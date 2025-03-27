Tuyển Lập trình viên Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận và xử lý kịp thời các yêu cầu hỗ trợ người dùng các lỗi liên quan đến máy tính, mạng máy tính, phần mềm, các thiết bị ngoại vi (UPS, máy in, photocopy, máy Scan, máy chiếu, thiết bị phòng họp...)

Cài đặt máy tính cấp cho nhân viên mới (Hệ điều hành, email, máy in, scan, software thông dụng...)

Quản lý và cấp phát máy móc thiết bị: PC, Laptop, máy in, scan, chuột, phím…

Hỗ trợ họp trực tuyến video conference, Zoom, Webex, Teams...

Hỗ trợ người dùng kết nối mạng LAN/Wifi/Internet.

Hướng dẫn và hỗ trợ người dùng các vấn đề CNTT.

Tham gia viết các tài liệu hệ thống, quy trình, sơ đồ mạng…

Hỗ trợ quản lý mạng nội bộ, Internet trong công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan Công nghệ thông tin.

Có kiến thức tốt về các hệ điều hành Windows, Mac OS, LAN/WAN, thiết bị máy móc văn phòng.

Có kiến thức về phân cứng, phần mềm, thiết bị văn phòng, mạng máy tính.

Có các chứng chỉ MCSA hoặc CCNA là một lợi thế.

Có khả năng đọc hiểu, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu chuyên ngành.

Trung thực, siêng năng, năng động, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Thưởng Lương tháng 13/ tháng 14;

Các chế độ Bảo hiểm của công ty;

Phúc lợi: Ngày thành lập Công ty, Lễ 30/4- 01/5; Tết Dương lịch, Âm lịch, Sinh nhật, Ngày 8/3, Ngày 20/10,… (Phúc lợi từ Công ty và Công đoàn)

Du lịch;

Môi trường làm việc mát mẻ;

Đồng nghiệp thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;

Cơ hội phát triển bản thân và tự do đóng góp ý kiến để phát triển công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

