Tuyển Kỹ sư thủy lợi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI làm việc tại Phú Yên thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thủy lợi Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Phú Yên: TP Tuy Hoà
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thủy lợi Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
+Quản lý thiết bị máy móc và nhân sự thi công trên công trình.
+ Quản lý tổ đội hoặc nhà thầu phụ
+ Quản lý chất lượng, tiến độ và khối lượng công trình.
+ Biết học hỏi, chịu khó trong công việc.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Kỹ sư thuỷ lợi hoặc các ngành liên quan (Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên);
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty xây dựng
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty xây dựng
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 10 -16 triệu
Phụ cấp và các chế độ, quyền lợi thực hiện theo quy chế Công ty và quy định PL hiện hành.
Khi phỏng vấn sẽ trao đổi cụ thể hơn.
Phụ cấp và các chế độ, quyền lợi thực hiện theo quy chế Công ty và quy định PL hiện hành.
Khi phỏng vấn sẽ trao đổi cụ thể hơn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI