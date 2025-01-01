Công việc Môi trường

Tất cả địa điểm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm TOTO Vietnam Co., Ltd
Tuyển Nhân viên môi trường TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
TOTO Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh
Tuyển Nhân viên môi trường Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hang Nam Vina
Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty TNHH Hang Nam Vina làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hang Nam Vina
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ASIA GREEN ENERGY
Tuyển Kỹ sư điện mặt trời CÔNG TY TNHH ASIA GREEN ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ASIA GREEN ENERGY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 27/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH R&B Food Supply Việt Nam – Chi nhánh Long An
Tuyển Nhân viên môi trường Công ty TNHH R&B Food Supply Việt Nam – Chi nhánh Long An làm việc tại Long An thu nhập 11 - 15 Triệu
Công ty TNHH R&B Food Supply Việt Nam – Chi nhánh Long An
Hạn nộp: 07/09/2025
Long An Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Hòa Bình Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Maybank Securities Limited
Tuyển Nhân viên môi trường Maybank Securities Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 240 - 630 USD
Maybank Securities Limited
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 240 - 630 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm HS Company Limited
Tuyển Kỹ sư môi trường HS Company Limited làm việc tại Long An thu nhập 500 - 1 USD
HS Company Limited
Hạn nộp: 29/08/2025
Long An Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên môi trường Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE
Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần coasia cm vina
Tuyển Nhân viên môi trường công ty cổ phần coasia cm vina làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần coasia cm vina
Hạn nộp: 10/08/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOÀN THÀNH SOLAR ENERGY
Tuyển Kỹ sư điện mặt trời CÔNG TY TNHH TOÀN THÀNH SOLAR ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TOÀN THÀNH SOLAR ENERGY
Hạn nộp: 09/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOÀN THÀNH SOLAR ENERGY
Tuyển Kỹ sư điện mặt trời CÔNG TY TNHH TOÀN THÀNH SOLAR ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TOÀN THÀNH SOLAR ENERGY
Hạn nộp: 09/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Reecom Group
Tuyển Kỹ sư điện mặt trời Công Ty Cổ Phần Reecom Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Reecom Group
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam)
Tuyển Kỹ sư năng lượng Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam)
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Phú Yên thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Hạn nộp: 14/06/2025
Phú Yên Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch vụ REEPRO
Tuyển Kỹ sư điện mặt trời Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch vụ REEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch vụ REEPRO
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kỹ sư điện mặt trời CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 05/06/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Kỹ sư môi trường Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Lixil Vietnam Corporation
Tuyển Nhân viên môi trường Lixil Vietnam Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Lixil Vietnam Corporation
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập 900 - 12 USD
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 30/04/2025
Hải Phòng Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 900 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Kỹ sư môi trường Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 19/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
Tuyển Nhân viên môi trường Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 800 USD
Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 24/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM
Trên 16 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty CP Xi măng Bạch Đằng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Xi măng Bạch Đằng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUYÊN THÁI BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUYÊN THÁI BÌNH
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 Phytopharma Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 Phytopharma Pro Company
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) Pro Company
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Sung shin A (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Sung shin A (Việt Nam)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Sacons làm việc tại Long An thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty cổ phần Sacons
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JACOBI CARBONS VIỆT NAM làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JACOBI CARBONS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tổng công ty xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu Tổng công ty xây dựng Hà Nội
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Welstory Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Welstory Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN LONG AN
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ BSE VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ BSE VIỆT NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH HI-M SOLUTEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH HI-M SOLUTEK VIỆT NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN BESTMIX làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BESTMIX
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Môi trường/ Xử lý chất thải ngày càng gia tăng tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM do nhận thức về môi trường được nâng cao. Với mức lương 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, công việc này đòi hỏi sự chỉn chu, nhiệt huyết cùng chuyên môn và kỹ thuật làm việc cao.

1. Nhu cầu việc làm ngành Môi trường/ Xử lý chất thải

Ngành Môi trường/Xử lý chất thải là lĩnh vực chuyên về các hoạt động bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm và quản lý xử lý chất thải. Các việc làm Môi trường bao gồm thu gom, phân loại, xử lý, tái chế chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải và khí thải, đồng thời đảm bảo các hoạt động này tuân thủ các quy định về bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sống.

Ngành Môi trường/Xử lý chất thải đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người và hệ sinh thái. Các chuyên gia trong ngành môi trường này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các công nghệ mới và bền vững để xử lý chất thải hiệu quả.

Với tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng dẫn đến nhu cầu tuyển dụng việc làm Môi trường/Xử lý chất thải đang ngày càng cao. Các công ty, tổ chức và chính phủ đều chú trọng đến việc xử lý chất thải và phát triển các giải pháp bảo vệ môi trường bền vững. Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong ngành này rất đa dạng, từ các vị trí chuyên môn đến các vị trí quản lý dự án hoặc tư vấn môi trường.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm môi trường đang ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Môi trường đang ngày càng tăng cao

2. Mức lương của việc làm ngành Môi trường / Xử lý chất thải

Mức lương việc làm Môi trường có sự chênh lệch tùy vào vị trí công việc, cấp bậc, kinh nghiệm và khu vực làm việc. Tuy nhiên, nhìn chung thu nhập trong lĩnh vực này khác hấp dẫn, dao động trong khoảng 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Các vị trí chuyên môn cao hoặc yêu cầu kỹ thuật đặc thù thường có mức lương cao hơn cũng đãi ngộ hấp dẫn hơn. Cụ thể:

Vị trí việc làm Môi trường

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên vệ sinh môi trường

5.000.000 - 10.000.000

Kỹ sư môi trường xử lý rác thải

7.000.000 - 10.000.000

Nhân viên tư vấn môi trường

8.000.000 - 15.000.000

Nhân viên quan trắc môi trường

15.000.000 - 20.000.000

3. Những việc làm ngành Môi trường / Xử lý chất thải phổ biến

Việc làm Môi trường và Xử lý chất thải hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự khá cao, đặc biệt trong bối cảnh môi trường đang trở thành một yếu tố quan trọng được xã hội và các doanh nghiệp chú trọng. Dưới đây là một số vị trí phổ biến đối với việc làm ngành Môi trường:

3.1. Nhân viên vệ sinh môi trường

Nhân viên vệ sinh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì không gian sống sạch sẽ và đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Họ thực hiện các công việc liên quan đến thu gom và xử lý rác thải, dọn dẹp công cộng, bảo vệ các khu vực công cộng khỏi ô nhiễm.

Với mong muốn tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, nhu cầu tuyển dụng nhân viên vệ sinh đang gia tăng, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, thành phố lớn và các khu du lịch. Công việc này đòi hỏi tính cẩn thận, tỉ mỉ và khả năng làm việc ngoài trời với cường độ cao.

Nhân viên vệ sinh môi trường thực hiện các công việc liên quan đến thu gom và xử lý rác thải, dọn dẹp công cộng
Nhân viên vệ sinh môi trường thực hiện các công việc liên quan đến thu gom và xử lý rác thải, dọn dẹp công cộng

3.2. Nhân viên tư vấn môi trường

Nhân viên tư vấn môi trường giúp các tổ chức, doanh nghiệp và chính phủ xây dựng các chiến lược bảo vệ môi trường phù hợp và đáp ứng yêu cầu pháp lý. Công việc này yêu cầu ứng viên có kiến thức sâu rộng về các quy định pháp luật, công nghệ xử lý chất thải và các giải pháp bảo vệ môi trường bền vững.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên tư vấn môi trường ngày càng cao, đặc biệt trong các ngành công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp, nơi yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường. Các chuyên gia tư vấn môi trường còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và tối ưu hóa các quy trình sản xuất.

3.3. Nhân viên quan trắc môi trường

Nhân viên quan trắc môi trường chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá chất lượng không khí, nước, đất và các yếu tố môi trường khác. Công việc này đòi hỏi sự chính xác và khả năng phân tích các dữ liệu môi trường để xác định mức độ ô nhiễm và các biện pháp khắc phục. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên quan trắc môi trường đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt ở các khu công nghiệp, các dự án xây dựng lớn và trong các hoạt động nghiên cứu, kiểm soát ô nhiễm.

Nhân viên quan trắc môi trường chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá chất lượng các yếu tố môi trường
Nhân viên quan trắc môi trường chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá chất lượng các yếu tố môi trường

3.4. Kỹ sư môi trường xử lý rác thải

Kỹ sư môi trường xử lý rác thải là người trực tiếp thiết kế, vận hành và cải tiến các hệ thống xử lý chất thải, bao gồm rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại. Họ đảm bảo rằng các hệ thống xử lý này hoạt động hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp lý về bảo vệ môi trường.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư môi trường trong lĩnh vực xử lý rác thải đang tăng lên mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh các thành phố, khu công nghiệp và các khu vực dân cư phải đối mặt với lượng rác thải ngày càng tăng.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm ngành Môi trường/Xử lý chất thải nhiều

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Môi trường / Xử lý chất thải đang tập trung tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, TP.HCMĐà Nẵng, nơi các vấn đề về ô nhiễm và bảo vệ môi trường ngày càng trở nên cấp bách.Theo số liệu thống kê từ các trang tuyển dụng, hiện nay đang có khoảng 350+ tin tuyển dụng trong ngành nghề này:

4.1. Việc làm ngành Môi trường / Xử lý chất thải tại Hà Nội

Nhu cầu tìm việc làm ở Hà Nội đang ngày càng chú trọng hơn vào vấn đề môi trường bởi thành phố này đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, rác thải đô thị và các chất thải công nghiệp ngày càng tăng cao.

Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng nhân viên ngành Môi trường và Xử lý chất thải tại Hà Nội ngày càng tăng với gần 80 tin tuyển dụng hàng tháng, đặc biệt trong các công ty, tổ chức và các cơ quan nhà nước thực hiện các dự án bảo vệ môi trường. Những việc làm Môi trường này bao gồm từ quản lý chất thải, quan trắc môi trường đến tư vấn và nghiên cứu môi trường.

4.2. Việc làm ngành Môi trường / Xử lý chất thải tại TP.HCM

Tìm kiếm việc làm TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ. Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, TP.HCM phải đối mặt với vấn đề xử lý chất thải rắn, nước thải và ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên ngành Môi trường và Xử lý chất thải tại TP.HCM vì thế rất lớn, với hơn 100 vị trí việc làm được tuyển dụng hàng tháng, đặc biệt là trong các công ty cung cấp dịch vụ môi trường, các dự án xử lý rác thải và cải thiện chất lượng không khí. Các chuyên gia trong ngành này giúp doanh nghiệp và chính quyền thành phố giải quyết các vấn đề môi trường.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên ngành Môi trường và Xử lý chất thải tại TP.HCM luôn rất lớn
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên ngành Môi trường và Xử lý chất thải tại TP.HCM luôn rất lớn

4.3. Việc làm Môi trường / Xử lý chất thải tại Đà Nẵng

Nhu cầu tuyển dụng tại Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch, thương mại và công nghiệp. Với sự gia tăng dân số và các hoạt động kinh tế, thành phố này cũng phải đối mặt với những vấn đề ô nhiễm môi trường, từ chất thải rắn đến nước thải từ các khu công nghiệp và khu dân cư.

Vì thế, nhu cầu tuyển dụng nhân viên ngành Môi trường và Xử lý chất thải tại Đà Nẵng đang tăng lên, đặc biệt là ở các công ty xử lý chất thải và các dự án bảo vệ môi trường trong ngành du lịch và phát triển đô thị bền vững với gần 10 vị trí tuyển dụng mỗi tháng tại các doanh nghiệp lớn.

5. Yêu cầu đối với việc làm ngành Môi trường / Xử lý chất thải

Ngành Môi trường/ Xử lý chất thải là một lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn vững vàng và khả năng ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề môi trường một cách hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu công việc trong ngành này, các ứng viên thường được đòi hỏi sở hữu một số phẩm chất như sau:

  • Trình độ học vấn và chuyên môn: Ứng viên cần có bằng cử nhân trở lên trong các lĩnh vực như Khoa học Môi trường, công nghệ Môi trường, kỹ thuật Môi trường, hóa học, hoặc các ngành liên quan. Một số vị trí yêu cầu trình độ cao hơn như Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.

  • Hiểu biết về quy định và luật pháp môi trường: Ứng viên cần nắm vững các quy định và luật pháp về bảo vệ môi trường để áp dụng vào công việc, giúp đảm bảo tuân thủ pháp lý và xử lý các vấn đề môi trường hiệu quả.

  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Ngành này yêu cầu ứng viên có khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề môi trường phức tạp và đề xuất các giải pháp hiệu quả, đặc biệt khi xử lý các vấn đề ô nhiễm hoặc khi đưa ra các phương án tối ưu trong việc quản lý và xử lý chất thải.

  • Kỹ năng sử dụng công nghệ và thiết bị chuyên ngành: Các công cụ như phần mềm phân tích dữ liệu, các thiết bị giám sát chất lượng không khí và nước, hoặc các công nghệ xử lý nước thải và rác thải đều là yếu tố quan trọng trong công việc.

Một trong những yêu cầu cơ bản đối với việc làm môi trường là sự hiểu biết về quy định và luật pháp
Một trong những yêu cầu cơ bản đối với việc làm Môi trường là sự hiểu biết về quy định và luật pháp

Trong bối cảnh các vấn đề môi trường ngày càng trở nên cấp bách và nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường ngày càng cao, nhu cầu tuyển dụng nhân viên ngành Môi trường/ Xử lý chất thải từ đó cũng gia tăng mạnh mẽ tại nhiều doanh nghiệp và tổ chức. Vị trí này đảm nhận nhiệm vụ quản lý, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, tham gia vào các dự án nghiên cứu và tư vấn giải pháp bền vững cho các doanh nghiệp.