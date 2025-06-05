Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ TIÊN PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ TIÊN PHONG VIỆT NAM
Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 37 ngõ 129 Thiên Hiền, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Xây dựng & triển khai chiến lược kinh doanh theo tháng/quý/năm;
Quản lý và giám sát hoạt động bán hàng đa kênh;
Quản lý công tác tiếp nhận, tư vấn giải pháp và bán hàng;
Điều phối và kiểm soát quy trình tư vấn, báo giá, tạo đơn và cập nhật khách hàng trên các kênh bán hàng;
Đào tạo kinh doanh, hỗ trợ tuyển dụng và điều phối Sales hỗ trợ kỹ thuật khi cần;
Quản lý và đánh giá nhân sự phòng;
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành: Quản trị kinh doanh, Ô tô, Kỹ thuật cơ khí, hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng Kinh doanh;
năm
Có kiến thức thực tiễn về kinh doanh, am hiểu về thị trường nội thất ô tô là một lợi thế;
Kỹ năng lập kế hoạch, chiến lược;
Kỹ năng làm việc đội nhóm; kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân sự;
Kỹ năng quản lý lãnh đạo, quản trị rủi ro;
Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng Kinh doanh;
năm
Có kiến thức thực tiễn về kinh doanh, am hiểu về thị trường nội thất ô tô là một lợi thế;
Kỹ năng lập kế hoạch, chiến lược;
Kỹ năng làm việc đội nhóm; kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân sự;
Kỹ năng quản lý lãnh đạo, quản trị rủi ro;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ TIÊN PHONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập 25.000.000 vnđ – 35.000.000 vnđ +++ (Trao đổi trực tiếp)
Ăn trưa: 30.000 vnđ/ ngày;
Thưởng chuyên cần, thưởng cống hiến, thưởng Tết, lương tháng 13….
Du lịch, team building, nghỉ mát mỗi năm 02 lần;
Chính sách BHXH, phúc lợi, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và của Công ty.
Ăn trưa: 30.000 vnđ/ ngày;
Thưởng chuyên cần, thưởng cống hiến, thưởng Tết, lương tháng 13….
Du lịch, team building, nghỉ mát mỗi năm 02 lần;
Chính sách BHXH, phúc lợi, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ TIÊN PHONG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI