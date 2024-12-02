Tuyển Chăm sóc khách hàng Đại Lý Kinh Doanh Hai Phước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

• Độ tuổi: 20 - 30 • Ngoại hình dễ nhìn • Giao tiếp tốt, nhiệt tình • Thái độ chân thành, vui vẻ • Không yêu cầu kinh nghiệm Ưu Tiên: • Các bạn có yêu thích giao tiếp và phát triển bản thân • Môi trường năng động và sáng tạo • Thích nhiều hoạt động sinh hoạt kết nối

• Tư vấn và giới thiệu các dòng cà phê • Hướng dẫn khách hàng về các loại thức uống • Tạo trải nghiệm thân thiện cho khách • Hỗ trợ khách chọn lựa sản phẩm phù hợp

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI