Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA QUỐC TẾ HTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 55 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA QUỐC TẾ HTH
- Hồ Chí Minh: 142B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 55 - 7 Triệu
Nhận khách từ Tư vấn hoặc Lễ tân kèm theo oder dịch vụ;
Nhận bàn giao và ghi chép đầy đủ số đo, cân nặng khách hàng;
Đưa khách lên phòng, hướng dẫn khách thay đồ và bảo quản tài sản;
Thăm khám lại tình trạng khách, lấy số đo, cân nặng khách giảm béo trước buổi trị liệu;
Thực hiện trị liệu đúng theo quy trình chuẩn của từng dịch vụ; (Lưu ý: Giới thiệu quy trình buổi đầu hoặc khi thay đổi; Tư vấn về dịch vụ và những lưu ý trong quá trình trị liệu).
Cập nhật tình trạng khách cho tư vấn viên, bác sĩ những thay đổi của khách;
Khi kết thúc trị liệu, thông báo xuống Bộ phận điều hành để chuẩn bị phương tiện đi về cho khách hàng.
Với Mức Lương 55 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưu nhìn, cân đối;
Ưu tiên đã từng làm trong lĩnh vực liên quan Spa, Massage body, Giảm béo, Thẩm mỹ...;
Giọng nói rõ ràng, rành mạch, khả năng giao tiếp tốt;
Yêu thích công việc của ngành làm đẹp;
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có tinh thần cầu tiến trong công việc;
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA QUỐC TẾ HTH Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: lên tới 12.000.000 đồng/tháng
Phụ cấp cơm trưa: 25.000/ngày công;
Tiền công dịch vụ theo dịch vụ làm cho khách;
Tham gia BHXH theo quy định;
Thưởng hoặc quà các dịp lễ, tết, ngày sinh nhật, team building,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA QUỐC TẾ HTH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
