Tuyển Buồng phòng HỘ KINH DOANH MIHN SUITES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 8 Triệu

HỘ KINH DOANH MIHN SUITES
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Buồng phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Buồng phòng Tại HỘ KINH DOANH MIHN SUITES

Mức lương
65 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 141/1 Lý Tự Trọng, Quận 1

Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương 65 - 8 Triệu

Chuẩn bị phòng ốc sạch sẽ, ngăn nắp trước khi khách hàng nhận phòng.
Đảm bảo đầy đủ tiện nghi và vật dụng trong phòng theo tiêu chuẩn của khách sạn.
Thay ga trải giường, khăn tắm, khăn mặt sạch sẽ cho mỗi khách hàng.
Vệ sinh phòng tắm, nhà vệ sinh sạch sẽ, khử mùi hiệu quả.
Dọn dẹp và lau chùi đồ đạc, nội thất trong phòng.
Báo cáo tình trạng hư hỏng, thiếu hụt đồ dùng trong phòng cho quản lý.
Tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn và bảo mật của khách sạn.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 65 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm buồng phòng khách sạn từ 1 năm.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Có sức khỏe tốt, chịu được cường độ làm việc.
Tinh thần làm việc nhóm tốt.
Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.

Tại HỘ KINH DOANH MIHN SUITES Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương, thưởng và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ.
Được tham gia các hoạt động tập thể của khách sạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MIHN SUITES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 141/1 Lý tự Trọng, Bến Thành, Quận 1

