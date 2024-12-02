Tuyển Chăm sóc khách hàng Đại Lý Kinh Doanh Hai Phước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Đại Lý Kinh Doanh Hai Phước
Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 600A Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
• Tư vấn và giới thiệu các dòng cà phê
• Hướng dẫn khách hàng về các loại thức uống
• Tạo trải nghiệm thân thiện cho khách
• Hỗ trợ khách chọn lựa sản phẩm phù hợp
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: 20 - 30
• Ngoại hình dễ nhìn
• Giao tiếp tốt, nhiệt tình
• Thái độ chân thành, vui vẻ
• Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu Tiên:
• Các bạn có yêu thích giao tiếp và phát triển bản thân
• Môi trường năng động và sáng tạo
• Thích nhiều hoạt động sinh hoạt kết nối
Ưu Tiên:
• Các bạn có yêu thích giao tiếp và phát triển bản thân
• Môi trường năng động và sáng tạo
• Thích nhiều hoạt động sinh hoạt kết nối
Tại Đại Lý Kinh Doanh Hai Phước Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập:
+ Full-time: 7 - 10 triệu/tháng
+ Part-time: 3 - 5 triệu/tháng
• Được đào tạo miễn phí
• Môi trường trẻ và năng động
• Cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Lý Kinh Doanh Hai Phước
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
