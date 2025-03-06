Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH ATB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty TNHH ATB Group
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Đưa đón, vận chuyển người và hàng hóa đến nơi an toàn, đúng thời gian quy định
- Lái xe cho ban lãnh đạo công ty
- Điều khiển, bảo quản, giữ gìn tài sản chung trong suốt quá trình sử dụng
- Hiểu rõ các kỹ thuật về xe và lái xe
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung học phổ thông
- Có giấy phép lái xe B2 trở lên
- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ít nhất 2 năm
- Khả năng giao tiếp tốt
- Mong muốn công việc ổn định, lâu dài
- Sức khỏe tốt, tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty TNHH ATB Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty: Nghỉ phép, thưởng lễ Tết, Team building,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ATB Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
