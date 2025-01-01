Giới thiệu Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát

Với cuộc sống ngày càng hiện đại, công việc bận rộn, để tiết kiệm thời gian và công sức, nhiều người có nhu cầu cao hơn trong việc tìm chọn các thực phẩm chế biến sẵn, dinh dưỡng và an toàn. Hiểu được nhu cầu của thị trường, ngày 22/08/2005 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát (TVP Food) đã ra đời với phương châm hoạt động: “Chất lượng hôm nay, sức khỏe ngày mai”. TVP Food đã và đang đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm chế biến an toàn và bổ dưỡng của thị trường trong và ngoài nước. TVP Food không ngừng đẩy mạnh phát triển nhân lực, cải tiến công nghệ, sáng tạo trong chế biến thực phẩm xuyên suốt quá trình hoạt động.