Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Dĩ An

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Sử dụng thành thạo phần mềm Auto Cad, SketchUp tạo dựng layout mặt bằng 2D, mô hình 3D cho các không gian kiến trúc, kệ nội ngoại thất theo yêu cầu. Sử dụng cơ bản bộ thiết kế Adobe (Illustrator, Photoshop), Auto Cad,... Cập nhật xu hướng thiết kế mới nhất, nghiên cứu thị trường để đưa ra ý tưởng sáng tạo cho các phối cảnh 3D. Tham gia vào các dự án thiết kế quầy kệ, cửa hàng, gian hàng triển lãm cho công ty. Hỗ trợ các bộ phân khác trong công ty khi có yêu cầu liên quan đến thiết kế 3D. Làm việc với các đơn vị thi công, phòng kinh doanh để hoàn thiện bản vẽ, mặt bằng cửa hàng. Đi công tác thực tế cửa hàng để lên ý tưởng thiết kế. Biết sử dụng các phần mềm 3D là một lợi thế.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành như Marketing, Thiết kế, các chuyên ngành khác có liên quan. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong mảng thiết kế nội thất Thành thạo các công cụ thiết kế 2D, 3D. Chịu khó, có thể đi công tác.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng theo năng lực. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật,... Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn Lộ trình thăng tiến trong công việc Khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

