Tuyển Booking KOL/KOC thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH V-RETAIL
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 25 đường số 02, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Operation Plan cho Creator - Livestream/Video
Lên Plan Target theo từng dự án đối với từng Creator (Theo 2 hạng mục chính : Video Review & Livestream)
Sắp xếp Lịch Air Video và Livestream TikTok Shop/ Shopee/LZD Live cho Creator
Quản lý Performance GMV theo Target;
Follow các phiên livestream của Creator, đo lường các chỉ số và cải thiện.
Bố trí Brand, chốt Product list cho từng buổi live trước 7 ngày.
Quản lý hiệu suất và cập nhật tiến độ triển khai cho khách hàng.
Đảm bảo thời gian triển khai trong suốt quá trình diễn ra dự án.
Quản lý hiệu suất Content/Video shopping or Branding của Creator
Check Policy Content Video của Creator;
Nhận thông tin brief yêu cầu từ phía khách hàng và trao đổi lại với Creator, để đảm bảo nội dung Video đúng/phù hợp với định hướng và yêu cầu của dự án.
Đánh giá và kiểm tra nội dung Video phù hợp với brand Guideline
Trao đổi và thông báo với Creator về thông tin mới cập nhật từ TTS creator
Quản lý và Booking Host Livestream/MC & Model Video

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm TikTok/Shopee/LZD, idol TikTok là một lợi thế;
Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực truyền thông, quản lý Talent, MCN;
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Khéo léo, xử lý tình huống tốt
Cầu thị, có chí tiến thủ, và hòa đồng hỗ trợ đồng đội;
Tinh thần trách nhiệm và chủ động cao;
Kỹ năng planning, quản lý thời gian và hệ thống công việc.
Có máy tính cá nhân;
Có tư duy đọc số liệu, phân tích số và kinh nghiệm quản lý Talent là một lợi thế lớn;
Chịu khó, ăn nằm, tỉ tê, lắng nghe tâm sự tuổi hồng và dí Creator/Host/Model hoàn thành Target. (Điều kiện cần)

Tại CÔNG TY TNHH V-RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

BHYT, BHTN, BHXH;
Khám sức khỏe định kỳ;
Được làm việc với các bạn Top Celeb/KOL/KOC nổi tiếng;
Được training, vận hành và các kỹ năng phát triển Creator;
Được hưởng chính sách lương cứng và phúc lợi của công ty;
Môi trường làm việc trách nhiệm, vui vẻ và hỗ trợ lẫn nhau.
Cơ hội thăng tiến trong công việc và thể hiện mình, tự phát triển hết khả năng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH V-RETAIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH V-RETAIL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 43 đường số 18, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

