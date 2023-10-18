Giới thiệu Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Thành lập vào năm 2018, Selex Motors là một startup tiên phong trong lĩnh vực xe điện thông minh ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Mục đích của chúng tôi là phát triển các phương tiện điện thông minh và đưa năng lượng xanh vào giao thông để giúp xây dựng một tương lai Việt Nam bền vững. Hiện tại chúng tôi đang phát triển các mẫu xe máy điện thế hệ mới và các giải pháp về pin với mục tiêu thúc đẩy sự phổ cập của xe máy điện trong tương lai gần. Chúng tôi tập trung sâu vào nghiên cứu, phát triển để làm chủ các năng lực và công nghệ lõi, làm nền tảng để cạnh tranh và phát triển lâu dài. Tầm nhìn của chúng tôi là sẽ xây dựng Selex Motors trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam và tầm cỡ quốc tế.

Selex Motors là 1 tập thể có trình độ cao, có kinh nghiệm học tập và làm việc từ nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Isarel, Nhật, Hàn Quốc, Đài loan... và từ nhiều tập đoàn lớn như Nissan, Ford, GM, PROTON, SYM, Viettel ... Chúng tôi cùng chia sẻ khát vọng xây dựng 1 công ty công nghệ sâu, phát triển bền vững, lâu dài có khả năng cạnh tranh với thế giới. Chúng tôi dũng cảm từ bỏ những lợi ích ngắn hạn và thoát khỏi vùng thoải mái, dẫn thân đón nhận thách thức để kiến tạo những giá trị lớn lao cho cộng đồng và Đất nước.

Tại Selex Motors, chúng tôi luôn tìm kiếm các bạn trẻ tài năng, tâm huyết và có ý chí. Với chúng tôi các bạn sẽ có cơ hội được rèn giũa và trưởng thành nhanh chóng qua những việc khó và ý nghĩa. Các bạn sẽ được tham gia những dự án phát triển sản phẩm công nghệ tiên tiến, dưới sự dẫn dắt của các kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Ở Selex Motors, các bạn được khuyến khích dẫn thân, làm những việc không thể và trưởng thành qua thất bại. Chúng tôi cũng có các chương trình đào tạo toàn diện, cả về chuyên môn lẫn kỹ năng mềm, để các thành viên có thể phát huy được bản thân tốt nhất trong các môi trường thử thách.

Hiện chúng tôi đang phát triển nhanh và tuyển dụng nhiều vị trí ở nhiều lĩnh vực.