Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA QUỐC TẾ HTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 55 - 7 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA QUỐC TẾ HTH
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA QUỐC TẾ HTH

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Mức lương
55 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 142B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận

Nhận khách từ Tư vấn hoặc Lễ tân kèm theo oder dịch vụ;
Nhận bàn giao và ghi chép đầy đủ số đo, cân nặng khách hàng;
Đưa khách lên phòng, hướng dẫn khách thay đồ và bảo quản tài sản;
Thăm khám lại tình trạng khách, lấy số đo, cân nặng khách giảm béo trước buổi trị liệu;
Thực hiện trị liệu đúng theo quy trình chuẩn của từng dịch vụ; (Lưu ý: Giới thiệu quy trình buổi đầu hoặc khi thay đổi; Tư vấn về dịch vụ và những lưu ý trong quá trình trị liệu).
Cập nhật tình trạng khách cho tư vấn viên, bác sĩ những thay đổi của khách;
Khi kết thúc trị liệu, thông báo xuống Bộ phận điều hành để chuẩn bị phương tiện đi về cho khách hàng.

Giới tính Nữ,
Ngoại hình ưu nhìn, cân đối;
Ưu tiên đã từng làm trong lĩnh vực liên quan Spa, Massage body, Giảm béo, Thẩm mỹ...;
Giọng nói rõ ràng, rành mạch, khả năng giao tiếp tốt;
Yêu thích công việc của ngành làm đẹp;
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có tinh thần cầu tiến trong công việc;

Lương cơ bản: từ 3.500.000 – 5.000.000 đồng/tháng
Tổng thu nhập: lên tới 12.000.000 đồng/tháng
Phụ cấp cơm trưa: 25.000/ngày công;
Tiền công dịch vụ theo dịch vụ làm cho khách;
Tham gia BHXH theo quy định;
Thưởng hoặc quà các dịp lễ, tết, ngày sinh nhật, team building,...

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 138-138B đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

