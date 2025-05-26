Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH TẠ THÁI HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại HỘ KINH DOANH TẠ THÁI HOÀNG
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tầng 4, 15 ngõ 52 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Tìm hiểu và phân tích insight khách hàng
Lên kế hoạch, triển khai và phát triển nội dung trên các nền tảng Social
Tham gia sản xuất và lên ý tưởng, viết kịch bản cho các chiến dịch Video ngắn
Trở thành mẫu kênh Tiktok của Brand
Theo dõi kết hợp đo lường và báo cáo hiệu quả nội dung Video
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng tư duy, xây dựng kịch bản tốt
Không ngại khi đứng trước máy quay
Nhạy bén trong việc tiếp cận hành vi khách hành, bắt trend thị trường, thị hiếu.
Tại HỘ KINH DOANH TẠ THÁI HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 1 tháng nhận 85% lương cứng
Đóng BHXH, BHYT,..
Team Building, thưởng sinh nhật, lễ Tết,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TẠ THÁI HOÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
