụng cũng sẽ đánh giá sự thiếu nghiêm túc và CV của bạn bị loại ngay lập tức.

Vì vậy, cách viết tiêu đề email gửi CV nên đặt đúng trọng tâm và tối ưu hóa nhất có thể. Ứng viên có thể tham khảo cấu trúc như sau: Họ và tên - Vị trí công việc ứng tuyển - Tên công ty ứng tuyển. Ví dụ như Nguyễn Thị Hoa - Kế toán - Job3s.

Cách viết CV và gửi qua email ở phần tiêu đề sẽ được đặt ở đầu thư (Nguồn: Internet)

2.3. Nội dung chính Email

Mở bài

Bạn nên mở đầu email xin việc bằng lời chào trang trọng nhất thay vì sử dụng những cụm từ trong giao tiếp hàng ngày. Tiếp theo, hãy giới thiệu sơ qua về bản thân và mục đích của việc viết email này là gì, biết tới thông báo tuyển dụng này ở phương tiện nào?

Lời chào trang trọng sẽ giúp email xin việc của bạn lịch sự hơn (Nguồn: Internet)

Thân bài

Đây là phần quan trọng nhất trong “cách viết email gửi CV”, quyết định xem nhà tuyển dụng có nên đọc CV của bạn hay không? Vì vậy, theo như kinh nghiệm của Job3s, các ứng viên nên trình bày ngắn gọn những nội dung như:

Kinh nghiệm mà bạn có được trong công việc.

Kỹ năng cũng như điểm mạnh của bạn.

Các thông tin về bằng cấp, chứng chỉ,...

Trình độ chuyên môn.

Bạn nên trình bày ngắn gọn sơ qua về trình độ nghề nghiệp (Nguồn: Internet)

Kết bài

Trong phần cuối của email, bạn nên đề cập tới các file đính kèm để tránh việc bị bỏ sót thông tin quan trọng. Ngoài ra, việc cảm ơn nhà tuyển dụng hay quý công ty ở phần kết cũng thể hiện sự tôn trọng đối với công việc. Vì vậy, đừng quên gửi lời cảm ơn chân thành nhất nhé!

Bạn nên gửi lời cảm ơn tới nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

2.4. File đính kèm

Trong email xin việc, ngoài file quan trọng như đơn xin việc, mẫu CV đẹp và một số chứng chỉ liên quan tới công việc thì trước khi gửi, bạn cũng nên đính kèm các tệp như Portfolio, Cover Letter,... Bởi đây là các tài liệu rất quan trọng, giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về thông tin của ứng viên. Nếu thiếu thì cơ hội có được việc làm sẽ giảm đi.

Ứng viên có thể đính kèm thêm Portfolio trong email CV (Nguồn: Internet)

2.5. Chữ ký Email khi gửi CV

Cách viết email gửi CV hiệu quả mà Job3s muốn chia sẻ tới bạn là việc tạo chữ ký điện tử của bản thân để thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc. Những nội dung cần có trong chữ ký bao gồm:

Họ và tên. Chức vụ/ ngành mà bạn đang theo học/ chuyên môn. Số điện thoại/ địa chỉ.

Sử dụng chữ ký điện tử là cách viết email để gửi CV chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

3. Lưu ý khi viết Email gửi CV

Trình bày nội dung Email khoa học

Trong cách viết email gửi CV xin việc, bạn cần tránh sử dụng dấu chấm than hoặc các biểu tượng cảm xúc. Bởi nhà tuyển dụng sẽ đánh giá sự thiếu chuyên nghiệp của ứng viên và có thể loại CV đó ngay lập tức.

Ngoài ra, các đoạn văn trong email cần được cách khoảng một dòng để dễ đọc hơn. Đặc biệt, sai chính tả là lỗi không được để mắc phải. Điều này sẽ cho thấy bạn không cẩn thận và nhà tuyển dụng sẽ không lựa chọn người như vậy.

Cách viết email gửi CV hiệu quả là trình bày khoa học (Nguồn: Internet)

Viết nội dung Email đúng trọng tâm

Hãy lưu ý viết nội dung đúng trọng tâm trong email xin việc. Bởi mục đích của nhà tuyển dụng là tìm kiếm những ứng viên có thể mang lại giá trị cho công ty. Vì vậy, đừng quá khoe khoang về kinh nghiệm, chuyên môn của bản thân.

Có thể nói, việc chia sẻ về quá trình học tập, làm việc hay thành tựu rất quan trọng nhưng nếu đi quá xa thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Tốt nhất là bạn nên chỉ viết về những điều mà công ty đang tìm kiếm.

Nội dung trong email cần được viết đúng trọng tâm (Nguồn: Internet)

Kiểm tra nội dung trước khi gửi

Cuối cùng, trước khi gửi email xin việc, bạn cần kiểm tra kỹ nội dung mà mình đã viết, đọc lại một lượt xem có mắc lỗi trình bày hay chính tả hay không? Có thể nói, đây là bước vô cùng quan trọng, quyết định khả năng đậu hay trượt vòng CV của bạn.

Một lưu ý khác trong cách viết email gửi CV cho nhà tuyển dụng mà Job3s muốn chia sẻ tới bạn là thận trọng trước địa chỉ email và tên của công ty. Chỉ cần gõ sai hoặc vô tình gửi nhầm thì khả năng CV của bạn sẽ fail khá cao.

4. Bài mẫu cách viết CV gửi qua Email

Để có thể tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng, bạn cần “sở hữu” cho mình một email CV hấp dẫn. Vậy nếu chưa biết cách viết CV gửi email, độc giả có thể tham khảo những bài mẫu của Job3s qua nội dung dưới đây:

4.1. Mẫu CV gửi qua Email cho người mới ra trường

Dưới đây là cách viết CV gửi email cho sinh viên mới ra trường mà bạn có thể tham khảo:

Kính gửi Bộ phận nhân sự …

Em là Nguyễn Thị Y - Cử nhân tốt nghiệp ngành … tại Đại học …

Em có đọc được thông tin tuyển dụng vị trí … của … trên ... Dù chỉ mới ra trường nhưng sau khi đọc JD, bản thân em nhận thấy mình có đủ khả năng để trở thành một nhân viên tiềm năng của công ty.

Tuy chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp nhưng em đã có nền tảng vững chắc về ... Bên cạnh những kiến thức được học trên trường, em đã có kinh nghiệm làm … tại công ty Y trong … tháng. Ngoài ra, em còn tích cực tham gia các buổi hội thảo về … để nâng cao kiến thức ngành.

Với kiến thức và kỹ năng trên, em tin rằng mình có thể đáp ứng được yêu cầu mà … đang tìm kiếm ở một nhân viên quản lý nhân sự.

Em xin gửi kèm CV xin việc của mình cùng … để anh/chị có thể biết thêm thông tin.

Cảm ơn anh/chị đã xem email và em rất mong sớm nhận được hồi đáp từ anh/chị.Trân trọng.

Cách viết email gửi CV xin việc dành cho người mới ra trường (Nguồn: Internet)

4.2. Mẫu Email gửi CV đã có kinh nghiệm

Nếu bạn đã có nhiều kinh nghiệm thì đây là mẫu viết email gửi CV dành cho bạn:

Kính gửi Bộ phận nhân sự Job3s,

Tôi là Nguyễn Thị A, đã có … năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kế toán.

Tôi đã từng là nhân viên … tại Công ty A và Công ty B. Trong những năm qua, tôi đã đảm nhận phụ trách các vấn đề như … Ngoài ra, tôi còn thành thạo Tiếng Anh để giao tiếp và đọc văn bản.

Tôi đang tìm kiếm một môi trường làm việc mới và tình cờ thấy được thông tin tuyển dụng của … Sau khi đã tìm hiểu kỹ, tôi cảm thấy mình hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu mà … đặt ra cho vị trí …

Vì thế, tôi xin phép gửi CV trong email này. Ngoài ra, tôi cũng gửi kèm một số chứng chỉ cùng những thành tích mà tôi đã đạt được trong quá trình làm việc của mình. .

Tôi rất mong có cơ hội trở thành một thành viên tiềm năng của công ty X.

Cảm ơn anh/chị đã xem email của tôi. Mong nhận được sự phản hồi sớm nhất từ anh/chị.

Trân trọng.

Cách viết CV gửi qua email cho người đã có kinh nghiệm làm việc (Nguồn: Internet)

Trên đây là tất cả các hướng dẫn về cách viết email gửi CV chi tiết nhất mà Job3s đã chia sẻ tới bạn. Hy vọng, với những thông tin bổ ích trên, các ứng viên đã biết cách tạo cv online hiệu quả để đảm bảo đạt được thành công trong công việc mà bạn mong muốn!