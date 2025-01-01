Công việc Kỹ thuật viên Spa

Nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao, kéo theo đó là nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên spa cũng tăng theo. Đây là cơ hội lớn dành cho bạn nào yêu thích nghề spa để theo đuổi đam mê bản thân. Mức lương của nghề này khá hấp dẫn dao động từ 5.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng tùy vào kinh nghiệm.

1. Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Ngành chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ Spa là ngành cung cấp các dịch vụ và kỹ thuật làm đẹp khác nhau như chăm sóc da mặt, làm nail, phun xăm, nối mi, spa và massage… Đây là ngành nghề có nhiều cơ hội việc làm làm đẹp/spa hấp dẫn và mức thu nhập tốt được nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay.

Khi mức sống của con người trong xã hội phát triển, nhu cầu về thẩm mỹ của con người sẽ ở mức cao hơn. Xu hướng chăm sóc và làm đẹp bản thân tại Việt Nam đang phát triển khiến tập trung nhiều trung tâm hoặc dịch vụ làm đẹp trong nước và quốc tế nhiều. Đồng thời, số lượng khách hàng tăng lên mỗi năm khá lớn. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên Spa mở rộng tạo việc làm như chăm sóc da, phun xăm, phun môi, nối mi, massage, làm nail,..

Thị trường làm đẹp, ngành spa tại Việt Nam phát triển với tốc độ nhanh chóng, có thể cạnh tranh với các nước trong khu vực. Theo báo cáo thống kê từ nguồn uy tín, vào năm 2001 có hơn khoảng 100 thẩm mỹ viện, spa thì sau gần 20 năm sau (năm 2020) đã lên tới khoảng 5.000. Dự đoán cho tới năm 2025, sẽ có khoảng gần 10.000 thẩm mỹ viện và spa được mở rộng. điều này tạo cơ hội việc làm cho nhiều người lao động.

Không những thế, vào các năm gần đây, các dịch vụ làm đẹp phát triển và trở thành một trong những nghề có thu nhập cao. Nắm bắt cơ hội này, năm 2024 nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp mở các ngành đào tạo liên quan tới Chăm sóc sắc đẹp đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Theo đó, năm học từ 2024 đến 2025, tại Hà Nội mở rộng thêm chuyên ngành đào tạo liên quan tới Chăm sóc sắc đẹp tại một số trường như: Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên Spa tăng cao hơn do nhu ngành dịch vụ Spa phát triển

2. Mức lương trung bình của kỹ thuật viên Spa

Theo khảo sát bên Tạp chí Lao động và Công đoàn, thu nhập của kỹ thuật viên chăm sóc làm đẹp rất đa dạng, tùy thuộc vào vị trí công việc và kinh nghiệm làm việc. Dưới đây là mức thu nhập trung bình của một kỹ thuật viên:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa mới ra trường 5.000.000 - 7.000.000 Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa (1-3 năm kinh nghiệm) 8.000.000 - 15.000.000 Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa (3-5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 25.000.000 Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa (Trên 5 năm kinh nghiệm) 30.000.000 - 60.000.000

Mức lương theo vị trí công việc:

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Kỹ thuật viên massage 10.000.000 - 20.000.000 Kỹ thuật viên chăm sóc da 15.000.000 - 30.000.000 Kỹ thuật viên nối mi, phun xăm 10.000.000 - 15.000.000 Kỹ thuật viên làm nail, chăm sóc tóc 10.000.000 -12.000.000

Mức lương của nhân viên Spa cũng phụ thuộc nhiều vào tay nghề

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ thuật viên Spa

Các trung tâm làm đẹp, tuyển dụng kỹ thuật viên Spa chia ra làm nhiều vị trí kỹ thuật viên khác nhau, phổ biến nhất là kỹ thuật viên cơ bản và kỹ thuật viên điều trị.

Kỹ thuật viên cơ bản: Nắm được phần công việc như chăm sóc da, chăm sóc body, massage và nắm được quy trình dịch vụ…

Kỹ thuật viên điều trị: Cần nắm vững kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng xử lý và nắm được hết các quy trình dịch vụ.

Bên cạnh đó, công việc của nhân viên Spa rất đa dạng đòi hỏi sử dụng thiết bị công nghệ cao khi xử lý các vấn đề về da, tư vấn dịch vụ cho khách hàng…Dưới đây là mô tả công việc của kỹ thuật viên Spa:

3.1. Công tác chuẩn bị đầu ngày

Vệ sinh khu vực phòng điều trị của spa sạch sẽ, gọn gàng.

Chuẩn bị và kiểm tra trang thiết bị và máy móc trong spa.

Phân loại mỹ phẩm, dầu gội và bổ sung sữa tắm, khăn tắm nếu thiếu phục vụ cho quá trình trị liệu.

Dụng cụ làm đẹp cần tiệt trùng theo đúng quy định của spa đảm bảo an toàn.

3.2. Công việc chính của kỹ thuật viên Spa

Tiếp nhận khách hàng từ bộ phận lễ tân. Sau đó thực hiện tư vấn và hỗ trợ khách chọn dịch vụ làm đẹp hoặc trị liệu phù hợp với nhu cầu và tình trạng sức khỏe.

Hướng dẫn khách đến phòng thay đồ thay trang phục của Spa. Sau đó, kỹ thuật viên spa chuẩn bị thiết bị và nguyên liệu làm đẹp để tiến hành liệu trình.

Hỗ trợ khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình làm đẹp hoặc trị liệu.

Giới thiệu thêm cho khách hàng các gói dịch vụ, sản phẩm làm đẹp khác để phù hợp với khách hơn.

3.3. Công việc khác

Thực hiện báo báo kiểm tra các nguyên vật liệu đã được sử dụng như sản phẩm mỹ phẩm, tinh dầu,...cho trưởng bộ phận quản lý spa..

Hẹn khách hàng đến kiểm tra khi khách hàng làm trị liệu tại thẩm mỹ viện

Vệ sinh máy móc, các thiết bị sau khi thực hiện thẩm mỹ cho khách hàng.

Đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên mới vào nghề.

Đưa ra phương án kỹ thuật nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách.

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Tham gia thêm khóa huấn luyện nghiệp vụ Spa do cấp quản lý tổ chức.

Kỹ thuật viên Spa đảm nhiệm rất nhiều công việc khác nhau về chuyên môn

4. Việc làm kỹ thuật viên Spa phổ biến nhất

Các việc làm của kỹ thuật viên Spa khá đa dạng đòi hỏi kỹ năng khác nhau. Mỗi vị trí kỹ thuật viên sẽ có chuyên môn và thế mạnh riêng của mình. Dưới đây là những đặc điểm từng công việc khác nhau mà kỹ thuật viên Spa đảm nhiệm:

4.1. Kỹ thuật viên massage

Ngày nay, do nhiều người quan tâm đến sức khỏe thể chất, đặc biệt các bạn trẻ làm văn phòng ít vận động thường xuyên đau mỏi cơ hoặc người già thì nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên Spa gia tăng tại các Spa, trung tâm trị liệu và khách sạn cao cấp tập trung nhiều ở thành phố lớn và khu du lịch.

Kỹ thuật viên massage có vai trò trong việc cung cấp phương pháp trị liệu hoặc massage thư giãn phù hợp với mỗi khách hàng, giúp giảm đau nhức, căng thẳng, cải thiện sức khỏe tổng thể. Công việc của nhân viên massage tưởng đơn giản nhưng cần đòi hỏi kỹ năng massage chuyên sâu và am hiểu cơ thể người.

4.2. Kỹ thuật viên chăm sóc da

Vấn đề làm đẹp và chăm sóc da luôn luôn được nhiều người quan tâm, đặc biệt các bạn trẻ dù là nam hay nữ. Do tác động ô nhiễm môi trường, áp lực cuộc sống và sử dụng mỹ phẩm không đúng các nên ảnh hưởng tới làn da. Chính vì thế, xu hướng làm đẹp và chăm sóc da chuyên sâu phát triển, thay vì chỉ làm đẹp tại nhà. Tập trung nhiều cơ sở làm đẹp kéo theo nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên chăm sóc da tăng cao.

Với những kiến thức về cấu trúc da, am hiểu mỹ thuật phù hợp cùng với các kỹ thuật chăm sóc da tại trung tâm Spa, kỹ thuật viên thực hiện công việc tư vấn và đưa ra các liệu trình chăm sóc, điều trị da, giúp khách hàng có làn da khỏe mạnh, đẹp hơn.

Nhu cầu chăm sóc làn da luôn được quan tâm và sử dụng dịch vụ tại Spa

4.3. Kỹ thuật viên nối mi, phun xăm

Việc làm nối mi, phun xăm cũng đang là ngành dịch vụ làm đẹp hot và yêu thích của nhiều người tại các cơ sở Spa. Việc làm này đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiến thức chuyên sâu và tay nghề cao nên nhiều trung tâm Spa không ngừng tìm kiếm kỹ thuật viên giỏi.

Vai trò của kỹ thuật viên nối mi, phun xăm giúp tạo hình cho lông mi, lông mày môi bằng các kỹ thuật nối mi, phun xăm thẩm mỹ. Từ đó, giúp khách hàng có vẻ đẹp tự nhiên và tự tin hơn.

4.4. Kỹ thuật viên làm nail, chăm sóc tóc

Xưa có câu: “ Cái răng cái tóc, là góc con người” chính vì thế việc lựa chọn làm đẹp móng tay, móng chân và tóc luôn là xu hướng làm đẹp vốn có từ trước tới nay. Hiện nay, các salon làm đẹp, tiệm nail và spa mọc lên nhanh chóng, đặc biệt ở các khu vực đô thị và khu du lịch, đáp ứng được nhu cầu làm đẹp cho chị em.

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa làm nail và tóc đòi hỏi là người sáng tạo trong thiết kế và tạo kiểu, có kiến thức về móng và tóc. Từ đó, đáp ứng được nhu cầu làm đẹp giúp khách hàng tự tin hơn, xinh đẹp hơn.

5. Yêu cầu đối với việc làm kỹ thuật viên Spa

Để trở thành một kỹ thuật viên spa chuyên nghiệp, không chỉ dừng lại ở niềm đam mê và tố chất vốn có mà bạn cần trau dồi, học hỏi để thêm kinh nghiệm cho bản thân. Dưới đây là một số yêu cầu mà nhà tuyển dụng dành cho kỹ thuật viên:

Yêu cầu về chuyên môn của kỹ thuật viên spa:

Kỹ thuật viên Spa đều cần có kiến thức cơ bản về cơ thể con người để thực hiện việc chăm sóc an toàn như: da, móng, tóc,..thực hiện đúng quy chuẩn trong lĩnh vực spa.

Chuyên môn của kỹ thuật viên spa cần có các kỹ năng liên quan tới điều trị và trị liệu như tẩy da chết, đắp mặt nạ, xử lý mụn, tiêm peel da, xông hơi… cùng với đó am hiểu các về dịch vụ, sản phẩm mà cơ sở đó cung ứng đến khách hàng.

Thái độ và tác phong chuẩn mực của kỹ thuật viên spa:

Kỹ thuật viên Spa cần mặc đồng phục, đi đúng giờ theo định làm việc tại các Spa. Ngoài ra, trang phục mặc gọn gàng, đầu tóc chải búi gọn và tác phong nhanh nhẹn, đi đừng nhẹ nhàng.

Đôi bàn tay của kỹ thuật viên cũng hết sức lưu ý vì thường xuyên tiếp xúc trực tiếp lên da khách hàng. Chính vì vậy, bạn cần chú ý vệ sinh và không để móng tay quá dài, sắc vì nó sẽ tác động không tốt tới da mặt khách hàng.

Thái độ phục vụ khách hàng của kỹ thuật viên spa

Người kỹ thuật viên spa phải luôn niềm nở, lịch sự và ân cần chào hỏi và phục vụ khách, biết nói lời xin lỗi và cảm ơn đúng lúc. Khi khách hàng đến cần tư vấn và tìm hiểu dịch vụ thì nhân viên spa phải chào hỏi và phục vụ khách hàng với thái độ nhẹ nhàng và thân thiện. Khi giao tiếp với khách hàng, hãy tôn trọng khách hàng khi nhìn vào mắt người đối diện nhưng có sự khéo léo, không nhìn chằm chằm để thể hiện sự quan tâm.

Cách ứng xử với đồng nghiệp và cấp trên:

Cách ứng xử và giao tiếp khéo léo của kỹ thuật viên Spa với đồng nghiệp cùng/khác bộ phận cũng như cấp quản lý rất quan trọng. Điều này giúp cho quá trình phối hợp công việc diễn ra hiệu quả, trơn tru nhất.

Kỹ thuật viên Spa có tinh thần trách nhiệm cao:

Tinh thần trách nhiệm cao và làm việc chuyên nghiệp là những phẩm chất cần có ở một kỹ thuật viên spa. Một số tính chuyên nghiệp được thể hiện việc làm việc đảm bảo đúng giờ giấc, tuân thủ đúng quy trình làm việc theo tiêu chuẩn của spa, bảo quản và giữ gìn thiết bị spa, hỗ trợ khách hàng nhiệt tình và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Về ngoại hình của kỹ thuật viên Spa:

Kỹ thuật viên spa cũng được coi là bộ mặt của cơ sở spa hay trung tâm thẩm mỹ viện. Chính vì thế, ngoại hình của kỹ thuật viên cũng cần được chăm chút và hoàn thiện cho bản thân. Đặc biệt, Kỹ thuật viên là người chăm sóc cho vẻ đẹp của khách hàng, hết sức chú ý tới làn da, mái tóc. Từ đó tạo được sự thiện cảm và niềm tin tưởng với khách hàng.

Yếu tố để trở thành kỹ thuật viên giỏi cần có kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết đáp ứng công việc

6. Khu vực tuyển dụng kỹ thuật viên Spa nhiều

Hiện nay, ngành dịch vụ làm đẹp, spa phát triển nên có nhiều cơ sở spa và các trung tâm thẩm mỹ xuất hiện tại các thành phố lớn. Dưới đây là một số khu vực tuyển dụng nhiều nhất cả nước:

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa tại Hà Nội

Hà Nội là thành phố phát triển kinh tế - xã hội lớn tại miền Bắc nước ta. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tăng cao nên mở ra các cơ sở spa mới liên tục mở ra, đặc biệt tại các khu vực trung tâm như quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ. Chính vì thế, Nhu cầu tìm kiếm kỹ thuật viên Spa có tay nghề và thái độ chuyên nghiệp ngày càng lớn do thiếu hụt nhân lực được đào tạo bài bản.

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa tại TP.HCM

TP.HCM là có nền kinh tế phát triển và lớn nhất cả nước, nơi đây ngành làm đẹp phát triển mạnh mẽ với số lượng spa, thẩm mỹ viện vượt trội. Đồng thời, mức sống của người dân khá cao nên nhu cầu chăm chút bản thân nhiều hơn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa gia tăng nhiều hơn khiến mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các cơ sở làm đẹp khiến các spa cần đội ngũ nhân viên giỏi.

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa tại Đà Nẵng

Đà Nẵng nổi tiếng là thành phố phát triển khu du lịch với Bãi biển Mỹ Khê, Bà Nà Hill,..Mỗi năm lượng khách du lịch trong nước và quốc tế khá đông nên ngành dịch vụ Spa càng mở rộng để phục vụ nhu cầu làm đẹp của khách hàng.

Nhu cầu kỹ thuật viên Spa tăng cao nhất là vào mùa du lịch, ở các spa trong khách sạn 4-5 sao hoặc cơ sở spa độc lập. Nhiều cơ sở spa tập trung vào các dịch vụ massage thư giãn, chăm sóc da ngày càng phổ biến và là lựa chọn ưu tiên của du khách.

7. Những khó khăn của kỹ thuật viên Spa hiện nay

Ban đầu, khi bắt đầu học việc, thời gian đó bạn vừa học vừa làm, thậm chí là làm việc nhiều hơn khá vất vả. Thời gian đào tạo học nghề làm Spa kéo dài lên đến cả năm hoặc nhiều hơn, dẫn đến nhiều bạn chán nản và bỏ giữa chừng.

Thức hai, quá trình học Spa tuy kéo dài nhưng lượng kiến thức làm đẹp và kỹ thuật Spa rất lớn, đồng thời việc đào tạo nghề Spa kết thúc chưa chắc hẳn bạn có thể trở thành một kỹ thuật viên Spa giỏi vì nó phụ thuộc nhiều yếu tố. Mặc dù, bạn có thể được đào tạo từ đội ngũ Spa đi trước nhưng không phải ai cũng có đủ chuyên môn để giảng dạy. Chính vì thế, kiến thức mà bạn được học thiếu sự đảm bảo chính xác và có nhiều kiến thức chưa được bổ trợ.

Thứ ba, việc học đào tạo tại trung tâm hoặc cơ sở Spa có sự ràng buộc. Nếu chỉ đơn giản là học đào tạo, chỉ sau hơn 2 tháng bạn có thể tự do làm việc. Nhưng để lên tới trình độ kỹ thuật viên, vừa học vừa làm bạn sẽ mất thời gian từ 2 đến 3 năm. Sau khi đào tạo xong, bạn cần làm hợp đồng cam kết với trung tâm Spa là làm việc tại đó bao nhiêu năm mới được nghỉ việc.

Cuối cùng, kỹ thuật viên spa khi theo diện vừa học vừa làm sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề giá trị. Điều này, có thể gây bất lợi đối với người muốn ứng tuyển mức lương cao. Ngoài ra, việc mở cơ sở spa riêng cho mình cũng cần bắt buộc phải có bằng cấp.

Kết Luận

Tuyển dụng kỹ thuật viên spa đang trở thành lựa chọn việc làm hấp dẫn trong thị trường lao động hiện nay nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Với nhu cầu tuyển dụng cao tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, và Đà Nẵng, cơ hội việc làm trong lĩnh vực này ngày càng rộng mở và mức thu nhập hấp dẫn.