Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

banner-company

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Quận Cầu Giấy, Hà Nội
25 - 99 Nhân viên
https://www.selex.vn/
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Thành lập vào năm 2018, Selex Motors là một startup tiên phong trong lĩnh vực xe điện thông minh ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Mục đích của chúng tôi là phát triển các phương tiện điện thông minh và đưa năng lượng xanh vào giao thông để giúp xây dựng một tương lai Việt Nam bền vững. Hiện tại chúng tôi đang phát triển các mẫu xe máy điện thế hệ mới và các giải pháp về pin với mục tiêu thúc đẩy sự phổ cập của xe máy điện trong tương lai gần. Chúng tôi tập trung sâu vào nghiên cứu, phát triển để làm chủ các năng lực và công nghệ lõi, làm nền tảng để cạnh tranh và phát triển lâu dài. Tầm nhìn của chúng tôi là sẽ xây dựng Selex Motors trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam và tầm cỡ quốc tế.

Selex Motors là 1 tập thể có trình độ cao, có kinh nghiệm học tập và làm việc từ nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Isarel, Nhật, Hàn Quốc, Đài loan... và từ nhiều tập đoàn lớn như Nissan, Ford, GM, PROTON, SYM, Viettel ... Chúng tôi cùng chia sẻ khát vọng xây dựng 1 công ty công nghệ sâu, phát triển bền vững, lâu dài có khả năng cạnh tranh với thế giới. Chúng tôi dũng cảm từ bỏ những lợi ích ngắn hạn và thoát khỏi vùng thoải mái, dẫn thân đón nhận thách thức để kiến tạo những giá trị lớn lao cho cộng đồng và Đất nước.

Tại Selex Motors, chúng tôi luôn tìm kiếm các bạn trẻ tài năng, tâm huyết và có ý chí. Với chúng tôi các bạn sẽ có cơ hội được rèn giũa và trưởng thành nhanh chóng qua những việc khó và ý nghĩa. Các bạn sẽ được tham gia những dự án phát triển sản phẩm công nghệ tiên tiến, dưới sự dẫn dắt của các kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Ở Selex Motors, các bạn được khuyến khích dẫn thân, làm những việc không thể và trưởng thành qua thất bại. Chúng tôi cũng có các chương trình đào tạo toàn diện, cả về chuyên môn lẫn kỹ năng mềm, để các thành viên có thể phát huy được bản thân tốt nhất trong các môi trường thử thách.

Hiện chúng tôi đang phát triển nhanh và tuyển dụng nhiều vị trí ở nhiều lĩnh vực.

Tin tuyển dụng Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Hạn nộp: 06/10/2025

Hà Nội 1 - 15 USD Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Hạn nộp: 31/10/2025

Hồ Chí Minh Hà Nội 9 - 13 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 4 - 4 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 56, Ngõ 18 Mạc Thái Tổ - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-phuong-tien-dien-thong-minh-selex-ntd142790
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hòa Bình thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam
Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 65 Triệu Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji
Tới 65 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty Cổ phần GEM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 USD CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC
Tới 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Developer Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Appota
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm