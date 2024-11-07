Tuyển Kỹ sư thủy lợi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI làm việc tại Phú Yên thu nhập 10 - 16 Triệu

Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Kỹ sư thủy lợi

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Phú Yên: TP Tuy Hoà

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thủy lợi Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

+Quản lý thiết bị máy móc và nhân sự thi công trên công trình.
+ Quản lý tổ đội hoặc nhà thầu phụ
+ Quản lý chất lượng, tiến độ và khối lượng công trình.
+ Biết học hỏi, chịu khó trong công việc.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Kỹ sư thuỷ lợi hoặc các ngành liên quan (Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên);
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty xây dựng
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 -16 triệu
Phụ cấp và các chế độ, quyền lợi thực hiện theo quy chế Công ty và quy định PL hiện hành.
Khi phỏng vấn sẽ trao đổi cụ thể hơn.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 01 Hoa Cau, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

