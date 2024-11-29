Tuyển Content Marketing Công ty TNHH DLEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH DLEE
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty TNHH DLEE

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty TNHH DLEE

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

-Quản lý các trang mạng xã hội của công ty.
-Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Shopee
-Lên kế hoạch content chi tiết cho các kênh truyền thông của công ty và biên tập nội dung chăm sóc Fanpage FB, Email marketing, Zalo OA.
-Lên content cho các sản phẩm thời trang của công ty.
-Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing
-Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có
-Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop hoặc các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế Khả năng vi tính & internet tốt.
-Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm: xây dựng content sản phẩm, sáng tạo content video, content viral trên social...
-Có kiến thức marketing căn bản và phân tích thị trường
-Am hiểu về các mạng xã hội & thương mại điện tử.
-Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm
-Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu...

Tại Công ty TNHH DLEE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9-12 triệu + Thưởng hàng tháng
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại.
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo quy chế của công ty.,...
Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo quy chế của công ty.
Môi trường làm việc trẻ năng động, ưa thử thách và đổi mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DLEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DLEE

Công ty TNHH DLEE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 34 Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội

