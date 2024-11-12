Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Công ty CP STD Group Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 114 Nguyễn thiện thuật, phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Làm kỹ thuật chăm sóc da mặt cơ bản, da chuyên sâu cho khách hàng lẻ

- Demo, hướng dẫn kỹ thuật cho khách sỉ, khách spa, phòng khám da liễu

- Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sản phẩm trong các chương trình hội nghị của Công ty tổ chức hoặc tham gia tại các Viện Da liễu

- Tư vấn liệu trình, dịch vụ cho khách hàng sỉ, Lên đơn gửi hàng cho khách

- Được bác sĩ da liễu của công ty đào tạo về hoạt chất sản phẩm, nhận biết tình trạng da và liệu trình điều trị phù hợp cho khách hàng

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 2 năm làm sale mỹ phẩm hoặc làm kỹ thuật viên/ tư vấn viên spa/phòng khám da liễu

- Ưu tiên có kinh nghiệm kỹ thuật chăm sóc da, demo quy trình sản phẩm cho khách sỉ/đại lý/tổng phân phối

- Có tư duy nhạy bén về Kinh doanh, chủ động, đột phá

- Nhiệt tình, năng động, có khả năng nắm bắt tâm lý và thuyết phục khách hàng

- Ngoại hình: Ưa nhìn; Ưu tiên: ƯV nữ, chưa lập gia đình

- Tốt nghiệp: Tối thiểu Trung cấp trở lên

Tại Công ty CP STD Group Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: trung bình từ 15-50tr/tháng

(Bao gồm = LC từ 8 - 10 tr + 5 % hh thưởng + PC ăn trưa)

- Công ty tăng trưởng tốt, sản phẩm uy tín, có tỷ lệ up sale trên 70%, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Thời gian làm việc: Từ 8h30–17h00, nghỉ chủ nhật và 2 ngày thứ 7 trong tháng

- Được bác sĩ da liễu trong nước và các chuyên gia nước ngoài đào tạo về cấu trúc da, hoạt chất sản phẩm, phác đồ điều trị chăm sóc da

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP STD Group Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin