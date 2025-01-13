Kinh nghiệm xin việc làm chỉ cần CMND, không yêu cầu bằng cấp

1. Có thể xin việc chỉ với CMND/CCCD được không?

Trong bối cảnh hiện nay, xin việc làm qua CMND/CCCD không còn là điều khó khăn. Có rất nhiều công việc đòi hỏi lượng nhân sự lớn và không yêu cầu bằng cấp hay chứng chỉ. Điều này mở ra cơ hội cho những ai muốn lập nghiệp mà không cần phải trải qua quá trình học tập dài lâu.

xin việc làm chỉ cần CMND là nhu cầu khá phổ biến thời gian gần đây

Các công việc này tập trung chủ yếu vào kỹ năng thực tế, sự chăm chỉ và tinh thần học hỏi của ứng viên. Các ngành như bán hàng, dịch vụ khách hàng, lao động phổ thông,... và nhiều lĩnh vực khác đang tìm kiếm nhân sự với tiêu chí đơn giản chỉ cần người lao động có giấy tờ tuỳ thân như CMND/CCCD.

2. Quy trình xin việc chỉ cần CMND

Quy trình xin việc làm chỉ cần CMND/CCCD khá đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể tham khảo quy trình qua các bước sau đây:

Bước 1 - Tìm kiếm thông tin tuyển dụng: Bạn có thể tìm thông tin trên các trang web tuyển dụng uy tín như job3s.ai, mạng xã hội (Facebook, Zalo...), hoặc tham khảo thông tin từ bạn bè, người thân.

Bước 2 - Chuẩn bị hồ sơ: Hồ sơ xin việc chỉ cần CMND/CCCD, ảnh chân dung và đơn xin việc. Bạn có thể sử dụng bản cứng hoặc bản mềm tùy theo yêu cầu nơi tuyển dụng.

Quy trình xin việc làm qua CMND rất đơn giản

Bước 3 - Nộp hồ sơ: Gửi hồ sơ trực tiếp tại nơi tuyển dụng hoặc qua email theo hướng dẫn.

Bước 4 - Tham gia phỏng vấn: Nếu ứng viên phù hợp, nhà tuyển dụng sẽ liên hệ để phỏng vấn. Thông qua đó, họ sẽ đánh giá năng lực ứng viên dựa trên thái độ và kỹ năng.

Bước 5 - Nhận kết quả: Nếu đạt yêu cầu, bạn sẽ nhận được thông báo trúng tuyển và các hướng dẫn tiếp theo để nhận công việc.

3. Các công việc chỉ yêu cầu CMND/CCCD mới nhất hiện nay

Hiện nay, có rất nhiều công việc chỉ yêu cầu CMND/CCCD như:

Công nhân xí nghiệp: Các nhà máy, khu công nghiệp thường tuyển dụng công nhân sản xuất. Vị trí này đòi hỏi ứng viên phải có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc tỉ mỉ và có khả năng thích nghi với môi trường làm việc theo ca. Bên cạnh mức thu nhập ổn định, công việc còn mang lại nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Nhân viên bán hàng: Bán hàng là một trong những vị trí xin việc làm chỉ cần CMND/CCCD phổ biến nhất. Bạn có thể bán hàng tại các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, shop thời trang...

Nhân viên phục vụ: Các nhà hàng, quán ăn, tiệm cà phê thường tuyển dụng nhân viên phục vụ bán thời gian/toàn thời gian với mức lương cạnh tranh.

Nhân viên giao hàng: Công việc giao hàng ngày càng được ưa chuộng do sự phát triển của thương mại điện tử thông qua các ứng dụng như Grab Food, Shopee Food…

Nhân viên giao hàng là một trong những công việc yêu cầu người lao động chỉ cần có CMND/CCCD

Tài xế lái xe: Với bằng lái xe, bạn có thể ứng tuyển vào các vị trí lái xe ôm, xe taxi truyền thống hoặc xe ôm công nghệ như Grab, Be, XanhSM. Việc xuất hiện của các ứng dụng gọi xe công nghệ đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho những người xin việc làm chỉ cần CMND.

Nhân viên bảo vệ: Bảo vệ là một công việc phù hợp với những người có sức khỏe tốt và có trách nhiệm. Có nhiều cách thức để đăng ký làm bảo vệ, bao gồm trực tiếp tại các tòa nhà, chung cư, trung tâm thương mại hoặc thông qua các công ty bảo vệ uy tín.

Nhân viên lễ tân: Nhân viên lễ tân là người tiếp đón khách hàng và cung cấp thông tin cho khách hàng. Đây là công việc phù hợp cho những bạn có kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn và thái độ chuyên nghiệp.

Tạp vụ: Công nhân vệ sinh là người chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh tại các tòa nhà, văn phòng, khu công cộng... Tuy công việc không đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên môn, nhưng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sự tỉ mỉ, cẩn trọng cùng ý thức trách nhiệm cao là yếu tố tiên quyết.

Không chỉ giới hạn ở những vị trí trên, thị trường việc làm còn rất nhiều cơ hội khác chỉ yêu cầu CMND/CCCD. Hãy mạnh dạn tìm kiếm và nắm bắt cơ hội để bắt đầu hành trình sự nghiệp của bạn ngay hôm nay.

4. Ưu và nhược điểm khi xin việc làm chỉ cần CMND

Xin việc làm chỉ cần CMND/CCCD thật sự mang lại nhiều lợi ích cho người lao động phổ thông. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ đi kèm với một số thách thức. Dưới đây là những mặt lợi và hạn chế mà bạn nên xem xét trước khi quyết định tìm kiếm các công việc này.

4.1. Ưu điểm

Có thể kể đến một số lợi ích sau đây khi bạn xin việc làm chỉ cần CMND:

Dễ dàng ứng tuyển: Bạn đã có thể nộp đơn xin việc chỉ với CMND/CCCD mà không cần qua các thủ tục xét duyệt hồ sơ phức tạp hay yêu cầu bằng cấp cao.

Nhanh chóng có việc làm: Nhiều công việc chỉ cần CMND/CCCD có thể tuyển dụng ngay trong ngày, giúp bạn nhanh chóng có được thu nhập và ổn định cuộc sống.

Phù hợp với nhiều đối tượng: Dù bạn là học sinh sinh viên, người mới ra trường hay người lao động phổ thông, cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp với năng lực và sở thích luôn rộng mở cho bạn.

Xin việc chỉ cần CMND là những công việc có thể đi làm ngay khi trúng tuyển, không đòi hỏi quá trình tuyển dụng phức tạp

4.2. Nhược điểm

Bên cạnh những lợi ích kể trên, khi xin việc qua CMND cũng đi kèm với một số hạn chế nhất định, bao gồm:

Mức lương tương đối thấp : Mức lương của các công việc chỉ cần CMND/CCCD thường thấp hơn so với các công việc đòi hỏi bằng cấp.

Ít cơ hội thăng tiến: So với các vị trí chuyên môn cao, cơ hội thăng tiến trong một số công việc này có thể bị hạn chế hơn.

Công việc vất vả: Một số công việc đòi hỏi bạn phải làm việc trong điều kiện vất vả, nguy hiểm hay phải có sức khỏe tốt và khả năng chịu đựng cao.

5. Lưu ý khi xin việc qua CMND

Khi xin việc làm chỉ cần CMND, bạn nên lưu ý những điểm sau:

Tìm hiểu kỹ về công việc: Trước khi ứng tuyển, bạn nên tìm hiểu kỹ về công việc, bao gồm yêu cầu công việc, môi trường làm việc, mức lương, chế độ đãi ngộ,...Đồng thời đảm bảo công việc phù hợp với khả năng và nhu cầu của bạn.

Cẩn thận với lừa đảo: Tránh những nơi tuyển dụng không rõ ràng hoặc yêu cầu đóng phí.

Chuẩn bị hồ sơ xin việc đầy đủ: Hồ sơ xin việc của bạn cần đầy đủ và chính xác

Chấp nhận thử thách: Công việc có thể đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì và học hỏi từ thực tế.

Tận dụng cơ hội học hỏi: Dù công việc không yêu cầu bằng cấp, nhưng hãy luôn sẵn sàng học hỏi để nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình.

Cần cẩn trọng khi tìm hiểu và ứng tuyển các công việc không đòi hỏi bằng cấp để tránh bị lừa đảo

Xin việc làm chỉ cần CMND/CCCD mang đến nhiều cơ hội mới mẻ cho những ai muốn nhanh chóng gia nhập thị trường lao động để có thêm thu nhập và tích lũy kinh nghiệm cho chính mình. Tuy nhiên, cần phải có sự tỉnh táo, lựa chọn công việc phù hợp và luôn nỗ lực để phát triển bản thân trong môi trường làm việc thực tế.