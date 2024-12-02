Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
Gọi điện theo data có sẵn hỗ trợ đơn hàng cho khách hàng
Gọi hỗ trợ giao lại các đơn hàng giao thất bại
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hoạt bát, lanh lợi
Có kĩ năng giải quyết vấn đề
Có laptop cá nhân
Có kĩ năng giải quyết vấn đề
Có laptop cá nhân
Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lương cứng + thưởng KPI hàng tháng
Được đào tạo nghiệp vụ và trang bị đầy đủ kiến thức trước khi bắt đầu công việc chính thức
Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp chuyên nghiệp
Được đào tạo nghiệp vụ và trang bị đầy đủ kiến thức trước khi bắt đầu công việc chính thức
Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI