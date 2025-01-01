Tất cả địa điểm
Công việc Khách sạn/Dịch vụ cư trú

-

Có 182 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 8 Triệu
SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Hạn nộp: 20/08/2025
Phú Yên Đã hết hạn 5.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Buồng phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 25/06/2025
Phú Thọ Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Savills Vietnam
Tuyển Buồng phòng Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Savills Vietnam
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TNHH TD
Tuyển Buồng phòng TNHH TD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu
TNHH TD
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Quốc tế Đã hết hạn Trên 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ
Hạn nộp: 05/05/2025
Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN
Hạn nộp: 28/04/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Khu nghỉ dưỡng Alibu Resort
Tuyển Bellman (nhân viên hành lý) Khu nghỉ dưỡng Alibu Resort làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Khu nghỉ dưỡng Alibu Resort
Hạn nộp: 13/04/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LENS OPTIC
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY TNHH LENS OPTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LENS OPTIC
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Buồng phòng Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Beetechsoft
Tuyển Buồng phòng Beetechsoft làm việc tại Hưng Yên thu nhập 60 - 70 Triệu
Beetechsoft
Hạn nộp: 27/03/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng CEO
Tuyển Buồng phòng Công ty Cổ phần Xây dựng CEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng CEO
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tân Đào Hoa Đảo Food & Beer
Tuyển Buồng phòng Công Ty TNHH Tân Đào Hoa Đảo Food & Beer làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu
Công Ty TNHH Tân Đào Hoa Đảo Food & Beer
Hạn nộp: 22/03/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe
Tuyển Buồng phòng Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee
Tuyển Buồng phòng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee
Hạn nộp: 10/02/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 6 Triệu
CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG
Hạn nộp: 08/02/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CôNG TY TNHH NIKKI
Tuyển Buồng phòng CôNG TY TNHH NIKKI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
CôNG TY TNHH NIKKI
Hạn nộp: 01/02/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOA LƯ
Hạn nộp: 28/02/2025
Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngàn Lẻ Một Đêm Hotel
Tuyển Buồng phòng Ngàn Lẻ Một Đêm Hotel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Ngàn Lẻ Một Đêm Hotel
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm New World Phú Quốc Resort (Kem Beach)
Tuyển Buồng phòng New World Phú Quốc Resort (Kem Beach) làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
New World Phú Quốc Resort (Kem Beach)
Hạn nộp: 31/01/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Buồng phòng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 68 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 18/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 68 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
Hạn nộp: 18/01/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam
Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam
Hạn nộp: 13/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS
Tuyển Khách sạn/Dịch vụ cư trú CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS
Hạn nộp: 28/02/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Du lịch Coxi
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn Công ty CP Du lịch Coxi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Du lịch Coxi
Hạn nộp: 05/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIIC HOUSE VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/02/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Hạn nộp: 02/01/2025
Phú Thọ Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH KunKin Luxury Apartment
Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH KunKin Luxury Apartment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH KunKin Luxury Apartment
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 8 Triệu SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
5.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm