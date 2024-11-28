Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Sáng tạo nội dung trên website, fanpage;

- Làm việc theo yêu cầu của trưởng nhóm

-Leader trực tiếp hướng dẫn công việc

-Tham gia, tổ chức sự kiện của công ty

- Công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm viết content facebook/tiktok

- Có laptop cá nhân

- Ưu tiên bạn nào có tư duy hình ảnh, có thể thiết kế đơn giản trên canva.

- Có thể làm việc nhóm, thích nghi với công việc tốt, muốn gắn bó lâu dài với công ty.

- Bảo mật thông tin CTY và KH trong quá trình thực tập.

- Nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.

- Đam mê học hỏi, luôn cầu thị và cầu tiến, có mục tiêu sự nghiệp rõ ràng .

Tại Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín) Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ chi phí, số liệu, con dấu khi thực tập

Đánh giá trở thành nhân viên chính thức sau 2-3 tháng

Được tự do sáng tạo theo phong cách cá nhân

Tham gia các hoạt động, sự kiện do công ty tổ chức

Được hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tạo điều kiện phát huy năng lực bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)

