Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM
Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Vĩnh Long, 338 phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 13 Triệu
Chịu trách nhiệm chăm sóc, tư vấn và chốt đơn khách hàng trên các nền tảng online của công ty (Chủ yếu trên nền tảng Pancake).
Ghi nhận và báo cáo công việc vào các FIle dữ liệu, nhóm công việc của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên, kinh nghiệm ở vị trí tương đương 6 tháng - 1 năm trở lên
Quen thuộc với các thao tác cơ bản trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram ...
Sử dụng thành thạo kỹ năng văn phòng cơ bản
Thành thạo những kỹ năng bán hàng, có kỹ năng giao tiếp tốt và đàm phán thương lượng với khách hàng.
Kỹ năng chăm sóc, hỏi thăm khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm của công ty.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, thích ứng tốt với môi trường làm việc và chịu được áp lực cao trong công việc.
Thành thạo những kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc một cách hợp lý
Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu những đóng góp ý kiến của đồng nghiệp.
Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ, có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng
Luôn có mặt khi cấp trên yêu cầu trong thời gian làm việc.
Quen thuộc với các thao tác cơ bản trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram ...
Sử dụng thành thạo kỹ năng văn phòng cơ bản
Thành thạo những kỹ năng bán hàng, có kỹ năng giao tiếp tốt và đàm phán thương lượng với khách hàng.
Kỹ năng chăm sóc, hỏi thăm khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm của công ty.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, thích ứng tốt với môi trường làm việc và chịu được áp lực cao trong công việc.
Thành thạo những kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc một cách hợp lý
Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu những đóng góp ý kiến của đồng nghiệp.
Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ, có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng
Luôn có mặt khi cấp trên yêu cầu trong thời gian làm việc.
Tại CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ theo những quy định của pháp luật như BHXH, Lễ tết, thưởng tháng 13.
Có cơ hội được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Thu nhập: Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng = từ 7.000.000đ - 13.000.000đ/ tháng
Thời gian làm việc: chia ca trong khoảng từ 7h đến 23h
Làm việc Online theo ca linh hoạt sáng, chiều, tối (Full-time lẫn Part-time) và linh hoạt khung giờ
Địa chỉ công ty: Tầng 4 - Tòa nhà Vĩnh Long - Số 338 Phố Huế - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Có cơ hội được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Thu nhập: Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng = từ 7.000.000đ - 13.000.000đ/ tháng
Thời gian làm việc: chia ca trong khoảng từ 7h đến 23h
Làm việc Online theo ca linh hoạt sáng, chiều, tối (Full-time lẫn Part-time) và linh hoạt khung giờ
Địa chỉ công ty: Tầng 4 - Tòa nhà Vĩnh Long - Số 338 Phố Huế - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI