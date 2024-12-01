Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 140

- 142 đường số 2, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Đến 1 Triệu

- Gọi danh sách khách hàng đầu vào (danh sách có sẵn), dựa vào bảng tiêu chí tiến hành thu thập thông tin và xác thực chất lượng data, sau đó phân bổ cho bộ phận liên quan theo quy trình.
- Tiếp nhận thông tin khách hàng đầu vào từ các kênh, hỗ trợ giải đáp thắc mắc dịch vụ cho khách hàng.
- Ghi nhận đánh giá/phản hồi của KH về sản phẩm và dịch vụ
Tiếp nhận thêm:
- Check hồ sơ gia hạn brandname
- Tạo phiếu ghi thông báo thời hạn brandname

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên chuyên ngành các ngành Kinh tế
- Yêu thích làm việc với khách hàng, chăm sóc khách hàng
- Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, sáng tạo trong công việc
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có Laptop

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 1.000.000 / tháng
- Gian đoạn đầu: 2 tuần đầu cần có mặt đầy đủ trên công ty
- Sau khi thành thạo công việc: có thể làm việc tại nhà, lên công ty ít nhất 3 ngày/tuần
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, sáng tạo, chuyên nghiệp.
- Được đào tạo và hướng dẫn công việc cụ thể
- Được đóng dấu, xác nhận các hồ sơ chứng nhận thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 140 -142 Đường số 2, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM

