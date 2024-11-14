Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Full-time , Part-time tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Phát Triển Nắng Xanh
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty TNHH Phát Triển Nắng Xanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nắng Xanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Làm Việc Online, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên tập nội dung Website, Blog, Forum, Google+, Facebook…
Đăng bài viết Website, Blog, Forum, Google+, Facebook…
Quản trị Website, Forum, Fanpage…
Sử dụng các công cụ Google Analytics, Webmaster và một số công cụ khác liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thực tập content: Ưu tiên các bạn nữ chuyên ngành báo chí, truyền thông, văn học hoặc có khả năng viết lách.
Thực tập SEO: các bạn học chuyên ngành công nghệ thông tin.
Không yêu cầu kinh nghiệm. Công ty sẽ đào tạo trong quá trình làm việc.
Công việc chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nắng Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng : hưởng lương theo năng lực
Được đào tạo các kỹ năng phục vụ cho nhu cầu công việc và thực tập.
Phát triển các kỹ năng mềm: quản lý thời gian, hiệu suất làm việc, giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập, tính kiên nhẫn.
Hưởng lương theo năng lực.
Được trải nghiệm nhiều lĩnh vực và các kiến thức chuyên sâu
Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ liên quan tới các lĩnh vực Digital Marketing,
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty
Hỗ trợ sinh viên thực tập online tại nhà (có hỗ trợ tài liệu làm báo cáo thực tập – hướng dẫn làm việc online tại nhà)
Địa chỉ văn phòng khi cần ký xác nhận thực tập: 104/80/60 Đường HT 45, Khu phố 1, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Phát Triển Nắng Xanh.
Địa chỉ: 12 Lê Đức Thọ, Phường 16, Gò Vấp.
Chi nhánh: 243 Huỳnh Văn Bánh, P.12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Việt Nam
Mã số thuế: 0312358859.
Website: thietkewebchuanseo.com
Tự hào là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực thiết kế web chuẩn seo. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng như tư vấn xây dựng nhận diện thương hiệu, graphic design, thiết kế logo, SEO Content, viết bài, biên tập nội dung, Content Marketing, PR – Quảng cáo, Google Adword, SEO Youtub, PPC…
Mỗi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đều đảm bảo mang lại những giá trị cao nhất, thỏa mãn mọi yêu cầu mà quý khách hàng mong muốn. Với nền tảng hơn 10 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ IT, Web, SEO, Copywriter, Marketing chuyên nghiệp, đầy đặn kinh nghiệm, Công Ty TNHH Phát Triển Nắng Xanh sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho hầu hết các doanh nghiệp đang hướng đến xu hướng kinh doanh online trên cả nước.
Không chỉ giúp doanh nghiệp tạo dựng mối quan hệ tiềm năng với khách hàng mà còn tạo dựng uy tín trên Internet thông qua website của mình.
(Thông tin chi tiết công ty góc phải màn hình)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nắng Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phát Triển Nắng Xanh

Công Ty TNHH Phát Triển Nắng Xanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 12 Lê Đức Thọ, Phường 16, Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

