Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 22 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng

- Tham gia xây dựng và quản lý kênh thông tin nhằm giúp khách hàng có được nội dung mình cần một cách nhanh chóng và chính xác nhất

- Thu nhận và quản lý khiếu nại, các vấn đề cần giải quyết của khách hàng và cung cấp thông tin tới các bộ phận phù hợp để xử lý khiếu nại đó

- Theo dõi và liên tục cập nhật các chính sách về dịch vụ của Tập đoàn

- Chủ động liên hệ với khách hàng các dịp lễ Tết, quà tặng, thông báo ưu đãi trong các dịp đặc biệt và gửi ưu đãi cho họ

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.