Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH TẠ THÁI HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 4, 15 ngõ 52 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tìm hiểu và phân tích insight khách hàng

Lên kế hoạch, triển khai và phát triển nội dung trên các nền tảng Social

Tham gia sản xuất và lên ý tưởng, viết kịch bản cho các chiến dịch Video ngắn

Trở thành mẫu kênh Tiktok của Brand

Theo dõi kết hợp đo lường và báo cáo hiệu quả nội dung Video

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng tư duy, xây dựng kịch bản tốt

Không ngại khi đứng trước máy quay

Nhạy bén trong việc tiếp cận hành vi khách hành, bắt trend thị trường, thị hiếu.

Tại HỘ KINH DOANH TẠ THÁI HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 1 tháng nhận 85% lương cứng

Đóng BHXH, BHYT,..

Team Building, thưởng sinh nhật, lễ Tết,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TẠ THÁI HOÀNG

