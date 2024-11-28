Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Sáng tạo nội dung trên website, fanpage;
- Làm việc theo yêu cầu của trưởng nhóm
-Leader trực tiếp hướng dẫn công việc
-Tham gia, tổ chức sự kiện của công ty
- Công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm viết content facebook/tiktok
- Có laptop cá nhân
- Ưu tiên bạn nào có tư duy hình ảnh, có thể thiết kế đơn giản trên canva.
- Có thể làm việc nhóm, thích nghi với công việc tốt, muốn gắn bó lâu dài với công ty.
- Bảo mật thông tin CTY và KH trong quá trình thực tập.
- Nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.
- Đam mê học hỏi, luôn cầu thị và cầu tiến, có mục tiêu sự nghiệp rõ ràng .

Tại Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín) Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ chi phí, số liệu, con dấu khi thực tập
Đánh giá trở thành nhân viên chính thức sau 2-3 tháng
Được tự do sáng tạo theo phong cách cá nhân
Tham gia các hoạt động, sự kiện do công ty tổ chức
Được hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tạo điều kiện phát huy năng lực bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)

Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất