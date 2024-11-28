Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Long An

Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Long An

Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- A10

- 11, Đường 1, Khu xưởng Kizuna 2, Lô B4

- 3

- 7

- 8, KCN Tân Kim, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch thực hiện – quản lý nội dung truyền thông trên các kênh online:
Phát triển nội dung, câu chuyện truyền thông, thông điệp sản phẩm dựa trên ý tưởng truyền thông chiến lược từ nhãn hàng, công ty. Truyền tải nội dung thông qua các công cụ online như website, PR online, social,…
Kết hợp với các bộ phận liên quan sáng tạo các hoạt động thu hút, các ứng dụng, tính năng mới… nhằm tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ, thu hút khách hàng quan tâm đến thương hiệu, kết nối sản phẩm.
Thực hiện các bài PR, viết lời quảng cáo đăng tải trên website công ty, báo online với các đề tài đang được tìm kiếm nhiều nhất. Hệ thống và chuẩn hóa nội dung bài viết theo chuẩn SEO.
Phát triển nội dung & hình ảnh thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng truyền thông xã hội và kênh tuyển dụng trực tuyến nhằm thu hút ứng viên chất lượng & tiềm năng.
Theo dõi, quản lý các chiến dịch marketing:
Là đầu mối kết nối, tổng hợp toàn bộ các hoạt động trong một chiếndịch truyền thông online, giữa nội bộ phòng HCNS, các phòng ban bên trong và các đối tác bên ngoài nhằm đảm bảo tính xuyên suốt – thống nhất và hiệu quả cho toàn chiến dịch.
Tổ chức các sự kiện và hoạt động tương tác gồm gặp gỡ với sinh viên, ứng viên, hội thảo, và các chương trình tương tác khác.
Theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả chiến dịch theo từng giai đoạn, sử dụng các công cụ phản hồi và phân tích dữ liệu để đề xuất các cải tiến và điều chỉnh định hướng.
Công việc khác:
Thực hiện các công việc do cấp trên giao
Thực hiện các báo cáo hoạt động và báo cáo hiệu quả công việc theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp và chuyên ngành: Cử nhân trở lên chuyên ngành truyền thông, ecommerce, marketing hay báo chí – truyền thông.
Tiếng Anh trung cấp (giao tiếp, đọc & dịch cơ bản).
Biết quản lý và kiểm soát công việc hiệu quả mà không cần giám sát chặt chẽ.
Biết quản lý và kiểm soát công việc hiệu quả mà không cần giám sát chặt chẽ

Tại Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp trang thiết bị để phục vụ công việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Nghỉ phép, lễ tết theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Tham gia các hoạt động liên hoan, sự kiện, teambuilding công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: A10-A11, KCN Tân Kim, Cần Giuộc, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

