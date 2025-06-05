Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ TIÊN PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 37 ngõ 129 Thiên Hiền, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Xây dựng & triển khai chiến lược kinh doanh theo tháng/quý/năm;

Quản lý và giám sát hoạt động bán hàng đa kênh;

Quản lý công tác tiếp nhận, tư vấn giải pháp và bán hàng;

Điều phối và kiểm soát quy trình tư vấn, báo giá, tạo đơn và cập nhật khách hàng trên các kênh bán hàng;

Đào tạo kinh doanh, hỗ trợ tuyển dụng và điều phối Sales hỗ trợ kỹ thuật khi cần;

Quản lý và đánh giá nhân sự phòng;

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành: Quản trị kinh doanh, Ô tô, Kỹ thuật cơ khí, hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng Kinh doanh;

Có kiến thức thực tiễn về kinh doanh, am hiểu về thị trường nội thất ô tô là một lợi thế;

Kỹ năng lập kế hoạch, chiến lược;

Kỹ năng làm việc đội nhóm; kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân sự;

Kỹ năng quản lý lãnh đạo, quản trị rủi ro;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ TIÊN PHONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 25.000.000 vnđ – 35.000.000 vnđ +++ (Trao đổi trực tiếp)

Ăn trưa: 30.000 vnđ/ ngày;

Thưởng chuyên cần, thưởng cống hiến, thưởng Tết, lương tháng 13….

Du lịch, team building, nghỉ mát mỗi năm 02 lần;

Chính sách BHXH, phúc lợi, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ TIÊN PHONG VIỆT NAM

