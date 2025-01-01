Công việc Buồng phòng

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 30 kết quả / Từ khoá "Buồng phòng"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Buồng phòng

-

Có 30 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Buồng phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 25/06/2025
Phú Thọ Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Savills Vietnam
Tuyển Buồng phòng Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Savills Vietnam
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TNHH TD
Tuyển Buồng phòng TNHH TD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu
TNHH TD
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Quốc tế Đã hết hạn Trên 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ
Hạn nộp: 05/05/2025
Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN
Hạn nộp: 28/04/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LENS OPTIC
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY TNHH LENS OPTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LENS OPTIC
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Buồng phòng Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Beetechsoft
Tuyển Buồng phòng Beetechsoft làm việc tại Hưng Yên thu nhập 60 - 70 Triệu
Beetechsoft
Hạn nộp: 27/03/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng CEO
Tuyển Buồng phòng Công ty Cổ phần Xây dựng CEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng CEO
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tân Đào Hoa Đảo Food & Beer
Tuyển Buồng phòng Công Ty TNHH Tân Đào Hoa Đảo Food & Beer làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu
Công Ty TNHH Tân Đào Hoa Đảo Food & Beer
Hạn nộp: 22/03/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe
Tuyển Buồng phòng Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee
Tuyển Buồng phòng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee
Hạn nộp: 10/02/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 6 Triệu
CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG
Hạn nộp: 08/02/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CôNG TY TNHH NIKKI
Tuyển Buồng phòng CôNG TY TNHH NIKKI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
CôNG TY TNHH NIKKI
Hạn nộp: 01/02/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ
Hạn nộp: 28/02/2025
Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngàn Lẻ Một Đêm Hotel
Tuyển Buồng phòng Ngàn Lẻ Một Đêm Hotel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Ngàn Lẻ Một Đêm Hotel
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm New World Phú Quốc Resort (Kem Beach)
Tuyển Buồng phòng New World Phú Quốc Resort (Kem Beach) làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
New World Phú Quốc Resort (Kem Beach)
Hạn nộp: 31/01/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Buồng phòng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 68 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 18/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 68 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
Hạn nộp: 18/01/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam
Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam
Hạn nộp: 13/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Hạn nộp: 02/01/2025
Phú Thọ Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH KunKin Luxury Apartment
Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH KunKin Luxury Apartment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH KunKin Luxury Apartment
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vinhomes Pro Company
Tuyển Buồng phòng Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vinhomes Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC
Tuyển Buồng phòng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH MIHN SUITES
Tuyển Buồng phòng HỘ KINH DOANH MIHN SUITES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 8 Triệu
HỘ KINH DOANH MIHN SUITES
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 65 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HOÀNG THÀNH
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG
Tuyển Buồng phòng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG
Hạn nộp: 27/10/2024
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Buồng phòng HỘ KINH DOANH MIHN SUITES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 8 Triệu HỘ KINH DOANH MIHN SUITES
65 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Buồng phòng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Buồng phòng Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH KunKin Luxury Apartment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH KunKin Luxury Apartment
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Buồng phòng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 68 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Trên 68 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Buồng phòng New World Phú Quốc Resort (Kem Beach) làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận New World Phú Quốc Resort (Kem Beach)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Buồng phòng Ngàn Lẻ Một Đêm Hotel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Ngàn Lẻ Một Đêm Hotel
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Buồng phòng CôNG TY TNHH NIKKI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu CôNG TY TNHH NIKKI
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 6 Triệu CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Buồng phòng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Buồng phòng Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Buồng phòng Công Ty TNHH Tân Đào Hoa Đảo Food & Beer làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu Công Ty TNHH Tân Đào Hoa Đảo Food & Beer
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Buồng phòng Công ty Cổ phần Xây dựng CEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng CEO
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Buồng phòng Beetechsoft làm việc tại Hưng Yên thu nhập 60 - 70 Triệu Beetechsoft
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Buồng phòng Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY TNHH LENS OPTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH LENS OPTIC
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Buồng phòng TNHH TD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu TNHH TD
Trên 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Buồng phòng Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Savills Vietnam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Buồng phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Nhu cầu tuyển buồng phòng khách sạn ngày càng gia tăng tại Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ… với mức thu nhập trong khoảng từ 3.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng. Vị trí này đòi hỏi ứng viên là người có trách nhiệm, nhanh nhẹn, tháo vát và có khả năng giao tiếp tốt để gây ấn tượng đẹp với khách hàng.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên buồng phòng khách sạn

Tuyển buồng phòng khách sạn ngày càng được chú trọng, đặc biệt đối với các khách sạn lớn. Nhân viên buồng phòng là người chịu trách nhiệm duy trì sự sạch sẽ, gọn gàng và tiện nghi cho phòng nghỉ của khách. Công việc của họ bao gồm dọn dẹp, thay đổi khăn trải giường, cung cấp tiện ích cần thiết và đảm bảo không gian sống của khách luôn thoải mái và an toàn.

Vai trò của nhân viên buồng phòng là rất quan trọng trong việc tạo dựng ấn tượng ban đầu và giữ chân khách hàng. Họ không chỉ đảm bảo môi trường nghỉ ngơi sạch sẽ mà còn phải đảm bảo các trang thiết bị trong phòng hoạt động tốt, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn và sự hài lòng của khách.

Về cơ hội thăng tiến, nhân viên buồng phòng có thể phát triển nghề nghiệp qua những vị trí như tổ trưởng buồng phòng, trưởng bộ phận buồng phòng hoặc quản lý khách sạn. Công việc này mang tới cơ hội học hỏi, rèn luyện kỹ năng quản lý, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong ngành du lịch - khách sạn.

Nhu cầu tuyển buồng phòng khách sạn ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển buồng phòng khách sạn ngày càng tăng cao

2. Mức lương của việc làm nhân viên buồng phòng khách sạn

Mức lương của nhân viên buồng phòng khách sạn thường dao động tùy thuộc vào loại hình, quy mô khách sạn và kinh nghiệm của nhân viên. Trung bình, thu nhập của nhân viên buồng phòng dao động từ 3.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng, chưa bao gồm thưởng KPIs và các khoản phụ cấp. Dưới đây là mức lương của nhân viên buồng phòng theo từng cấp độ khách sạn:

Mức lương theo nhu cầu

Nhân viên buồng phòng khách sạn

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên buồng phòng khách sạn 1 và 2 sao

3.000.000 – 4.000.000

Nhân viên buồng phòng khách sạn 3 sao

4.000.000 – 5.000.000

Nhân viên buồng phòng khách sạn 4 sao

6.000.000 – 7.000.000

Nhân viên buồng phòng khách sạn 5 sao

7.000.000 – 8.000.000

3. Những việc làm nhân viên buồng phòng khách sạn phổ biến

Nhân viên buồng phòng khách sạn có trách nhiệm chính là duy trì sự sạch sẽ, gọn gàng của phòng nghỉ và những khu vực công cộng. Công việc này sẽ có sự khác biệt tùy theo tiêu chuẩn khách sạn, từ các khách sạn 1 sao đến 5 sao, với yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể cho từng loại hình.

3.1. Nhân viên buồng phòng khách sạn 1 và 2 sao

Ở các khách sạn 1 và 2 sao, nhân viên buồng phòng thường đảm nhiệm việc thực hiện công việc cơ bản như dọn dẹp phòng, thay mới khăn trải giường, lau chùi đồ đạc và kiểm tra thiết bị trong phòng. Công việc này không yêu cầu kỹ năng chuyên môn cao với môi trường làm việc ít yêu cầu về tính cầu kỳ và dịch vụ, song khối lượng công việc thường tương đối nhiều.

Nhân viên tại khách sạn 1 hay 2 sao không yêu cầu cao về tính chuyên môn
Nhân viên tại khách sạn 1 hay 2 sao không yêu cầu cao về tính chuyên môn

3.2. Nhân viên buồng phòng khách sạn 3 sao

Tại khách sạn 3 sao, ngoài việc dọn dẹp và thay đồ dùng trong phòng, nhân viên buồng phòng còn cần chú ý đến các chi tiết hơn như thay đổi tiện ích, sắp xếp đồ đạc trong phòng hợp lý và đảm bảo khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ. Nhân viên tại đây cũng cần có kỹ năng giao tiếp tốt để đảm bảo giải quyết yêu cầu của khách kịp thời.

3.3. Nhân viên buồng phòng khách sạn 4 sao

Nhân viên buồng phòng ở khách sạn 4 sao thường đảm nhận những công việc mang tính chuyên môn cao hơn, đòi hỏi sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Ngoài việc làm sạch phòng, họ cũng phải kiểm tra tình trạng của các thiết bị trong phòng, thay mới đồ dùng và đôi khi còn phải phục vụ yêu cầu đặc biệt từ khách hàng. Công việc tại đây đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và thái độ phục vụ chuyên nghiệp.

Nhân viên buồng phòng ở khách sạn 4 sao thường đảm nhận những công việc mang tính chuyên môn cao
Nhân viên buồng phòng ở khách sạn 4 sao thường đảm nhận những công việc mang tính chuyên môn cao

3.4. Nhân viên buồng phòng khách sạn 5 sao

Ở khách sạn 5 sao, công việc của nhân viên buồng phòng đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao về chất lượng dịch vụ. Họ không chỉ chịu trách nhiệm cho việc làm sạch và dọn dẹp phòng mà còn phải tạo ra một không gian sang trọng, đầy đủ tiện nghi cho khách. Nhân viên cần có kỹ năng giao tiếp tinh tế, khả năng phục vụ khách hàng cao cấp và đôi khi phải thực hiện những yêu cầu đặc biệt như chuẩn bị phòng theo chủ đề, cung cấp dịch vụ bổ sung hoặc thay đổi trang trí phòng tùy theo yêu cầu của khách.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên buồng phòng khách sạn nhiều

Nhu cầu tuyển buồng phòng khách sạn tại nhiều thành phố lớn và khu vực du lịch hiện nay rất cao, chủ yếu do sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và dịch vụ lưu trú. Các khu vực này thường xuyên có khách sạn, resort mới mở và số lượng khách du lịch tăng cao, tạo ra cơ hội việc làm ổn định cho người lao động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.

4.1. Tuyển nhân viên buồng phòng khách sạn tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang là điểm đến du lịch rất “hot”, đặc biệt là trong mùa du lịch cao điểm, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng của những cơ sở lưu trú. Nhu cầu tuyển buồng phòng khách sạn tại đây chủ yếu do sự phát triển của khách sạn, resort cao cấp để phục vụ lượng khách du lịch đông đảo.

4.2. Tuyển nhân viên buồng phòng khách sạn tại Hà Nội

Nhu cầu tuyển buồng phòng khách sạn tại Hà Nội hiện nay chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ do sự phát triển không ngừng của ngành du lịch và sự kiện quốc tế. Sự gia tăng về số lượng khách sạn, nhà nghỉ phục vụ du khách và khách công tác tạo ra nhu tuyển buồng phòng khách sạn để đáp ứng yêu cầu lưu trú chất lượng cao.

Nhu cầu tuyển buồng phòng khách sạn tại Hà Nội hiện nay cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ
Nhu cầu tuyển buồng phòng khách sạn tại Hà Nội hiện nay cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ

4.3. Tuyển nhân viên buồng phòng khách sạn tại TP. HCM

Tại TP. HCM, nhu cầu tuyển buồng phòng luôn ở mức cao nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch khách sạn, đặc biệt là tại những khách sạn cao cấp phục vụ khách công tác, du lịch hay sự kiện quốc tế. Đây là thành phố có thị trường lao động sôi nổi, với nhiều cơ hội việc làm cho người lao động đam mê với lĩnh vực du lịch này.

4.4. Tuyển nhân viên buồng phòng khách sạn tại Biên Hòa, Đồng Nai

Nhu cầu tuyển buồng phòng khách sạn tại Biên Hòa, Đồng Nai gia tăng nhờ vào sự phát triển ngày càng nhanh chóng của khu công nghiệp và đô thị. Sự gia tăng số lượng công nhân và chuyên gia đến làm việc tạo ra nhu cầu lớn về dịch vụ lưu trú, qua đó thúc đẩy nhu cầu tuyển buồng phòng khách sạn để phục vụ đối tượng này.

Nhu cầu tuyển dụng buồng phòng khách sạn tại Biên Hòa gia tăng do sự phát triển của các khu công nghiệp
Nhu cầu tuyển dụng buồng phòng khách sạn tại Biên Hòa gia tăng do sự phát triển của các khu công nghiệp

4.5. Tuyển nhân viên buồng phòng khách sạn tại Cần Thơ

Cần Thơ đang cho thấy sự phát triển mạnh mẽ trong ngành du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái và tham quan điểm đến nổi tiếng. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên buồng phòng tại đây chủ yếu đến từ sự gia tăng của số lượng khách sạn phục vụ lượng du khách lớn đến tham quan và nghỉ dưỡng, tạo cơ hội việc làm cho người lao động trong ngành.

5. Mô tả chi tiết công việc của việc làm nhân viên buồng phòng khách sạn

Công việc của nhân viên buồng phòng khách sạn là đảm bảo sự sạch sẽ, gọn gàng và tiện nghi trong phòng nghỉ của khách. Họ cũng thực hiện những công việc liên quan đến kiểm tra và chuẩn bị phòng trước khi khách đến, đồng thời hỗ trợ giải quyết yêu cầu của khách hàng trong quá trình lưu trú. Cụ thể:

  • Dọn dẹp, vệ sinh phòng khách theo tiêu chuẩn của khách sạn.

  • Thay mới khăn tắm, ga giường, áo choàng tắm và những vật dụng cá nhân trong phòng.

  • Kiểm tra và bổ sung vật dụng, thiết bị trong phòng (nước uống, đồ dùng vệ sinh, mini-bar, điều khiển TV,...).

  • Ghi chép lại yêu cầu và sự cố của khách trong quá trình lưu trú để báo cáo với bộ phận quản lý.

  • Duy trì sự sạch sẽ và ngăn nắp tại khu vực công cộng như hành lang, thang máy và khu vực lễ tân.

  • Phối hợp với bộ phận khác như lễ tân và bảo vệ để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách.

Công việc chính của nhân viên buồng phòng khách sạn là đảm bảo sự sạch sẽ, gọn gàng cho căn phòng
Công việc chính của nhân viên buồng phòng khách sạn là đảm bảo sự sạch sẽ, gọn gàng cho căn phòng

6. Yêu cầu đối với việc làm nhân viên buồng phòng khách sạn

Yêu cầu đối với công việc của nhân viên buồng phòng khách sạn là khả năng làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ và có tinh thần cầu tiến. Công việc này đòi hỏi sự chú ý đến chi tiết, khả năng làm việc nhóm và thái độ phục vụ chuyên nghiệp để đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt nhất trong suốt thời gian lưu trú. Một số yêu cầu chính như sau:

  • Kỹ năng vệ sinh và dọn dẹp: Có khả năng làm sạch và sắp xếp phòng ốc theo tiêu chuẩn khách sạn.

  • Sức khỏe tốt: Có thể làm việc lâu dài, thường xuyên di chuyển, và mang vác các vật dụng cần thiết.

  • Cẩn thận và chú ý đến chi tiết: Đảm bảo không bỏ sót bất kỳ góc nào khi làm sạch và kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng phòng.

  • Tinh thần trách nhiệm: Thực hiện đúng quy trình và đảm bảo giao phòng đúng thời hạn.

  • Khả năng giao tiếp cơ bản: Biết cách xử lý tình huống và giao tiếp lịch sự với khách hàng khi cần.

  • Linh hoạt về thời gian làm việc: Có thể làm việc theo ca, bao gồm cả cuối tuần và ngày lễ.

  • Kinh nghiệm hoặc đào tạo chuyên môn: Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành dịch vụ hoặc được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ buồng phòng.
Yêu cầu đối với nhân viên buồng phòng khách sạn là kỹ năng làm việc tỉ mỉ và khả năng giao tiếp tốt
Yêu cầu đối với nhân viên buồng phòng khách sạn là kỹ năng làm việc tỉ mỉ và khả năng giao tiếp tốt

Với sự phát triển của ngành du lịch và nhu cầu cao về dịch vụ lưu trú, tuyển buồng phòng khách sạn ngày càng được chú trọng và đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Công việc này yêu cầu sự tỉ mỉ, chăm chỉ và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. Nhân viên buồng phòng cũng cần có khả năng làm việc dưới áp lực và luôn duy trì sự sạch sẽ, ngăn nắp trong môi trường làm việc.