Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHIỆT THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHIỆT THÀNH
- Hà Nội: Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
+ Tạo ra các thông điệp thu hút, hấp dẫn và truyền tải đúng thông điệp thương hiệu đến khách hàng mục tiêu
+ Lên kịch bản, check duyệt video reel facebook, tiktok
+ Viết bài đăng cho các kênh truyền thông của KOL
+ Xây dựng các kịch bản quay, kịch bản livestream
+ Lên kế hoạch xây dựng thương hiệu cho kênh
+ Phối hợp cùng các phòng ban khác (Marketing, Video Editor) để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.
+ Đo lường hiệu quả và báo cáo công việc với quản lý trực tiếp.
+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm (không có sẽ được training bài bản từ đầu)
- Chủ động trong công việc, trung thực, chăm chỉ, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có tinh thần đồng đội và trách nhiệm cao trong công việc.
- Có laptop
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHIỆT THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, lên chính thức sau 2-3 tháng học việc với mức lương 11.000.000-15.000.000 VNĐ
Tham gia các hoạt động du lịch, team building 2 lần/năm
Quà sinh nhật (bánh sinh nhật + 500k tiền mặt), cưới 1.000.000đ, ốm đau 500k + giỏ hoa quả 500k, party cuối năm cùng các chương trình team building khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHIỆT THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
