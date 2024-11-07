Tuyển Kỹ sư thủy lợi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI làm việc tại Phú Yên thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Phú Yên: TP Tuy Hoà

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thủy lợi Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

+Quản lý thiết bị máy móc và nhân sự thi công trên công trình.

+ Quản lý tổ đội hoặc nhà thầu phụ

+ Quản lý chất lượng, tiến độ và khối lượng công trình.

+ Biết học hỏi, chịu khó trong công việc.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Kỹ sư thuỷ lợi hoặc các ngành liên quan (Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên);

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty xây dựng

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 -16 triệu

Phụ cấp và các chế độ, quyền lợi thực hiện theo quy chế Công ty và quy định PL hiện hành.

Khi phỏng vấn sẽ trao đổi cụ thể hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin