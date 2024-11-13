Tuyển Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Tuyển Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh, Thuận Thành

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: Khu phố Ngọc Khám - Phường Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh
- Thực hiện công tác audit từ khách hàng liên quan đến nhân sự, công tác ISO
- Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo
- Thực hiện công tác hồ sơ nhân viên, phép năm, hợp đồng lao động
- Thực hiện công tác xử lý vi phạm, kỷ luật trong công ty
- Tổ chức, thực hiện các hoạt động sự kiện nội bộ theo phân công
- Thực hiện công tác chấm công, BHYT, BHXH theo phân công
- Xây dựng, cập nhật các quy trình, quy định nhân sự theo phân công
- Thực hiện các báo cáo, thanh kiểm tra lao động từ cơ quan chức năng
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ ĐH chuyên ngành Quản trị nhân lực/Kế toán, kinh tế... hoặc các ngành liên quan
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự tổng hợp
- Am hiểu và luôn cập nhật quy định về luật BHXH, luật thuế TNCN và luật Lao động
- Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt hàm excel, powerpoint)
- Kỹ năng soạn thảo văn bản, thuyết trình, lập báo cáo tốt
- Trung thực, cẩn thận, chủ động, trách nhiệm, nguyện vọng gắn bó lâu dài
- Khả năng làm việc độc lập và tinh thần hợp tác, kỹ năng làm việc theo nhóm tốt
- Độ tuổi: Dưới 35 tuổi, ưu tiên ứng viên sống tại Bắc Ninh

Tại Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
Thưởng năm theo kết quả công việc
Nghỉ 2 thứ 7 hàng tháng
Quà các dịp lễ tết: 01/01; 08/03; 30/04; 02/09; 20/10; Quà trung thu; Quà tết âm lịch; Quà sinh nhật
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định
Được tham gia vào các hoạt động teambuildings, nghỉ mát.
Được ăn trưa miễn phí tại Công ty
Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, bền vững

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành

Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Ngọc Khám, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

