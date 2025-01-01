Công việc Content marketing

Nhu cầu tuyển dụng và tìm việc làm content marketing đang bùng nổ tại nhiều tỉnh thành, với thu nhập hấp dẫn từ 7.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Triển vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực này rất rộng mở khi doanh nghiệp ngày càng đầu tư vào content marketing để tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm content marketing

Content marketing là công việc sáng tạo nội dung giúp các thương hiệu xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng, từ đó thúc đẩy hành vi mua hàng. Với sự gia tăng mạnh mẽ trong tiêu thụ nội dung kỹ thuật số và sự phát triển vượt bậc của các nền tảng như mạng xã hội và thương mại điện tử, các công ty đang tìm kiếm những ứng viên có khả năng sáng tạo và chiến lược hiệu quả để kết nối với đối tượng mục tiêu.

Theo thống kê, 90% nhà tiếp thị hiện nay đã tích hợp content marketing vào chiến lược phát triển của mình, chứng tỏ vai trò then chốt của lĩnh vực này trong chiến dịch marketing tổng thể. Hiện nay, doanh nghiệp không chỉ tuyển dụng nhân viên để tạo ra nội dung hấp dẫn mà còn cần những người có khả năng phân tích, tối ưu hóa và đo lường hiệu quả chiến dịch.

Sự tăng trưởng này đã tạo ra một môi trường tuyển dụng việc làm content marketing sôi động, đặc biệt khi 74% công ty nhận thấy rằng content marketing giúp tăng lead (khách hàng tiềm năng) và thu hút khách hàng tiềm năng.

Với xu hướng chuyển đổi số và sự ứng dụng của công nghệ như trí tuệ nhân tạo và học máy (machine learning), cơ hội việc làm content marketing không chỉ giới hạn ở việc tạo nội dung mà còn mở rộng ra những lĩnh vực liên quan như phân tích dữ liệu, tối ưu hóa quy trình sáng tạo và quản lý chiến lược nội dung.

Việc làm content marketing ngày càng được coi trọng

Do đó, nghề content marketing không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn có triển vọng phát triển nghề nghiệp lâu dài, trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn cho những ai đam mê sáng tạo và có năng lực trong việc xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm content marketing

Theo Job3s, Mức thu nhập của việc làm content marketing có sự thay đổi rõ rệt dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng và quy mô công ty. Thu nhập trung bình của một nhân viên content marketing dao động từ 7.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Mức lương sẽ thay đổi tùy theo từng cấp bậc công việc, từ thực tập sinh cho đến giám đốc content marketing và cũng chịu ảnh hưởng của vị trí địa lý cũng như lĩnh vực ngành marketing hoạt động của doanh nghiệp.

Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương tham khảo cho các vị trí việc làm content marketing phổ biến:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh content marketing 4.000.000 - 6.000.000 Social Media Specialist 12.000.000 - 20.000.000 Content Writer 10.000.000 - 15.000.000 Content Strategist 15.000.000 - 30.000.000 Leader Content 20.000.000 - 50.000.000

Mức lương cao hơn thường được áp dụng tại các công ty lớn, công ty nước ngoài hoặc đa quốc gia. Để đạt được mức lương cao trong lĩnh vực này, nhân viên content marketing cần có kỹ năng chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc phong phú và khả năng sáng tạo nội dung chất lượng, thu hút được nhiều người theo dõi.

Mức lương việc làm content marketing có sự chênh lệch rõ rệt giữa các vị trí

3. Mô tả công việc cho việc làm content marketing

Công việc của content marketing bao gồm nhiều nhiệm vụ nhằm xây dựng và triển khai chiến lược nội dung để thu hút và giữ chân khách hàng. Một Content Marketer cần có khả năng xây dựng nội dung đa dạng trên nhiều kênh truyền thông khác nhau như website, blog, nền tảng xã hội, đồng thời theo dõi và đánh giá hiệu quả của chiến dịch.

Lên kế hoạch và phát triển nội dung: Xây dựng chiến lược nội dung tổng thể cho những kênh truyền thông như website, blog, fanpage và nền tảng mạng xã hội, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong việc thu hút khách hàng tiềm năng. Đồng thời, phát triển nội dung cho những kênh chưa được khai thác nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận.

Sản xuất và biên tập nội dung: Sáng tạo và biên tập bài viết, kịch bản video, nội dung PR theo yêu cầu. Đảm bảo nội dung chuẩn SEO, hấp dẫn và dễ tiếp cận với đối tượng mục tiêu. Cùng với đó, vị trí công việc này cần phối hợp với đội ngũ thiết kế để tạo ra nội dung chất lượng về cả hình ảnh và văn bản.

Đo lường và phân tích hiệu quả nội dung: Theo dõi, đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của chiến dịch nội dung. Nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hóa nội dung, tăng tương tác và cải thiện hiệu quả chiến lược marketing. Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ là mô tả công việc content marketing chung và có thể thay đổi tùy theo lĩnh vực hoạt động của từng công ty.

Việc làm content marketing góp phần xây dựng thương hiệu và thúc đẩy doanh số

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm content marketing

Ngành content marketing mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng, phù hợp với kỹ năng và sự sáng tạo của từng ứng viên. Đồng thời, tùy vào cấp bậc và yêu cầu công việc, vị trí này đòi hỏi những kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau. Dưới đây là một số vị trí việc làm content marketing phổ biến mà các doanh nghiệp hiện nay đang tìm kiếm.

4.1. Thực tập sinh content marketing

Vị trí thực tập sinh content marketing là cơ hội lý tưởng cho những người mới bắt đầu, giúp ứng viên có thể học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường làm việc thực tế. Thực tập sinh sẽ được hỗ trợ, đào tạo thêm trong việc nghiên cứu thị trường, viết nội dung, tối ưu hóa SEO và tham gia chiến lược truyền thông.

Mặc dù không yêu cầu kinh nghiệm sâu rộng nhưng nhà tuyển dụng cũng muốn tìm kiếm những ứng viên cần có đam mê với nghề và khả năng sáng tạo trong công việc.

4.2. Content Writer

Content writer là một trong những vị trí cơ bản và phổ biến nhất trong ngành marketing nội dung. Người làm công việc này chịu trách nhiệm viết bài blog, bài PR, bài giới thiệu sản phẩm và nội dung cho website, email marketing hay những chiến dịch quảng cáo.

Ngoài kỹ năng viết tốt, một content writer cũng cần có khả năng nghiên cứu sâu để đảm bảo bài viết có chất lượng cao và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

4.3. Content Strategist

Content strategist là người lên kế hoạch và định hướng chiến lược nội dung cho doanh nghiệp. Công việc này đòi hỏi khả năng phân tích thị trường, nghiên cứu đối tượng khách hàng và thiết lập chiến lược nội dung dài hạn.

Hơn nữa, content strategist không chỉ tạo ra nội dung mà còn phải đảm bảo nội dung đó mang lại giá trị thực tiễn cho chiến dịch marketing, từ đó thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu.

4.4. Leader Content

Leader content hay Trưởng nhóm content là người quản lý và điều phối hoạt động sản xuất nội dung trong đội ngũ. Ngoài kỹ năng chuyên môn về content, vị trí này yêu cầu khả năng lãnh đạo, giám sát tiến độ công việc và đảm bảo chiến lược nội dung được triển khai đúng kế hoạch.

Trưởng nhóm content cần có cái nhìn toàn diện về ngành nghề, khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và đảm bảo tính sáng tạo trong công việc của đội ngũ nhân sự đang quản lý.

4.5. Social Media Specialist

Social media specialist chuyên về quản lý và tối ưu hóa nội dung trên những nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter… Công việc này yêu cầu hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động của nền tảng mạng xã hội, đồng thời có khả năng sáng tạo và điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp với xu hướng và đối tượng khách hàng.

Bên cạnh đó, social media specialist đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng và tương tác với khách hàng qua kênh truyền thông xã hội.

Các vị trí việc làm content marketing đều đòi hỏi sự sáng tạo

5. Khu vực tuyển dụng việc làm content marketing

Với sự tập trung số lượng lớn doanh nghiệp công nghệ, thương mại điện tử và marketing số, Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng,... hiện đang dẫn đầu trên thị trường việc làm content marketing. Đồng thời đây cũng là những khu vực lý tưởng để ứng viên phát triển sự nghiệp lâu dài.

5.1. Tuyển dụng việc làm content marketing tại Hà Nội

Hà Nội hiện là một trong những trung tâm lớn nhất về marketing và truyền thông tại Việt Nam. Với sự phát triển mạnh mẽ của công ty công nghệ, startup và tập đoàn lớn, nhu cầu tuyển dụng việc làm content marketing ở Hà Nội cũng rất cao.

Những vị trí thường xuyên được tuyển dụng gồm content writer, content strategist và social media manager, đặc biệt trong những lĩnh vực như thương mại điện tử, giáo dục và dịch vụ. Thống kê từ các sàn tuyển dụng cho thấy, nhu cầu tuyển dụng nhân viên content marketing ở thủ đô tăng mạnh trong các tháng gần đây, đặc biệt tại những khu vực như Cầu Giấy, Ba Đình và Hoàn Kiếm,...

5.2. Tuyển dụng việc làm content marketing tại Hồ Chí Minh

Trị trường việc làm TP Hồ Chí Minh cũng không kém phần sôi động trong việc tuyển dụng các vị trí việc làm content marketing. Thành phố này thu hút nhiều công ty trong ngành marketing số, bán lẻ, du lịch và công nghệ,...

Nhu cầu tuyển dụng việc làm content marketing tại đây còn đến từ những agency truyền thông, nơi luôn cần đội ngũ chuyên gia sáng tạo nội dung để phục vụ chiến dịch marketing. Trên những website tuyển dụng trực tuyến luôn luôn có hàng nghìn vị trí content marketing chờ ứng viên tại TP. HCM.

Thị trường việc làm content marketing rất sôi động

5.3. Tuyển dụng việc làm content marketing tại Đà Nẵng

Tuy Đà Nẵng không sôi động như Hà Nội hay Hồ Chí Minh nhưng đây lại là khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm content marketing khá ổn định. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, dịch vụ và những công ty công nghệ, doanh nghiệp tại đây cần tuyển dụng nhân viên content marketing để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Những công ty tại Đà Nẵng thường xuyên tìm kiếm ứng viên có kỹ năng viết lách tốt và khả năng tạo ra nội dung phù hợp với xu hướng người dùng trong từng giai đoạn, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm content marketing

Khi tìm việc làm content marketing, ứng viên cần trang bị cho mình một bộ kỹ năng đa dạng. Ngoài khả năng sáng tạo nội dung, content marketing cần hiểu biết về SEO và trau dồi kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Công việc này cũng yêu cầu sự linh hoạt, tinh thần sáng tạo và khả năng phân tích thị trường để tạo ra những chiến lược nội dung phù hợp và hiệu quả, nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.

Một số kỹ năng và yêu cầu quan trọng trong JD việc làm content marketing bao gồm:

Kỹ năng viết và biên tập: Khả năng sáng tạo và viết nội dung hấp dẫn, chuẩn SEO, phù hợp với từng kênh truyền thông là yếu tố quan trọng. Biên tập nội dung sao cho rõ ràng, mạch lạc và đúng với thông điệp thương hiệu cũng là yêu cầu không thể thiếu.

Kiến thức về SEO và marketing số: Hiểu rõ về SEO giúp tối ưu hóa nội dung trên website, đảm bảo từ khóa được sử dụng đúng cách và nâng cao khả năng tìm thấy nội dung trên công cụ tìm kiếm. Kiến thức về marketing số giúp người làm content marketing tận dụng tốt công cụ truyền thông trực tuyến.

Kỹ năng phân tích và nghiên cứu: Việc nghiên cứu đối tượng khách hàng và theo dõi hiệu quả chiến dịch marketing qua các chỉ số cụ thể là rất cần thiết. Kỹ năng phân tích giúp tối ưu chiến lược và cải thiện nội dung dựa trên phản hồi thực tế từ thị trường.

Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả: Content marketing không thể thành công nếu thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa những thành viên trong nhóm và bộ phận khác. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt giúp triển khai chiến lược nội dung đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

Lưu ý: Những yêu cầu và kỹ năng trên có thể thay đổi tùy theo nhiệm vụ công việc cụ thể của từng công ty và vị trí việc làm content marketing.

Content marketing cần kết hợp sáng tạo với khả năng phân tích để đưa ra nội dung hiệu quả

7. Những khó khăn trong việc làm content marketing

Như bất kỳ ngành nghề nào, việc làm content marketing cũng tiềm ẩn nhiều thử thách mà những người làm trong lĩnh vực này cần vượt qua. Những khó khăn thường gặp không chỉ về mặt kỹ năng mà còn liên quan đến sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng và yêu cầu sáng tạo không ngừng nghỉ. Đây là những thử thách mà ứng viên đang tìm việc làm content marketing cần lường trước và linh hoạt để đối mặt.

Dưới đây là một số khó khăn phổ biến khi làm content marketing:

Rủi ro trong quá trình làm việc: Một trong những khó khăn lớn nhất khi làm content marketing là việc liên tục phải đối mặt với những rủi ro không lường trước được trong quá trình sáng tạo và thực thi chiến lược. Đặc biệt là khi nội dung không tạo ra được phản hồi như mong đợi từ khách hàng hoặc chiến lược bị thiếu tính linh hoạt, dẫn đến lãng phí nguồn lực.

Thay đổi nhanh chóng của xu hướng nội dung: Content marketing luôn phải cập nhật và điều chỉnh để theo kịp xu hướng mới. Những gì hấp dẫn ngày hôm qua có thể trở nên lỗi thời hôm nay và nhân viên content marketing phải luôn sẵn sàng thay đổi để giữ nội dung của mình luôn mới mẻ và phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Yêu cầu cao về sáng tạo và đổi mới: Nghề Content marketing đòi hỏi khả năng sáng tạo không ngừng để tạo ra những nội dung hấp dẫn, có giá trị thực sự cho người dùng. Tuy nhiên, việc duy trì mức độ sáng tạo cao trong thời gian dài, đặc biệt khi đối mặt với sự cạn kiệt ý tưởng, sẽ là một thách thức không nhỏ.

Cạnh tranh trong ngành: Lĩnh vực content marketing đang trở nên ngày càng cạnh tranh, khi nhiều doanh nghiệp cùng chạy đua để thu hút sự chú ý của khách hàng. Do đó, nếu theo đuổi việc làm content marketing, nhà tiếp thị cần sáng tạo hơn, có chiến lược rõ ràng và kỹ năng vượt trội để nổi bật trong đám đông.

Việc làm Content Marketing mang lại nhiều cơ hội sáng tạo nhưng cũng không thiếu những thử thách

Ngoài những khó khăn đã đề cập, người làm content marketing còn phải đối mặt với một thách thức lớn đó là duy trì sự sáng tạo liên tục và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong ngành marketing. Sự sáng tạo này không chỉ cần phải mới mẻ và hấp dẫn mà còn phải phù hợp với nhu cầu của khách hàng mục tiêu và những xu hướng đang thay đổi từng ngày.

Thêm vào đó, cạnh tranh gay gắt trong việc giành được sự chú ý của khách hàng, cùng với sự thay đổi liên tục của thuật toán tìm kiếm từ các công cụ như Google, khiến cho việc tối ưu hóa nội dung SEO trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, áp lực về thời gian và phải đảm bảo chất lượng nội dung trong thời gian ngắn cũng là yếu tố mà ứng viên làm content marketing cần lưu ý.

Với xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, việc làm content marketing đang mở ra triển vọng phát triển nghề nghiệp lâu dài và bền vững cho những ai có kỹ năng và sự sáng tạo. Ngoài ra, công việc này cũng có thể đem lại mức thu nhập hấp dẫn cho ứng viên có chuyên môn và không ngừng trau dồi kỹ năng, cũng như cập nhật những xu hướng mới nhất trong ngành.