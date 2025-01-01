Giới thiệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

Công ty TNHH công nghệ Foobla là team phát triển website, cho thị trường quốc tế. Khi tham gia vào Foobla, các bạn sẽ có cơ hội biết thêm rất nhiều về các quy chuẩn, quy trình, các bước phát triển các sản phẩm website, app thương mại cho khách hàng toàn cầu. Hơn 98% khách hàng của Foobla là người nước ngoài nên các bạn sẽ được: Làm quen với môi trường làm việc theo phong cách nước ngoài để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Được rèn luyện nâng cao khả năng tiếng Anh để phát triển bản thân Cải thiện kiến thức về nhu cầu thị trường, thị hiếu của người dùng để làm sản phẩm hoàn thiện hơn.