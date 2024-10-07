Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 30 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 30 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quốc tế Sala
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH Quốc tế Sala

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 382 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Thực hiện 3 mục tiêu chính là phát triển thương hiệu; tăng hiệu suất kinh doanh; truyền thông bao gồm:
Thực hiện 3 mục tiêu chính là phát triển thương hiệu; tăng hiệu suất kinh doanh; truyền thông bao gồm:

Hoạch định và triển khai chiến lược Marketing trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nhằm phát triển thương hiệu công ty đồng thời thúc đẩy tăng doanh số cho hoạt động kinh doanh. Theo dõi xu hướng thị trường ngành để đề xuất và điều chỉnh chiến lược MTK phù hợp công ty. Xây dựng và quản trị ngân sách Marketing phù hợp với chiến lược phát triển công ty. Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro/khủng hoảng/thay đổi cho hoạt động Marketing. Xây dựng và thực hiện các quy trình/quy định có liên quan đến hoạt động Marketing. Chịu trách nhiệm với BOD về toàn bộ hoạt động của phòng Marketing. Quản lý hiệu hoạt động của phòng Marketing: xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự,tuyển dụng và đào tạo phát triển, khen thưởng.... Các công việc khác liên quan hoạt động Marketing theo chỉ đạo của BGĐ.
Hoạch định và triển khai chiến lược Marketing trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nhằm phát triển thương hiệu công ty đồng thời thúc đẩy tăng doanh số cho hoạt động kinh doanh.
Theo dõi xu hướng thị trường ngành để đề xuất và điều chỉnh chiến lược MTK phù hợp công ty.
Xây dựng và quản trị ngân sách Marketing phù hợp với chiến lược phát triển công ty.
Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro/khủng hoảng/thay đổi cho hoạt động Marketing.
Xây dựng và thực hiện các quy trình/quy định có liên quan đến hoạt động Marketing.
Chịu trách nhiệm với BOD về toàn bộ hoạt động của phòng Marketing.
Quản lý hiệu hoạt động của phòng Marketing: xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự,tuyển dụng và đào tạo phát triển, khen thưởng....
Các công việc khác liên quan hoạt động Marketing theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Marketing, QTKD hoặc các ngành kinh tế liên quan.
2. Ưu tiên có kinh nghiệm hoặc hiểu biết liên quan tới các lĩnh vực Phật giáo.
3. Giới tính: nam/nữ; tuổi: 25-30
4. Năng lực:
Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực phát triển thương hiệu, đẩy mạnh doanh thu. Ưu tiên ứng viên mạnh phát triển thương hiệu qua nền tảng digital. Nắm các thủ tục và quy định về của pháp luật về lĩnh vực Sales – Marketing Kỹ năng phân tích thị trường tốt, có tầm nhìn chiến lược về phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu và hiệu quả kinh doanh. Có quan hệ rộng và tốt với các cơ quan chức năng ( báo chí, truyền thông, sự kiện), với khách hàng, đối tác.
Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực phát triển thương hiệu, đẩy mạnh doanh thu. Ưu tiên ứng viên mạnh phát triển thương hiệu qua nền tảng digital.
Nắm các thủ tục và quy định về của pháp luật về lĩnh vực Sales – Marketing
Kỹ năng phân tích thị trường tốt, có tầm nhìn chiến lược về phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu và hiệu quả kinh doanh.
Có quan hệ rộng và tốt với các cơ quan chức năng ( báo chí, truyền thông, sự kiện), với khách hàng, đối tác.
5. Thái độ - tố chất:
Có tầm nhìn chiến lược. Có kỹ năng năng lãnh đạo, điều hành. Có kỹ năng lập kế hoạch, vận hành và báo cáo. Tự tin, năng động, quyết đoán.
Có tầm nhìn chiến lược.
Có kỹ năng năng lãnh đạo, điều hành.
Có kỹ năng lập kế hoạch, vận hành và báo cáo.
Tự tin, năng động, quyết đoán.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các khóa đào tạo liên quan. Thưởng quý theo HQCV Lương tháng 13 + lương 14 theo HQKD Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết. Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ, các ngày lễ 1/6, 8/3, 20/10 ... theo quy định của công ty. Chế độ khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân có thành tích xuất sắc. Được xét tăng lương theo năng lực thực tế. Được tham gia Bảo hiểm theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam. Du lịch định kỳ hàng năm.
Được tham gia các khóa đào tạo liên quan.
Thưởng quý theo HQCV
Lương tháng 13 + lương 14 theo HQKD
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết.
Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ, các ngày lễ 1/6, 8/3, 20/10 ... theo quy định của công ty.
Chế độ khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.
Được xét tăng lương theo năng lực thực tế.
Được tham gia Bảo hiểm theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam.
Du lịch định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quốc tế Sala

Công ty TNHH Quốc tế Sala

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 382 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

