Tuyển Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành
- Bắc Ninh: Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh, Thuận Thành
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: Khu phố Ngọc Khám - Phường Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh
- Thực hiện công tác audit từ khách hàng liên quan đến nhân sự, công tác ISO
- Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo
- Thực hiện công tác hồ sơ nhân viên, phép năm, hợp đồng lao động
- Thực hiện công tác xử lý vi phạm, kỷ luật trong công ty
- Tổ chức, thực hiện các hoạt động sự kiện nội bộ theo phân công
- Thực hiện công tác chấm công, BHYT, BHXH theo phân công
- Xây dựng, cập nhật các quy trình, quy định nhân sự theo phân công
- Thực hiện các báo cáo, thanh kiểm tra lao động từ cơ quan chức năng
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự tổng hợp
- Am hiểu và luôn cập nhật quy định về luật BHXH, luật thuế TNCN và luật Lao động
- Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt hàm excel, powerpoint)
- Kỹ năng soạn thảo văn bản, thuyết trình, lập báo cáo tốt
- Trung thực, cẩn thận, chủ động, trách nhiệm, nguyện vọng gắn bó lâu dài
- Khả năng làm việc độc lập và tinh thần hợp tác, kỹ năng làm việc theo nhóm tốt
- Độ tuổi: Dưới 35 tuổi, ưu tiên ứng viên sống tại Bắc Ninh
Tại Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng năm theo kết quả công việc
Nghỉ 2 thứ 7 hàng tháng
Quà các dịp lễ tết: 01/01; 08/03; 30/04; 02/09; 20/10; Quà trung thu; Quà tết âm lịch; Quà sinh nhật
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định
Được tham gia vào các hoạt động teambuildings, nghỉ mát.
Được ăn trưa miễn phí tại Công ty
Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, bền vững
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
