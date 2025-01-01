Công việc Dịch vụ khách hàng

Nhu cầu tuyển dụng việc làm dịch vụ khách hàng tăng cao tại các thành phố lớn với mức lương cạnh tranh từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, ngành dịch vụ đã trở thành lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn cho nhiều người.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm dịch vụ khách hàng

Việc làm dịch vụ khách hàng là bộ phận trực tiếp làm việc với khách hàng, hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong suốt quá trình trải nghiệm và sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực của việc làm dịch vụ khách hàng luôn ở mức cao và có xu hướng tăng trưởng ổn định.

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, nhu cầu nhân lực tập trung đông nhất ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ (67,61%). Đặc biệt, yêu cầu về nhân sự có khả năng ngoại ngữ và kỹ năng chăm sóc khách hàng tăng lên khi Việt Nam thu hút một lượng lớn khách quốc tế và các doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào nước ta.

Tuyển dụng việc làm dịch vụ khách hàng tăng cao sau đại dịch

Hiện nay, ngành dịch vụ khách hàng thu hút lượng lớn người lao động, đặc biệt là nhân sự cần có khả năng giao tiếp tốt và thành thạo công nghệ để đáp ứng xu hướng số hóa. Bên cạnh đó, sự kỳ vọng cao của khách hàng về ngành dịch vụ cũng đã thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường đội ngũ làm việc linh hoạt, chuyên môn cao, sẵn sàng phục vụ 24/7.

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành dịch vụ khách hàng tập trung tại các thành phố lớn, bên cạnh đó còn trải rộng ra các tỉnh, thành trên cả nước khi nhu cầu trải nghiệm dịch vụ của con người tăng cao. Mỗi năm, có hàng trăm thông tin tuyển dụng việc làm này được đăng tải trên các trang tìm việc trực tuyến, thu hút hàng nghìn người lao động đến và tìm kiếm việc làm.

2. Mức lương trung bình của việc làm dịch vụ khách hàng

Theo thống kê, mức lương dao động cho từng vị trí dịch vụ khách hàng từ 7.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng dựa vào trình độ, kinh nghiệm và vị trí công việc. Dưới đây là bảng lương chi tiết mức lương việc làm dịch vụ khách hàng:

Công việc Mức lương (VNĐ/tháng) Nhân viên chăm sóc khách hàng 10.000.000 - 15.000.000 Phân tích dữ liệu khách hàng 12.000.000 - 24.000.000 Đào tạo dịch vụ khách hàng 17.000.000 - 18.000.000 Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật 18.000.000 - 20.000.000 Quản lý dịch vụ khách hàng 20.000.000 - 30.000.000

3. Tổng hợp việc làm dịch vụ khách hàng

Các vị trí việc làm ngành dịch vụ khách hàng là cầu nối giữa khách hàng với doanh nghiệp. Tùy theo vai trò cụ thể, các vị trí đều có những nhiệm vụ và yêu cầu riêng biệt.

3.1. Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công việc của nhân viên chăm sóc khách hàng gồm các công việc của chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật; chăm sóc khách hàng qua điện thoại; chat trực tuyến, chat qua email và mạng xã hội bao gồm:

Gọi điện chăm sóc khách hàng theo danh sách khách hàng được công ty phân công.

Tiếp nhận khiếu nại, thắc mắc của khách hàng qua các cuộc gọi đến

Chủ động liên hệ với khách hàng để xin ý kiến, thông tin về sản phẩm khi họ trải nghiệm để cải tiến sản phẩm và nâng cao dịch vụ của công ty.

Trả lời, giải đáp những thắc mắc và giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải.

Nhân viên chăm sóc khách hàng là người tương tác trực tiếp với khách hàng

Nhân viên chăm sóc khách hàng là công việc không đòi hỏi quá cao về bằng cấp, chứng chỉ nhưng cũng có một số yêu cầu nhất định. Bạn cần chuẩn bị những kỹ năng cần có khi ứng tuyển gồm: Chuẩn bị kiến thức về chuyên môn; chuẩn bị tác phong làm việc chuyên nghiệp; kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng giải quyết vấn đề.

Khi ứng tuyển việc làm dịch vụ khách hàng, nếu ứng viên có chứng chỉ quản lý khách hàng, chứng chỉ kỹ năng giao tiếp sẽ là một điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng. Mức lương cho vị trí này dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tuỳ vào kinh nghiệm, năng lực và doanh nghiệp tuyển dụng.

3.2. Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật

Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật là người đảm nhiệm việc giúp đỡ khách hàng trong các vấn đề kỹ thuật liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Công việc của chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật tại của hàng như: Tiếp đón khách hàng; hỗ trợ lắp đặt và cài đặt sản phẩm; khắc phục sự cố; hướng dẫn sử dụng.

Công việc của chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại bao gồm:

Tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng

Hướng dẫn cho khách hàng thực hiện các bước khắc phục sự cố

Ghi nhận và theo dõi vấn đề, đảm bảo khách hàng nhận được hỗ trợ đầy đủ.

Những kỹ năng cần thiết mà chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cần có để làm tốt công việc của mình gồm: am hiểu nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị; có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt, có giọng nói dễ nghe; thái độ làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

Tại Việt Nam, mức thu nhập cho vị trí chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực của ứng viên. Bên cạnh đó, với kỹ năng và sự cố gắng trong quá trình làm việc, chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật có thể thăng tiến lên các vị trí như trưởng nhóm hỗ trợ kỹ thuật hay vị trí quản lý hệ thống.

3.3. Quản lý dịch vụ khách hàng

Trong ngành dịch vụ khách hàng, việc cung cấp cho người dùng dịch vụ hoàn hảo là quan trọng hơn bao giờ hết. Quản lý dịch vụ khách hàng là người giám sát và đảm bảo chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp cho người sử dụng, từ đó xây dựng mối quan hệ lâu dài và tăng sự hài lòng của khách hàng. Đây là người làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo đem tới cho người tiêu dùng dịch vụ tốt nhất.

Quản lý dịch vụ khách hàng là người chịu trách nhiệm quản lý, giám sát để đem lại cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất

Để thực hiện tốt vai trò này, quản lý dịch vụ khách hàng cần đáp ứng những kỹ năng cần thiết như: Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo; kỹ năng giải quyết vấn đề kinh hoạt, nhanh nhạy; kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian; Sự hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp; biết sử dụng công cụ quản lý khách hàng (CRM)

Mức thu nhập quả quản lý dịch vụ khách hàng dao động từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào kinh nghiệm làm việc và năng lực của nhân viên. Quản lý dịch vụ khách hàng có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như giám đốc dịch vụ khách hàng.

3.4. Chuyên viên phân tích dữ liệu khách hàng

Chuyên viên phân tích dữ liệu khách hàng là người chịu trách nhiệm thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu liên quan đến khách hàng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu, sở thích và yêu cầu của đối tượng. Công việc chính của chuyên viên gồm:

Tiếp nhận và thu thập dữ liệu khách hàng

Phân tích dữ liệu khách hàng do doanh nghiệp cung cấp

Trình bày báo cáo, kết hợp với các bộ phận như marketing đề xuất chiến lược và nâng cao trải nghiệm khách hàng

Dự báo xu hướng tương lai đưa ra những phương án tốt nhất dành cho khách hàng.

Để trở thành chuyên viên phân tích dữ liệu khách hàng giỏi, ngoài đam mê, ứng viên cần phải đáp ứng những kỹ năng như: có kinh nghiệm trong phân tích dữ liệu hoặc vai trò liên quan; kỹ năng thống kê; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng làm việc nhóm.

Mức lương của chuyên viên phân tích dữ liệu khách hàng thường khá hấp dẫn, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên, dao động từ 12.000.000 - 24.000.000 VNĐ/tháng. Với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu phân tích khách hàng trong kinh doanh, chuyên viên phân tích dữ liệu khách hàng có thể tiến tới vị trí cao hơn như quản lý phân tích dữ liệu, giám đốc dữ liệu.

3.5. Chuyên viên đào tạo dịch vụ khách hàng

Với sự phát triển của ngành dịch vụ và tầm quan trọng của trải nghiệm người tiêu dùng, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên đào tạo dịch vụ khách hàng ngày càng cao. Công việc của vị trí này bao gồm:

Đào tạo nhân viên về chính sách, quy trình làm việc, kỹ năng trong chăm sóc khách hàng.

Cập nhật liên tục các thông tin, quy trình mới cho nhân viên

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để lên kế hoạch và triển khai lộ trình đào tạo kỹ năng, kiến thức cho nhân viên.

Đảm bảo hoàn thành các chỉ số của khóa học như: tỉ lệ nghỉ việc trong đào tạo, tỉ lệ hoàn thành khóa học và tỉ lệ đậu cuối khóa

Chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu, biên soạn và phát triển kỹ năng cho nhân viên dự án.

Báo cáo kết quả công việc cho cấp quản lý.

Nhà tuyển dụng việc làm dịch vụ khách hàng thường yêu cầu ứng viên khi ứng tuyển chuyên viên đào tạo dịch vụ khách hàng cần có những kỹ năng: có ít nhất từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí đào tạo; tiếng Anh giao tiếp khá; khả năng dẫn dắt, giao tiếp và truyền đạt tốt; kỹ năng quản lý thời gian; kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo.

Mức thu nhập của chuyên viên đào tạo khách hàng dao động từ 17.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Chuyên viên đào tạo có cơ hội thăng tiến lên vị trí như quản lý đào tạo hoặc giám đốc đào tạo trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng.

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm dịch vụ khách hàng

Người mua là yếu tố quan trọng nhất trong kinh doanh, không chỉ đánh giá cảm nhận dựa trên sản phẩm mà còn qua quá trình nói chuyện, làm việc với những nhân viên, quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp. Nếu họ không làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, có thể họ sẽ mất đi nhiều khách hàng tiềm năng khác.

Do đó, nhà tuyển dụng việc làm ngành dịch vụ khách hàng yêu cầu cao hơn về kỹ năng và năng lực của ứng viên, đảm bảo họ có thể giải quyết vấn đề hiệu quả và mang đến trải nghiệm hài lòng cho khách hàng.

Những yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với nhân sự tìm việc làm dịch vụ khách hàng bao gồm:

Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm dịch vụ khách hàng

Việc làm dịch vụ khách hàng là ngành có đặc thù riêng biệt liên quan đến dịch vụ và chăm sóc người sử dụng. Bởi vậy, một nhân viên dịch vụ giỏi và có chuyên môn cao phải bao gồm đầy đủ những kỹ năng và yêu cầu cần có dưới đây:

Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe

Kỹ năng giao tiếp là yếu tố nền tảng trong công việc dịch vụ khách hàng. Ứng viên cần có khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng, chuyên nghiệp, giúp người sử dụng hiểu sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty cung cấp. Bên cạnh đó, khả năng lắng nghe cũng là một yếu tố quan trọng. Với kỹ năng này, nhân viên sẽ thu thập tất cả những thông tin cần thiết về tình huống, vấn đề của khách để đưa ra giải pháp một cách đúng đắn.

Kỹ năng giao tiếp đem lại cho khách hàng dịch vụ tốt nhất

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Vai trò chính của nhân viên dịch vụ khách hàng chính là giải quyết vấn đề cho khách. Kỹ năng này đòi hỏi nhân viên phải có trực giác nhạy bén để tìm ra những gì họ cần. Ứng viên cần nhận diện nhanh vấn đề, tìm ra giải pháp hiệu quả trong thời gian ngắn. Đồng thời, ứng viên phải sở hữu đủ kiến thức để giúp người dùng tìm ra giải pháp và ngăn chặn vấn đề đó nhanh chóng.

Kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty

Hiểu biết sâu sắc về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty là điều kiện tiên quyết để nhân viên hỗ trợ khách hàng hiệu quả. Nhân viên không chỉ cần hiểu rõ các tính năng cơ bản mà còn phải hiểu rõ những giá trị và cách sử dụng sản phẩm. Điều này giúp nhân viên dịch vụ khách hàng có thể trả lời câu hỏi một cách nhanh chóng và chính xác, đồng thời giúp người sử dụng tận dụng tối đa giá trị mà sản phẩm mang lại.

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian

Dịch vụ khách hàng là công việc đòi hỏi sự tương tác giữa nhân viên các phòng ban như bán hàng, kỹ thuật, chăm sóc khách hàng. Kỹ năng làm việc nhóm cho phép các thành viên tương tác, trao đổi thông tin một cách nhanh nhạy, từ đó giải quyết vấn đề hiệu quả và nhanh chóng.

Kỹ năng làm việc nhóm đem lại hiệu quả cao trong công việc dịch vụ khách hàng

Với vai trò là nhân viên chăm sóc khách hàng, kỹ năng quản lý thời gian là chìa khóa đem tới thành công. Khả năng quản lý thời gian giúp nhân viên xử lý các yêu cầu, vấn đề và chăm sóc khách hàng nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu mà không để họ phải chờ đợi lâu, cải thiện sự hài lòng.

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý

Với sự phát triển của công nghệ, nhiều doanh nghiệp, khách sạn, cửa hàng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) để theo dõi và lưu trữ thông tin khách hàng. Nhân viên cần thành thạo trong việc sử dụng các công cụ này để quản lý các yêu cầu và tương tác một cách hệ thống, hiệu quả. Đây là một kỹ năng không thể thiếu để nâng cao hiệu suất và tính chuyên nghiệp trong việc làm dịch vụ khách hàng.

6. Xu hướng phát triển và cơ hội nghề nghiệp cho việc làm dịch vụ khách hàng

Sự phát triển của nền kinh tế số, thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến đã tạo ra một lượng lớn nhu cầu về dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp. Việc làm dịch vụ khách hàng thay đổi theo những xu hướng mới của thị trường lao động.

Xu hướng làm việc từ xa, làm part time, remote ngày càng phổ biến, tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới. Nhiều ứng dụng quản lý khách hàng như CRM cũng được ứng dụng rộng rãi, đòi hỏi nhân viên cần nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ.

Việc làm dịch vụ khách hàng đem lại cơ hội nghề nghiệp cao

Đây là ngành mang lại tiềm năng phát triển trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng coi trọng trải nghiệm của người tiêu dùng. Môi trường làm việc năng động với thu nhập ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến là những yếu tố thu hút của việc làm dịch vụ khách hàng.

Việt Nam là nước có lượng khách du lịch quốc tế lớn, cùng với đó là các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thị trường việc làm. Bên cạnh những yêu cầu về kỹ năng chuyên môn, những chứng chỉ giúp ứng viên ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng như: Chứng chỉ dịch vụ khách hàng ( Customer Service - Chứng chỉ Quốc tế CBP), Customer Service Institute (CSI)... Chứng chỉ về ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Hàn, Nhật…

7. Những khó khăn trong ngành việc làm dịch vụ khách hàng

Ngành việc làm dịch vụ khách hàng có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển, đi kèm với đó là những thách thức, khó khăn như:

Áp lực từ khách hàng và yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ

Nhân viên dịch vụ khách hàng thường xuyên đối diện với áp lực lớn từ phía khách hàng, đặc biệt là khi xử lý các yêu cầu phức tạp hoặc các tình huống căng thẳng. Người tiêu dùng hiện nay kỳ vọng vào dịch vụ phải nhanh chóng, chuyên nghiệp và cung cấp giải pháp ngay lập tức. Nhân viên phải làm việc với cường độ cao và đôi khi phải tăng ca giải quyết vấn đề.

Nhân viên dịch vụ khách hàng phải chịu nhiều áp lực từ cả khách hàng và công ty

Biến động trong nhu cầu và thị trường

Trong các mùa cao điểm như dịp lễ tết hoặc các sự kiện đặc biệt, khối lượng công việc tăng hơn bình thường, gây áp lực lớn cho nhân viên. Đặc biệt, thị trường công nghệ phát triển, nhân viên dịch vụ khách hàng phải thường xuyên cập nhật kỹ năng để làm việc hiệu quả với các ứng dụng quản lý khách hàng bằng công nghệ, đồng thời vẫn phải có khả năng giao tiếp trong trường hợp không thể sử dụng công nghệ.

Đối phó với phản hồi tiêu cực và khiếu nại

Một phần không thể tránh khỏi trong ngành dịch vụ khách hàng là đối mặt với những phản hồi tiêu cực và khiếu nại. Việc thường xuyên xử lý phản hồi tiêu cực có thể dẫn đến stress và kiệt sức nếu nhân viên không thể giữ được bình tĩnh hay thiếu các kỹ năng cơ bản. Việc mất kiểm soát trong việc xử lý khiếu nại còn có thể ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của công ty.

Tóm lại, ngành việc làm dịch vụ khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ bền vững giữa doanh nghiệp và khách hàng. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ và mức thu nhập hấp dẫn, đây đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn cho nhiều người.