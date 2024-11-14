Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHIỆT THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

+ Tạo ra các thông điệp thu hút, hấp dẫn và truyền tải đúng thông điệp thương hiệu đến khách hàng mục tiêu

+ Lên kịch bản, check duyệt video reel facebook, tiktok

+ Viết bài đăng cho các kênh truyền thông của KOL

+ Xây dựng các kịch bản quay, kịch bản livestream

+ Lên kế hoạch xây dựng thương hiệu cho kênh

+ Phối hợp cùng các phòng ban khác (Marketing, Video Editor) để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.

+ Đo lường hiệu quả và báo cáo công việc với quản lý trực tiếp.

+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tới từ các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành marketing, truyền thông, báo chí,... hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm (không có sẽ được training bài bản từ đầu)

- Chủ động trong công việc, trung thực, chăm chỉ, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có tinh thần đồng đội và trách nhiệm cao trong công việc.

- Có laptop

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHIỆT THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, lên chính thức sau 2-3 tháng học việc với mức lương 11.000.000-15.000.000 VNĐ

Tham gia các hoạt động du lịch, team building 2 lần/năm

Quà sinh nhật (bánh sinh nhật + 500k tiền mặt), cưới 1.000.000đ, ốm đau 500k + giỏ hoa quả 500k, party cuối năm cùng các chương trình team building khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHIỆT THÀNH

