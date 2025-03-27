Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 9 Lý Văn Phức, Phường Tân Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Mở rộng thị trường tại khu vực được giao

- Mở mới, chào hàng các đại lýmới tại khu vực được chỉ định

- Chịu trách nhiệm về doanh số tại khu vực được phân công quản lý

- Theo dõi và kiểm soát công nợ của khách hàng,hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ

- Lập kế hoạch và báo cáodoanh số bán hàng theo tuần/tháng/quý/năm…

- Công việc trao đổi thêm và cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 20 - 30 tuổi

- Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên

- Sử dụng vi tính thành thạo – MS. Office

- Có xe máy, smartphone, laptop (nếu có)

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Chịu khó, siêng năng, trung thực, có tinh thần học hỏi, có kỹ năng thuyết phục &bán hàng

- Khảnăng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu được áp lực cao và chấp nhận đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PHAN THỊ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + Hoa hồng (Thu nhập từ 10.000.000đ trở lên)

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Nhà nước.

- Được hưởng lương tháng 13 và chế độ phúc lợi tốt.

- Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

- Đào tạo sản phẩm, kỹ năng trước khi đi thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PHAN THỊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin