Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA QUỐC TẾ HTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 55 - 7 Triệu

Mức lương 55 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 142B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 55 - 7 Triệu

Nhận khách từ Tư vấn hoặc Lễ tân kèm theo oder dịch vụ;

Nhận bàn giao và ghi chép đầy đủ số đo, cân nặng khách hàng;

Đưa khách lên phòng, hướng dẫn khách thay đồ và bảo quản tài sản;

Thăm khám lại tình trạng khách, lấy số đo, cân nặng khách giảm béo trước buổi trị liệu;

Thực hiện trị liệu đúng theo quy trình chuẩn của từng dịch vụ; (Lưu ý: Giới thiệu quy trình buổi đầu hoặc khi thay đổi; Tư vấn về dịch vụ và những lưu ý trong quá trình trị liệu).

Cập nhật tình trạng khách cho tư vấn viên, bác sĩ những thay đổi của khách;

Khi kết thúc trị liệu, thông báo xuống Bộ phận điều hành để chuẩn bị phương tiện đi về cho khách hàng.

Với Mức Lương 55 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nữ,

Ngoại hình ưu nhìn, cân đối;

Ưu tiên đã từng làm trong lĩnh vực liên quan Spa, Massage body, Giảm béo, Thẩm mỹ...;

Giọng nói rõ ràng, rành mạch, khả năng giao tiếp tốt;

Yêu thích công việc của ngành làm đẹp;

Nhanh nhẹn, linh hoạt, có tinh thần cầu tiến trong công việc;

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA QUỐC TẾ HTH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: từ 3.500.000 – 5.000.000 đồng/tháng

Tổng thu nhập: lên tới 12.000.000 đồng/tháng

Phụ cấp cơm trưa: 25.000/ngày công;

Tiền công dịch vụ theo dịch vụ làm cho khách;

Tham gia BHXH theo quy định;

Thưởng hoặc quà các dịp lễ, tết, ngày sinh nhật, team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA QUỐC TẾ HTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin