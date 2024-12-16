Cách viết mail xin nghỉ việc ngắn gọn, khéo léo & chuyên nghiệp

Cách viết mail xin nghỉ việc khéo léo, tinh tế sẽ giúp bạn tạo được thiện cảm với người xem. Qua đó, bạn có thể rút ngắn thời gian phê duyệt mail xin nghỉ việc dễ dàng hơn. Vậy làm thế nào để viết mail xin thôi việc một cách chuyên nghiệp. Tìm hiểu ngay nội dung bài viết dưới đây để được hướng dẫn cách viết mail chi tiết.

1. Email xin nghỉ việc là gì?

Email xin nghỉ việc là một dạng văn bản, tài liệu nhằm thông báo cho doanh nghiệp hoặc phòng ban có thẩm quyền rằng bạn sẽ thôi việc trong khoảng thời gian cụ thể. Viết email xin thôi việc là việc bạn hợp thức hóa bàn giao và chính thức kết thúc hợp đồng lao động với doanh nghiệp mà bạn đang làm việc.

Cách viết mail xin nghỉ việc chuẩn là phải cung cấp những thông tin như họ và tên, vị trí công tác, lý do, thời gian nghỉ,...

Email xin nghỉ việc nhằm chấm dứt mối quan hệ lao động (Nguồn: Internet)

2. 3 mẫu viết mail xin nghỉ việc khéo léo

Chắc hẳn bạn đang gặp khó khăn, không biết bắt đầu từ đâu để tạo nên một bức thư xin thôi việc ấn tượng, lịch sự. Vậy thì bạn có thể tham khảo một vài gợi ý về cách viết mail xin nghỉ việc dưới đây:

2.1. Mẫu email xin nghỉ việc chân thành

Mẫu mail xin nghỉ việc này sử dụng từ ngữ, văn phong lịch sự và đầy tình cảm để thể hiện sự luyến tiếc khi thôi việc. Hơn thế nữa, cách trình bày rõ ràng, phân chia từng nội dung nhỏ, dễ đọc và gây thiện cảm cho người xem.

Tiêu đề email: THƯ XIN NGHỈ VIỆC _ [TÊN CỦA BẠN] _ [VỊ TRÍ/CHỨC DANH] Kính gửi: Anh/chị [tên người nhận] Em xin gửi email này để thông báo chính thức về vấn đề thôi việc/dừng công việc tại công ty với vị trí [tên vị trí/chức danh] vì [lý do nghỉ việc]. Ngày làm việc cuối cùng của em sẽ là [ngày chính thức nghỉ]. Em rất lấy làm làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại [tên công ty] trong thời gian sắp tới. Thực sự đây là quyết định rất khó khăn đối với em. Hiện tại sau khoảng thời gian dài làm việc, em nhận thấy mình đã có được những trải nghiệm thú vị, các kỹ năng chuyên sâu hơn từ công việc và môi trường nơi đây. [Liệt kê một số điều mà bạn tâm đắc]. Em cảm thấy may mắn khi được làm việc cùng những đồng nghiệp thân thiện, đồng thời cũng rất biết ơn sự hỗ trợ và tạo điều kiện của cấp trên và đồng nghiệp để em có thể hoàn thành tốt công việc này. Trong khi chờ sự chấp thuận của anh/chị, em sẽ cố gắng hoàn tất sớm các công việc còn dang dở. Đồng thời em sẽ tập hợp các hồ sơ, phân loại để bàn giao; hướng dẫn lại cho nhân sự mới đảm nhận vị trí của mình. Ngoài ra, anh/ chị vui lòng thông báo cho em biết nếu em có thể giúp gì cho công ty trong thời gian chuyển giao công việc. Em hi vọng quyết định này sẽ nhận được sự chấp thuận từ anh/chị và cấp trên. Và một lần nữa em xin cảm ơn vì sự tín nhiệm của cấp trên và tổ chức. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và công ty sẽ ngày càng phát triển. Trân trọng, Ký tên [Tên của bạn]

2.2. Mẫu email xin nghỉ việc ngắn gọn

Ngược lại với mẫu mail xin nghỉ việc trên, cách viết này khá ngắn gọn, súc tích nhưng tổng hợp đầy đủ nội dung cần thiết. Bên cạnh đó, cách sắp xếp đoạn và từ ngữ khéo léo, không gây khó chịu.

Tiêu đề email: THƯ XIN NGHỈ VIỆC _ [TÊN CỦA BẠN] _ [VỊ TRÍ/CHỨC DANH] Kính gửi: Anh/chị [tên người nhận] Em gửi mail này nhằm thông báo với anh/chị về vấn đề xin thôi việc, kể từ ngày [thời gian chính thức nghỉ]. Vì lý do [trình bày ngắn gọn] em không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí công việc hiện giờ và dành toàn thời gian để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong suốt thời gian làm việc ở công ty [tên công ty], em rất vui khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của các anh/chị đồng nghiệp. Em rất cảm ơn vì công ty đã tạo điều kiện và môi trường cho em học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Kể từ giây phút này đến ngày làm việc cuối cùng, nếu em có thể hỗ trợ gì trong việc hướng dẫn và sắp xếp nhân lực, anh/chị hãy trao đổi trực tiếp với em. Hoặc anh/chị có thể liên hệ với em qua mail [tên mail]. Một lần nữa, em xin cảm ơn công ty đã đồng hành với em trong suốt thời gian qua. Em xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể công ty. Trân trọng, Ký tên [tên của bạn]

2.3. Mẫu email xin nghỉ việc chuyên nghiệp

Cách viết mail xin nghỉ việc dưới đây cung cấp thông tin chi tiết hơn, nội dung được trình bày khá súc tích và đầy đủ ý chính. Ngoài ra, cách trình bày và diễn đạt cho thấy được sự tôn trọng của người viết dành cho người xem.

To: Email người nhận [trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng chuyên môn…] From: [Email người gửi] Tiêu đề: THƯ XIN NGHỈ VIỆC _ [vị trí/chức danh] Kính gửi : Ban giám đốc/Trưởng phòng nhân sự công ty [tên công ty] Tôi tên là : [Họ và tên] Chức vụ : [Vị trí đang công tác] Hôm nay, tôi làm đơn này với nguyện vọng xin từ chức vị trí tại công ty [tên công ty] từ ngày [thời gian chính thức nghỉ]. Tôi rất cám ơn quý công ty đã tin tưởng và luôn tạo điều kiện cho tôi hoàn thành những nhiệm vụ trong suốt thời gian qua. Nhưng do [trình bày lý do ngắn gọn]. Công việc của tôi tại [phòng ban đang làm việc] sẽ được bàn giao lại cho anh/chị [tên người được bàn giao]. Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận từ anh/chị cùng quý công ty, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ đang triển khai và tiến hành bàn giao công việc trước khi chính thức nghỉ việc. Kính mong anh/chị và quý công ty chấp thuận đơn xin nghỉ việc của tôi ! Tôi xin chân thành cảm ơn ! Ngày …. tháng … năm ….. Người viết đơn [Ký tên]

3. Cách viết mail xin nghỉ việc gây thiện cảm

Viết email xin nghỉ việc tạo thiện cảm cũng như tôn trọng người xem sẽ giúp thư của bạn được thông qua dễ dàng hơn. Nếu bạn muốn sở hữu một mẫu thư xin nghỉ việc chuyên nghiệp thì có thể tìm hiểu cách viết chi tiết dưới đây:

3.1. Tiêu đề mail

Đây là phần hiển thị đầu tiên khi bạn gửi mail đến cho một ai đó, thông qua đó, người nhận sẽ phân loại mức độ quan trọng để xem. Vì vậy, tiêu đề mail ảnh hưởng đến quá trình duyệt hồ sơ thôi việc của bạn. Cách viết tiêu đề mail như sau: THƯ XIN NGHỈ VIỆC _ CHỨC DANH/VỊ TRÍ CÔNG TÁC.

Cách viết tiêu đề mail đúng chuẩn

3.2. Mở đầu

Dù là bạn đang viết mail với mục đích gì thì phần mở đầu thể hiện sự tôn trọng với người nhận. Chính vì thế, bạn nên sử dụng từ ngữ phù hợp với chủ thể mà bạn muốn gửi đến. Chẳng hạn trong lá đơn thì thường người nhận sẽ là quản lý, trưởng phòng hoặc cấp cao hơn. Do đó, bạn nên sử dụng lời chào lịch sự trong cách viết mail xin nghỉ việc của bạn.

Lời mở đầu thư trang trọng, lịch sự

3.3. Lời cảm ơn

Trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp hay cụ thể hơn là phòng ban của bạn, không tránh khỏi những mâu thuẫn, bực tức. Nhưng bạn vẫn nên tạo mối quan hệ tốt trước khi rời khỏi công ty. Tốt nhất, trước khi đưa ra lý do xin nghỉ việc thì bạn cũng nên dành những lời cảm ơn đến công ty, sếp, quản lý của bạn trong suốt thời gian làm việc. Đây cũng là cách để sếp của bạn có một cái nhìn khác về bạn.

Lời cảm ơn trong thư sẽ giúp bạn tạo thiện cảm với người xem

3.4. Lý do nghỉ việc

Đây là yếu tố trọng tâm trong email xin nghỉ việc mà người nhận quan tâm nhất. Bởi vì, không phải lý do nào cũng được phê duyệt đơn xin thôi việc của bạn. Do đó, bạn nên tìm kiếm cũng như suy nghĩ cách viết email xin nghỉ việc với lý do chính đáng. Hoặc bạn có thể tìm hiểu chính sách công ty để đưa ra những lý do thuyết phục hơn.

Nên chọn những lý do có tính thuyết phục cao để điền vào thư xin nghỉ việc

3.5. Thời gian nghỉ

Trước khi ghi rõ thời gian cụ thể chính thức kết thúc hợp đồng, bạn nên tham khảo luật lao động yêu cầu thời hạn xét duyệt hồ sơ. Từ đó, bạn có thể biết được mình thuộc trường hợp nào và thời gian nộp đơn trước bao nhiêu ngày. Thông thường, thời gian chính thức nghỉ kể từ khi thông báo thôi việc ít nhất 30 ngày.

Điền thời gian xin nghỉ phù hợp với quy định của luật lao động

3.6. Công việc cần bàn giao

Dù bạn là nhân viên văn phòng bình thường hay chỉ là công nhân thì vấn đề bàn giao công việc cũng phải được thực hiện. Cách viết mail xin nghỉ việc có liệt kê công việc cần bàn giao thể hiện tinh thần trách nhiệm của bạn trước khi rời đi. Bàn giao ở đây là những công việc, nhiệm vụ mà bạn đã đảm nhiệm trong thời gian qua để quản lý sắp xếp người thay thế.

Cam kết bàn giao công việc giúp bạn thể hiện trách nhiệm với công ty trước khi rời khỏi

3.7. Lời chào và lời chúc

Lời cuối cùng trước khi kết thúc email xin nghỉ việc, bạn không thể nào quên lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp.

Kết thư không thể thiếu lời chào và lời chúc gửi đến công ty để thể hiện phép lịch sự

4. Các lưu ý khi viết mail xin nghỉ việc

Một số điều cần chú ý trong cách viết mail xin nghỉ việc như sau:

Danh sách người nhận

Thông thường người nhận sẽ là ban giám đốc công ty, trường phòng nhân sự, trưởng phòng ban nơi bạn đang làm việc hoặc quản lý của bạn.

Thông báo nghỉ việc sớm

Đối với luật lao động quy định thời gian nghỉ việc phải báo trước ít nhất 30 ngày để công ty sắp xếp nhân sự. Chính vì vậy, bạn nên viết mail xin nghỉ việc sớm hơn thời gian quy định để có thời gian sắp xếp và bàn giao công việc.

Không phàn nàn

Tuy trong thời gian làm việc, bạn có thể không thích môi trường làm việc hay một ai đó trong công ty, cách viết mail xin nghỉ việc khéo léo không nên đề cập đến vấn đề đó. Hãy để đồng nghiệp của bạn giữ ký ức tươi đẹp trước khi bạn rời khỏi.

Viết súc tích

Không phải ai cũng có thời gian để đọc hết lá thư của bạn bao gồm những gì. Hơn nữa, khi bạn viết thư quá dài sẽ khiến nội dung lan man mà quên đề cập đến ý chính. Do đó, cách tốt nhất bạn nên viết ngắn gọn súc tích, đầy đủ nội dung cần thiết trong lá đơn.

Thể hiện trách nhiệm với công việc

Đây là cách giúp bạn tạo thiện cảm với người xem, đồng thời giúp bạn rút ngắn thời gian phê duyệt đơn thôi việc. Vậy nên, bạn đừng quên thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình trong phần cuối thư.

Bàn giao công việc là nhiệm vụ cần thực hiện trước khi rời đi (Nguồn: Internet)

Cách viết mail xin nghỉ việc rất quan trọng đối với những bạn đang có dự định thôi việc tại công ty hiện tại. Vì vậy, Job3s đã tổng hợp và hướng dẫn viết email xin nghỉ việc ấn tượng và chuyên nghiệp trong bài viết này. Thông qua nội dung trên, hy vọng bạn sẽ tự tạo cho mình một lá thư súc tích và tạo được thiện cảm cho người xem