Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Gọi điện theo data có sẵn hỗ trợ đơn hàng cho khách hàng

Gọi hỗ trợ giao lại các đơn hàng giao thất bại

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hoạt bát, lanh lợi

Có kĩ năng giải quyết vấn đề

Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lương cứng + thưởng KPI hàng tháng

Được đào tạo nghiệp vụ và trang bị đầy đủ kiến thức trước khi bắt đầu công việc chính thức

Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.